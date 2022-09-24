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    Радукану обыграет Остапенко с разгромным счетом?

    Остапенко — Радукану. Прогноз (к. 2.94) и ставки на турнир в Сеуле 24 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Остапенко — Радукану
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    Эмма Радукану
    Британка Эмма Радукану сыграет против Алены Остапенко из Латвии в полуфинале турнира в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдет 24 сентября, начало — в 09:30 мск. Остапенко — Радукану: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Остапенко

    Остапенко начала турнир с победы над Чон Бо Ен. И этот матч стал для нее настоящим испытанием, несмотря на то, что соперница занимает в рейтинге всего лишь 688-е место.
    Алена дожала кореянку только в третьем сете на тай-брейке.

    Во втором раунде теннисистка из Латвии снова была на грани поражения, с трудом выиграв у Анастасии Гасановой. Сначала она не подала на матч при счете 6:3, 5:4, а потом уступала 3:5 в решающей партии, но кое-как выкрутилась из этой непростой ситуации.

    А в четвертьфинале Остапенко разгромила Викторию Касинцеву-Гомес — 6:2, 6:1.

    Остапенко пятый раз в сезоне дошла до полуфинала на турнире WTA.

    Радукану

    Радукану тем временем легко дошла до полуфинала, вообще без проблем. Пока что она не отдала ни одного сета.

    В пятницу Эмма одержала уверенную победу над Магдой Линетт из Польши — 6:2, 6:2. А это все-таки не самая простая соперница.

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    Во втором круге 19-летняя теннисистка выиграла у бельгийки Янины Викмайер. Здесь было посложнее, особенно во второй партии, но в целом результат абсолютно закономерный.

    Радукану впервые в сезоне выиграла три матча подряд.

    Прогноз и ставка

    На Остапенко в этом матче можно поставить за 1.93, победу Радукану букмекеры предлагают за 1.91.

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    Коэффициенты, конечно, не могут не вызывать удивления в данном случае. Реальный расклад выглядит так: 3.30 на Остапенко и 1.35 на Радукану.

    Британка спокойно разберется с импульсивной представительницей Латвии.

    Ставка — победа Радукану в двух сетах за 2.94.

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    Остапенко — Радукану: прогноз, ставка (2.94), статистика, коэффициенты матча 24.09.2022. Прогнозы на теннис. Радукану обыграет Остапенко с разгромным счетом?
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