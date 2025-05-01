Интер Майами — Ванкувер Уайткэпс. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 мая 2025 года

Интер Майами
Нью-Йорк Ред Буллс
«Интер» Майами
Турнирное положение: «Цапли» посредственно выступают в МЛС. На данный момент команда занимает 5 место в турнирной таблице своей конференции.
При этом «Интер» Майами на 4 пункта отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 10 мячей в 9 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Цапли» уступили «Далласу» (3:4).
До того команда уступила «Ванкувер Уайткэпс» (0:2). При этом чуть ранее она сумела переиграть «Коламбус Крю» (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Интер» Майами забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Интер» Майами не столь ярко атакует. Забила команда 16 мячей в 9 поединках американского чемпионата.
Матчи с «Уайткэпс» для команды исторически складываются непросто. В двух очных поединках «Интер» Майами по разу победил и уступил.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. «Цапли» твердо намерены отыграть гандикап в два мяча.
«Ванкувер Уайткэпс»
Турнирное положение: «Уайткэпс» в чемпионате США весьма преуспевают. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы Западной конференции.
Причем «Ванкувер Уайткэпс» в 10 матчах чемпионата набрал 23 зачетных пункта. При этом забила команда 20 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела победить. «Уайткэпс» переиграли «Миннесоту» (3:1).
До того команда одолела «Интер Майами» (2:0). А вот поединок с «Сент-Луис Сити» принес один зачетный балл (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ванкувер Уайткэпс» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Ванкувер Уайткэпс» в среднем пропускает реже гола за матч. Да и победила команда в 2 своих последних матчах.
При этом «Ванкувер Уайткэпс» вполне-себе преуспевает в плане реализации. Плюс Брайан Уайт настрелял 6 мячей в 8 матчах МЛС.
Нынче «Уайткэпс» выглядят весьма выгодно. Да и победа на «цаплями» в первой встрече (2:0) сойдет за вполне-себе комфортную.
Безусловно, номинальные гости будут действовать в привычном ритме. «Уайткэпс» имеют в своем составе качественных исполнителей.
Статистика для ставок
- «Ванкувер Уайткэпс» победил в 2 своих последних матчах
- «Уайткэпс» в среднем забивает 2 гола за матч
- «Цапли» уступили в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Интер» Майами — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 6.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совсем разными коэффициентами — 1.63 и 2.15.
- 2.60Барселона — Интер: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: «Цапли» имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, так что наверняка сразу активно понесутся к воротам соперника.
Номинальные хозяева потенциально способны прибавить в плане реализации, так что ждем от них высокой атакующей активности.
Ставка: Победа «Интера» Майами в 1 тайме за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.63