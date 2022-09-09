Польская теннисистка Ига Швентек сыграет против белоруски Арины Соболенко в полуфинале Открытого чемпионата США. Матч пройдет 9 сентября в Нью-Йорке, начало — в 03:30 мск. Швентек — Соболенко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швентек

Швентек вышла в полуфинал на третьем турнире «Большого шлема» в этом сезоне. Раньше она остановилась только на Уимблдоне.

В четвертьфинале Ига выиграла у Джессики Пегулы — 6:3, 7:6. Обе теннисистки слишком часто ошибались на подаче, но Швентек в итоге реализовала семь брейк-пойнтов, благодаря чему и дожала американку.

Важный факт: Швентек выиграла восьмой подряд матч против соперницы из топ-10, не при этом отдав в них ни сета.

Примечательно, что для первой ракетки мира это уже 55-я победа в сезоне. В этом году она проиграла лишь восемь матчей.

На текущем турнире Швентек пока отдала лишь один сет.

Соболенко

Соболенко второй год подряд дошла до полуфинала на американском мэйджоре.

В полуфинале Арина одержала победу над Каролиной Плишковой — 6:1, 7:6. Во втором сете было жарко, но даже здесь у чешской теннисистки не было ни одного брейк-пойнта.

За матч Соболенко сделала лишь три двойные ошибки, которые, как известно, были главной причиной ее неудач в этом сезоне. По словам белоруски, в какой-то момент она изменила технику первой подачи, благодаря чему стала ошибаться значительно меньше.

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Хотя и это помогает далеко не всегда. Во втором раунде Арина проигрывала Кайе Канепи 2:6, 1:5, и только чудо и ошибки соперницы помогли ей сделать камбэк.

Прогноз и ставка

На Швентек в этом матче можно поставить за 1.55, победу Соболенко букмекеры предлагают за 2.80.

Абсолютно без шансов для Арины. В этом сезоне она уже трижды проигрывала польской теннисистке — в Дохе, Штутгарте и Риме.

Более того, Соболенко в этих матчах не взяла ни одного сета и только в одной партии выиграла больше двух геймов.

В общем, будет еще один разгром. Даже с учетом того, что Арина перестала допускать катастрофическое количество двойных ошибок.

Ставка — победа Швентек в двух сетах за 2.19.