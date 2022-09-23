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    Сможет ли Эванс обыграть Лестьенна в двух сетах?

    Эванс — Лестьенн. Прогноз (к. 2.55) и ставки на турнир в Сан-Диего 23 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Эванс — Лестьенн
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    Дэн Эванс
    Британец Дэн Эванс сыграет против француза Констана Лестьенна в четвертьфинале турнира в Сан-Диего (США). Матч пройдет 23 сентября, начало — в 23:30 мск. Эванс — Лестьенн: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Сан-Диего. Мужчины 23 Сентября 2022 года
    Даниэль Эванс (Великобритания)
  • Сан-Диего. Мужчины
    •  Даниэль Эванс (Великобритания) 23:00 Constant Lestienne Constant Lestienne
  • Сан-Диего. Мужчины
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    Эванс

    Эванс оказался в числе сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.

    В первом матче британский теннисист выиграл у японца Таро Даниэля — 6:4, 6:4. Дэн дважды отдавал подачу, но при этом реализовал четыре брейк-пойнта.

    На прошлой неделе Эванс провел два матча в Кубке Дэвиса. Сначала он проиграл американцу Томми Полу, а затем одержал победу над нидерландцем Таллоном Грикспором.

    В августе Эванс успешно выступила на «Мастерсе» в Монреале, где дошел до полуфинала. Позже ему удалось выиграть два матча на Открытом чемпионате США.

    Лестьенн

    Лестьенн начал турнир с волевой победы над Брэндоном Холтом — 5:7, 7:6, 6:3.

    Во втором раунде французский теннисист уверенно выиграл у чилийца Алехандро Табило — 6:1, 6:3.

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    Это первый случай в сезоне, когда Лестьенн смог выиграть матч на уровне основной сетки ATP.

    До этого Констан весь сезон играл на «челленджерах», и причем весьма успешно. С недавних пор он находится в топ-100.

    Прогноз и ставка

    На Эванса в этом матче можно поставить за 1.28, победу Лестьенна букмекеры предлагают за 3.12.

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    Эванс, скорее всего, выиграет, но вряд ли предстоящий матч станет для него простым. Француз в последнее время добился существенного прогресса в своей игре.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.55.

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    Эванс — Лестьенн: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 23.09.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Эванс обыграть Лестьенна в двух сетах?
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