ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пауло Дибала и Крис Смоллинг«Рома» — «Аталанта». Онлайн Брендан РоджерсПора что-то решать. «Лестеру» и Роджерсу больше не по пути Хвича КварацхелияКак обновление «Наполи» сделало его реальной силой
  • 18:34
    • «Краснодар» уверенно переиграл «Химки» в матче 10-го тура РПЛ
  • 18:31
    • «Сочи» в большинстве не справился с «Факелом»
  • 18:00
    • «Ювентус» в меньшинстве минимально проиграл «Монце»
  • 15:48
    • «Интер» на выезде проиграл «Удинезе»
  • 20:05
    • СКА по буллитам обыграл «Северсталь»
  • 19:56
    • «Нант» и «Ланс» не забивали голы в матче 8-го тура Лиги 1
  • 19:41
    • Тренер «Монцы» о победе над «Ювентусом»: Это было невероятно и неожиданно
    Все новости спорта

    Гаске обыграет уставшего Тима?

    Гаске — Тим. Прогноз (к. 1.87) и ставки на турнир в Метце 20 сентября 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Ришар Гаске Прогнозы на Доминик Тим
    Прогноз и ставки на Гаске — Тим
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Доминик Тим
    Австриец Доминик Тим сыграет против Ришара Гаске в первом круге турнира в Метце (Франция). Матч пройдет 20 сентября, начало — в 12:00 мск. Гаске — Тим: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Гаске

    Гаске на минувшей неделе провел два матча в Кубке Дэвиса. Француз выиграл у австралийца Джейсона Кублера и бельгийца Михаэля Гертса.

    Но главным успехом Ришара во второй половине сезона пока что остается выход в третий круг Открытого чемпионата США. 36-летний теннисист одержал победы над Таро Даниэлем и Миомиром Кецмановичем, после чего уступил Рафаэлю Надалю.

    Кроме того, в конце августа Гаске дошел до четвертьфинала в Уинстон-Сейлеме. Здесь он выиграл у Камила Майхшака, Лоренцо Музетти и Стива Джонсона.

    В общем, Гаске, как ни странно, находится в хорошей форме.

    Тим

    Тим тем временем на минувшей неделе играл на «челленджере» в Ренне. И с одной стороны, можно сказать, что это было неплохое выступление — все-таки австриец дошел до финала.

    Но дело в том, что в решающем матче Доминик проиграл Уго Умберу со счетом 3:6, 0:6. То есть это была самая настоящая капитуляция.

    Чемпион US Open-2020 сыграл невероятно слабо, взял лишь 57 процентов очков на первой подачи и 28 — на второй. И если в первом сет он еще хоть как-боролся, то вторая партия это просто одним сплошной кошмар.

    Все прогнозы на теннис

    Что-то подобное у Тима было в матче с Григором Димитровым в Уинстон-Сейлеме. Правда, тогда ему повезло. Болгарин взял первый сет со счетом 6:0, но по ходу второй партии снялся из-за плохого самочувствия.

    Прогноз и ставка

    На Гаске в этом матче можно поставить за 1.87, победу Тима букмекеры предлагают за 1.93.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Уставший Тим, скорее всего, не станет сложным препятствием для Гаске. Несмотря на все усилия, австрийцы пока так и не удалось избавиться от последствий неприятной травмы запястья.

    Ставка — победа Гаске за 1.87.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.06
  • Прогноз на матч Лион — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Милан — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  5.60
  • Прогноз на матч Милан — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.80
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.45
  • Экспресс дня 18 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  5.70
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Америка Минейро — Коринтианс
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Ди Си Юнайтед — Интер Майами
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Палмейрас — Сантос
  • Футбол
  • Завтра в 00:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Хьюстон
  • Футбол
  • Завтра в 05:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Ван Цян — Мертенс
  • Теннис
  • Завтра в 05:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Руусувуори — Лехечка
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Симон — Гоффен
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Гаске — Тим: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 20.09.2022. Прогнозы на теннис. Гаске обыграет уставшего Тима?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры