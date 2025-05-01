Интер Майами — Ванкувер Уайткэпс. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 мая 2025 года

1 мая в 1/2 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ по футболу сыграют «Интер» Майами и «Ванкувер Уайткэпс». Начало игры — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» Майами — «Ванкувер Уайткэпс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Интер» Майами

Турнирное положение: «Цапли» посредственно выступают в МЛС. На данный момент команда занимает 5 место в турнирной таблице своей конференции.

При этом «Интер» Майами на 4 пункта отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 10 мячей в 9 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Цапли» уступили «Далласу» (3:4).

До того команда уступила «Ванкувер Уайткэпс» (0:2). При этом чуть ранее она сумела переиграть «Коламбус Крю» (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Интер» Майами забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Интер» Майами не столь ярко атакует. Забила команда 16 мячей в 9 поединках американского чемпионата.

Матчи с «Уайткэпс» для команды исторически складываются непросто. В двух очных поединках «Интер» Майами по разу победил и уступил.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. «Цапли» твердо намерены отыграть гандикап в два мяча.

«Ванкувер Уайткэпс»

Турнирное положение: «Уайткэпс» в чемпионате США весьма преуспевают. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы Западной конференции.

Причем «Ванкувер Уайткэпс» в 10 матчах чемпионата набрал 23 зачетных пункта. При этом забила команда 20 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела победить. «Уайткэпс» переиграли «Миннесоту» (3:1).

До того команда одолела «Интер Майами» (2:0). А вот поединок с «Сент-Луис Сити» принес один зачетный балл (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ванкувер Уайткэпс» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ванкувер Уайткэпс» в среднем пропускает реже гола за матч. Да и победила команда в 2 своих последних матчах.

При этом «Ванкувер Уайткэпс» вполне-себе преуспевает в плане реализации. Плюс Брайан Уайт настрелял 6 мячей в 8 матчах МЛС.

Нынче «Уайткэпс» выглядят весьма выгодно. Да и победа на «цаплями» в первой встрече (2:0) сойдет за вполне-себе комфортную.

Безусловно, номинальные гости будут действовать в привычном ритме. «Уайткэпс» имеют в своем составе качественных исполнителей.

Статистика для ставок

«Ванкувер Уайткэпс» победил в 2 своих последних матчах

«Уайткэпс» в среднем забивает 2 гола за матч

«Цапли» уступили в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» Майами — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совсем разными коэффициентами — 1.63 и 2.15.

Прогноз: «Цапли» имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, так что наверняка сразу активно понесутся к воротам соперника.

Номинальные хозяева потенциально способны прибавить в плане реализации, так что ждем от них высокой атакующей активности.

Ставка: Победа «Интера» Майами в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.63