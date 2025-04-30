«Барселона» — «Интер». Онлайн, прямая трансляция

«Барселона» на своем поле примет «Интер» в рамках первого матча полуфинала Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

Ход матча

30' Ольмо ворвался в штрафную с правого фланга и сразу пробил. Но Зоммер занял правильную позицию — мяч прилетел прямо в него.

28' Думфрис не дал Рафинье пройти себя на левом фланге, после чего бразилец сфолил на Дензеле.

26' Какой момент! Ямаль у лицевой справа во второй раз подряд обыграл Мхитаряна, а затем и Димарко и с острого угла пробил, но Зоммер кончиком перчатки перевел мяч в перекладину!

24' ГОООЛ!!! 1:2! Пошла игра! Ямаль забивает шикарный гол! Сам все сделал Ламин. Сначала ушел от Мхитаряна, вошел в штрафную справа и затем закрутил мяч в дальний угол. Снаряд ударился об перекладину и оказался в воротах!

23' Ямаль выполнил подачу в штрафную, но Бастони успел заблокировать. Мяч по итогу оказался у Щенсного.

21' ГОООЛ!!! 0:2! А Интер продолжает забивать! Гости заработали первый свой угловой на левом фланге. После подачи Ачерби головой скинул в район вратарской и Думфрис в падении через себя вколотил мяч в сетку!

20' После розыгрыша углового Торрес с левого края зарядил по воротам, но мяч пролетел выше цели.

18' Барселона продолжает держать мяч под свои контролем. На данную минуту 70% против 30% по владению в пользу каталонцев.

15' Арбитр назначил штрафной в пользу Барселону за отмашку Думфриса от Мартина. Разыграли стандарт каталонцы, после чего Рафинья навесил во вратарскую, но Зоммер надежно сыграл кулаком.

13' Ямаль великолепно нашел Торреса передачей в центр штрафной. Тот сразу пробил в правый угол — мимо! Мяч пролетел в считанеых сантиметрах от стойки!

11' Щенсный вышел из ворот и в прыжке выбил мяч кулаком. Мхитарян оказался первым на подборе и пытался издали пробить по пустым воротам, но Лаутаро в очевидном офсайде подставил ногу и мяч прокатился рядом со штангой.

10' И снова падение в штрафной гостей. Ямаль падает, наткнувшись на Бастони. Здесь тоже обошлось без одиннадцатиметрового.

8' Прострел с правого края атаки Интера — зряче, но без адресата. Щенсный без труда разряжает обстановку.

6' Де Йонг падает в штрафной после контакта с Чалханоглу — арбитр не решается назначить пенальти.

5' Рафинья подал с углового на ближнюю штангу, но там первым на подборе оказался защитник Интера.

5' Снова через правый край штрафной идет острота от Барселоны. Торрес не смог нанести акцентированный удар, но угловой все же заработал. Первый в матче.

3' Ямаль пошел в обводку на правом краю штрафной, но был быстро остановлен защитниками Интера.

1' ГОООЛ!!!! 0:1! Тюрам забивает Щенсному на 35-й секунде! Интер выходит вперед! Думфрис подобрал мяч на правом фланге и прострелил вдоль ворот на Тюрама, который изящным движением пяткой отправил мяч в ворот!

1' Матч стартовал! Интер разыграл мяч с центра поля.

До матча

21:58 Главный арбитр матча — Клеман Тюрпен из Франции. Команды уже выходят из подтрибунного помещения!

21:55 Симоне Индзаги решил внести сразу несколько изменений в стартовый состав по сравнению с проигранной встречей против «Ромы» в Серии А. В линии обороны Бастони и Биссек заменили Аугусто и Павара, а на правом фланге появился Думфрис вместо Дармиана. В полузащите вместо Фраттези в старте выходит Мхитарян, а в атаке Арнаутовича сменил Тюрам.

21:52 Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик не стал менять победную формулу и выпустил на поле ровно тот же состав, что и в финале Кубка Испании, где каталонцы обыграли мадридский «Реал». В то же время у «блаугранас» остаются кадровые потери: в лазарете команды находятся Роберт Левандовский, Алехандро Бальде, Марк Берналь и Марк Касадо.

Стартовые составы

«Барселона»: Щенсный, Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Жерар Мартин, де Йонг, Педри, Ямаль, Ольмо, Рафинья, Ферран Торрес.

«Интер»: Зоммер, Биссек, Ачерби, Бастони, Думфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Мартинес, Тюрам

«Барселона»

«Барселона» набрала чемпионский ход и уверенно движется к историческому треблу. В прошедшую субботу каталонцы взяли трофей, вырвав победу у мадридского «Реала» в драматичном финале Кубка Испании — 3:2 в дополнительное время. В Лиге чемпионов «сине-гранатовые» уже в полуфинале, а в Примере удерживают лидерство, опережая все тот же «Реал» на четыре очка.

Каталонцы вышли в полуфинал Лиги чемпионов впервые с сезона 2018/19. На групповом этапе «сине-гранатовые» заняли второе место, уступив первое «Ливерпулю». В 1/8 финала «Барселона» дважды обыграла «Бенфику» — 1:0 в гостях и 3:1 дома, а в четвертьфинале выбила дортмундскую «Боруссию» (4:0 на своем поле и 1:3 в Германии).

В крайнем туре Ла Лиги подопечные Флика дома минимально одолели «Мальорку» — 1:0. Эта победа стала для «Барселоны» третьей подряд, а общая беспроигрышная серия каталонцев в чемпионате достигла 14-ти матчей.

«Интер»

Два сезона назад «нерадзурри» добрались до финала, где уступили «Манчестер Сити» в напряженной битве. Годом позже путь был короче — тогда «Интер» остановил мадридский «Атлетико» уже в 1/8 финала. Но теперь команда вновь среди четырех сильнейших, подтверждая, что ее возвращение в элиту европейского футбола — не случайность.

«Интер» уверенно прошел турнирный путь к полуфиналу. На общем этапе миланцы заняли четвертое место в сводной таблице, став командой с наименьшим количеством пропущенных мячей. В 1/8 финала «нерадзурри» без особых трудностей расправились с «Фейеноордом», победив 2:0 в Роттердаме и 2:1 в Милане, а в четвертьфинале «черно-синие» выдали настоящую битву против «Баварии», одержав важную победу в Мюнхене и удержав ничью дома — 2:1 и 2:2.

Несмотря на успешное выступление в Лиге чемпионов, в последних матчах «Интер» столкнулся с серьезными трудностями. Команда Симоне Индзаги вылетела из Кубка Италии, крупно уступив «Милану» 0:3 в ответной встрече полуфинала после ничьей 1:1 в первой игре. В Серии А «нерадзурри» также сбавили ход, потерпев два поражения подряд — от «Болоньи» и «Ромы» с одинаковым счетом 0:1, из-за чего утратили лидерство в чемпионате.

Личные встречи

Последний раз команды играли между собой на групповом этапе Лиги Чемпионов сезона 2022/2023. Матч в Милане завершился минимальной победой «Интера» (1:0), а в Барселоне была зафиксирована результативная ничья — 3:3.

В последних 10-ти встречах каталонцы выиграли 5 раз, итальянский клуб оказался сильнее в 2-х случаях и еще трижды команды не смогли выявить победителя.