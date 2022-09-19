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    Сможет ли Гоффен выиграть у Симона?

    Симон — Гоффен. Прогноз (к. 1.82) и ставки на турнир в Метце 19 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Симон — Гоффен
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    Жиль Симон
    Бельгиец Давид Гоффен сыграет против француза Жиля Симона в первом круге турнира в Метце. Матч пройдет 19 сентября, начало — в 12:00 мск. Симон — Гоффен: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Симон

    Симон приближается к завершению карьеры. Этот сезон станет для француза последним.

    И судя по результатам, это правильное решение — в последнее время Жилю чересчур тяжело играть хотя бы на более-менее сносном уровне.

    На минувшей неделе Симон не прошел ни одного раунда на «челленджере» в Ренне. 37-летний теннисист, когда-то занимавший в рейтинге шестое место, уступил австрийцу Доминику Тиму.

    Относительно успешным для Симона стал «челленджер» в Ванкувере. Здесь он дошел до четвертьфинала.

    На Открытом чемпионате США Симон не смог пройти квалификацию.

    Симон трижды выигрывал турнир в Метце — сезонах-2010, 2013 и 2018.

    Гоффен

    Гоффен тем временем провалил серию турниров в Северной Америке, в том числе US Open.

    В Нью-Йорке бельгиец уже в пером круге проиграл на решающем тай-брейке итальянцу Лоренцо Музетти.

    На турнире в Вашингтоне Давид уступил американцу Джеку Соку, а в Монреале — испанцу Альберту Рамосу.

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    В Цинциннати Гоффен прошел квалификацию, но после этого проиграл Маркосу Хирону. А в Уинстон-Сейлеме его остановил Ласло Дьере.

    В общем, сплошные разочарования и никакого позитива.

    Прогноз и ставка

    На Симона в этом матче можно поставить за 3.10, победу Гоффена букмекеры предлагают за 1.37.

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    Симон доигрывает, вот-вот у него начнется жизнь без тенниса, но это не значит, что в предстоящем матче его сопернику не придется напрягаться. Наоборот, Жиль наверняка настроен напоследок порадовать местную публику.

    Ставка — Симон выиграет хотя бы один сет за 1.82.

    Но дело не только в мотивации француза. Гоффен тоже слабо играет в последнее время.

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    Симон — Гоффен: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 19.09.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Гоффен выиграть у Симона?
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