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    Швентек снова обыграет Соболенко с разгромным счетом?

    Швентек — Соболенко. Прогноз (к. 2.19) и ставки на US Open 9 сентября 2022 года

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    Ига Швентек
    Польская теннисистка Ига Швентек сыграет против белоруски Арины Соболенко в полуфинале Открытого чемпионата США. Матч пройдет 9 сентября в Нью-Йорке, начало — в 03:30 мск. Швентек — Соболенко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. US Open. Женщины 09 Сентября 2022 года

    Швентек

    Швентек вышла в полуфинал на третьем турнире «Большого шлема» в этом сезоне. Раньше она остановилась только на Уимблдоне.

    В четвертьфинале Ига выиграла у Джессики Пегулы — 6:3, 7:6. Обе теннисистки слишком часто ошибались на подаче, но Швентек в итоге реализовала семь брейк-пойнтов, благодаря чему и дожала американку.

    Важный факт: Швентек выиграла восьмой подряд матч против соперницы из топ-10, не при этом отдав в них ни сета.

    Примечательно, что для первой ракетки мира это уже 55-я победа в сезоне. В этом году она проиграла лишь восемь матчей.

    На текущем турнире Швентек пока отдала лишь один сет.

    Соболенко

    Соболенко второй год подряд дошла до полуфинала на американском мэйджоре.

    В полуфинале Арина одержала победу над Каролиной Плишковой — 6:1, 7:6. Во втором сете было жарко, но даже здесь у чешской теннисистки не было ни одного брейк-пойнта.

    За матч Соболенко сделала лишь три двойные ошибки, которые, как известно, были главной причиной ее неудач в этом сезоне. По словам белоруски, в какой-то момент она изменила технику первой подачи, благодаря чему стала ошибаться значительно меньше.

    Все прогнозы на US Open

    Хотя и это помогает далеко не всегда. Во втором раунде Арина проигрывала Кайе Канепи 2:6, 1:5, и только чудо и ошибки соперницы помогли ей сделать камбэк.

    Прогноз и ставка

    На Швентек в этом матче можно поставить за 1.55, победу Соболенко букмекеры предлагают за 2.80.

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    Абсолютно без шансов для Арины. В этом сезоне она уже трижды проигрывала польской теннисистке — в Дохе, Штутгарте и Риме.

    Более того, Соболенко в этих матчах не взяла ни одного сета и только в одной партии выиграла больше двух геймов.

    В общем, будет еще один разгром. Даже с учетом того, что Арина перестала допускать катастрофическое количество двойных ошибок.

    Ставка — победа Швентек в двух сетах за 2.19.

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    Швентек — Соболенко: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 09.09.2022. Прогнозы на теннис. Швентек снова обыграет Соболенко с разгромным счетом?
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