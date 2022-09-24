Британка Эмма Радукану сыграет против Алены Остапенко из Латвии в полуфинале турнира в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдет 24 сентября, начало — в 09:30 мск. Остапенко — Радукану: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Остапенко

Остапенко начала турнир с победы над Чон Бо Ен. И этот матч стал для нее настоящим испытанием, несмотря на то, что соперница занимает в рейтинге всего лишь 688-е место.

Алена дожала кореянку только в третьем сете на тай-брейке.

Во втором раунде теннисистка из Латвии снова была на грани поражения, с трудом выиграв у Анастасии Гасановой. Сначала она не подала на матч при счете 6:3, 5:4, а потом уступала 3:5 в решающей партии, но кое-как выкрутилась из этой непростой ситуации.

А в четвертьфинале Остапенко разгромила Викторию Касинцеву-Гомес — 6:2, 6:1.

Остапенко пятый раз в сезоне дошла до полуфинала на турнире WTA.

Радукану

Радукану тем временем легко дошла до полуфинала, вообще без проблем. Пока что она не отдала ни одного сета.

В пятницу Эмма одержала уверенную победу над Магдой Линетт из Польши — 6:2, 6:2. А это все-таки не самая простая соперница.

Все прогнозы на теннис

Во втором круге 19-летняя теннисистка выиграла у бельгийки Янины Викмайер. Здесь было посложнее, особенно во второй партии, но в целом результат абсолютно закономерный.

Радукану впервые в сезоне выиграла три матча подряд.

Прогноз и ставка

На Остапенко в этом матче можно поставить за 1.93, победу Радукану букмекеры предлагают за 1.91.

Коэффициенты, конечно, не могут не вызывать удивления в данном случае. Реальный расклад выглядит так: 3.30 на Остапенко и 1.35 на Радукану.

Британка спокойно разберется с импульсивной представительницей Латвии.

Ставка — победа Радукану в двух сетах за 2.94.