ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Владимир Эштреков«Яшин был очень прост в общении». Эштреков — о еврокубках, РПЛ и своей футбольной биографии Трофей Лиги конференцийВ финале сыграют «Челси» и «Бетис»? Прогноз на полуфиналы Лиги конференций Лука МодричИз игроков в собственники. Звездные футболисты, ставшие владельцами клубов
    Все новости спорта

    Сумеют ли «цапли» совершить бликцриг?

    Интер Майами — Ванкувер Уайткэпс. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 мая 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Интер Майами
    Прогноз и ставки на «Интер» Майами — «Ванкувер Уайткэпс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лионель Месси
    1 мая в 1/2 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ по футболу сыграют «Интер» Майами и «Ванкувер Уайткэпс». Начало игры — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» Майами — «Ванкувер Уайткэпс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. США. MLS 04 Мая 2025 года

    Интер Майами

  • Майами
    •  Интер Майами 02:30 Нью-Йорк Ред Буллс

    Нью-Йорк Ред Буллс

  • Гаррисон
    •

    «Интер» Майами

    Турнирное положение: «Цапли» посредственно выступают в МЛС. На данный момент команда занимает 5 место в турнирной таблице своей конференции.

    При этом «Интер» Майами на 4 пункта отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 10 мячей в 9 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Цапли» уступили «Далласу» (3:4).

    До того команда уступила «Ванкувер Уайткэпс» (0:2). При этом чуть ранее она сумела переиграть «Коламбус Крю» (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Интер» Майами забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Интер» Майами не столь ярко атакует. Забила команда 16 мячей в 9 поединках американского чемпионата.

    Матчи с «Уайткэпс» для команды исторически складываются непросто. В двух очных поединках «Интер» Майами по разу победил и уступил.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. «Цапли» твердо намерены отыграть гандикап в два мяча.

    «Ванкувер Уайткэпс»

    Турнирное положение: «Уайткэпс» в чемпионате США весьма преуспевают. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы Западной конференции.

    Причем «Ванкувер Уайткэпс» в 10 матчах чемпионата набрал 23 зачетных пункта. При этом забила команда 20 мячей в ворота соперников.

  • Трансферный дайджест. 22 — 28 апреля
  • Камбязо — в Англию, Ромеро — в Испанию, выбор Та, страсти по Осимхену
  • 28/04/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела победить. «Уайткэпс» переиграли «Миннесоту» (3:1).

    До того команда одолела «Интер Майами» (2:0). А вот поединок с «Сент-Луис Сити» принес один зачетный балл (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ванкувер Уайткэпс» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Ванкувер Уайткэпс» в среднем пропускает реже гола за матч. Да и победила команда в 2 своих последних матчах.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    При этом «Ванкувер Уайткэпс» вполне-себе преуспевает в плане реализации. Плюс Брайан Уайт настрелял 6 мячей в 8 матчах МЛС.

    Нынче «Уайткэпс» выглядят весьма выгодно. Да и победа на «цаплями» в первой встрече (2:0) сойдет за вполне-себе комфортную.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать в привычном ритме. «Уайткэпс» имеют в своем составе качественных исполнителей.

    Статистика для ставок

    • «Ванкувер Уайткэпс» победил в 2 своих последних матчах

    • «Уайткэпс» в среднем забивает 2 гола за матч

    • «Цапли» уступили в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интер» Майами — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 6.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совсем разными коэффициентами — 1.63 и 2.15.

    Прогноз: «Цапли» имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, так что наверняка сразу активно понесутся к воротам соперника.

    Номинальные хозяева потенциально способны прибавить в плане реализации, так что ждем от них высокой атакующей активности.

    Ставка: Победа «Интера» Майами в 1 тайме за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.63

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Интер Майами — Ванкувер Уайткэпс?

    Матч Интер Майами — Ванкувер Уайткэпс состоится 01 мая 2025 года в 03:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Интер Майами — Ванкувер Уайткэпс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Интер Майами — Ванкувер Уайткэпс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Интер Майами — Ванкувер Уайткэпс?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Интер Майами — Ванкувер Уайткэпс?

    Коэффициенты букмекеров: «Интер» Майами — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 6.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.78
  • Прогноз на матч Индиана — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 01:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Торонто — Оттава
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Каролина — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  2.87
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Детройт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бостон — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Вегас — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Денвер — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Кавасаки Фронтале
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Тиафо — Арнальди
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Киз — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч Ингулец — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Андреева — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Атырау — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Интер Майами — Ванкувер Уайткэпс: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 01.05.202503:00. Сумеют ли «цапли» совершить бликцриг?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры