Австриец Доминик Тим сыграет против Ришара Гаске в первом круге турнира в Метце (Франция). Матч пройдет 20 сентября, начало — в 12:00 мск. Гаске — Тим: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гаске

Гаске на минувшей неделе провел два матча в Кубке Дэвиса. Француз выиграл у австралийца Джейсона Кублера и бельгийца Михаэля Гертса.

Но главным успехом Ришара во второй половине сезона пока что остается выход в третий круг Открытого чемпионата США. 36-летний теннисист одержал победы над Таро Даниэлем и Миомиром Кецмановичем, после чего уступил Рафаэлю Надалю.

Кроме того, в конце августа Гаске дошел до четвертьфинала в Уинстон-Сейлеме. Здесь он выиграл у Камила Майхшака, Лоренцо Музетти и Стива Джонсона.

В общем, Гаске, как ни странно, находится в хорошей форме.

Тим

Тим тем временем на минувшей неделе играл на «челленджере» в Ренне. И с одной стороны, можно сказать, что это было неплохое выступление — все-таки австриец дошел до финала.

Но дело в том, что в решающем матче Доминик проиграл Уго Умберу со счетом 3:6, 0:6. То есть это была самая настоящая капитуляция.

Чемпион US Open-2020 сыграл невероятно слабо, взял лишь 57 процентов очков на первой подачи и 28 — на второй. И если в первом сет он еще хоть как-боролся, то вторая партия это просто одним сплошной кошмар.

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Что-то подобное у Тима было в матче с Григором Димитровым в Уинстон-Сейлеме. Правда, тогда ему повезло. Болгарин взял первый сет со счетом 6:0, но по ходу второй партии снялся из-за плохого самочувствия.

Прогноз и ставка

На Гаске в этом матче можно поставить за 1.87, победу Тима букмекеры предлагают за 1.93.

Уставший Тим, скорее всего, не станет сложным препятствием для Гаске. Несмотря на все усилия, австрийцы пока так и не удалось избавиться от последствий неприятной травмы запястья.

Ставка — победа Гаске за 1.87.