Джокович
Джокович пятый раз подряд дошел на Уимблдоне до четвертьфинала. Но даже этот факт меркнет на фоне того, что серб не проиграет на британском мэйджоре с 2017 года.
В минувшее воскресенье Новак остановил Тим ван Рейтховена, который перед этим взял титул в Хертогенбоше и уверенно преодолел три раунда на Уимблдоне.
Нидерландец здорово провел первую часть матча, взял второй сет, но в дальнейшем на корте доминировал один человек — Джокович. Ноле легко забрал третий и четвертый сеты.
Победная серия Джоковича на Уимблдоне составляет уже 25 матчей.
Синнер
У Синнера тем временем до текущего турнира не было ни одной победы на траве на уровне ATP. Но это, как ни странно, не помешало ему добраться до четвертьфинала.
В четвертом раунде Янник одержал шикарную победу над Карлосом Алькарасом.
Итальянец буквально снес с корта испанца в первой и второй партиях, третью отдал на тай-брейке, не сумев реализовать несколько матчболов, но в четвертом сете Синнер снова показал просто выдающийся теннис.
Надо признать, что Алькарас был почти бессилен на приеме — Янник шикарно играл на своей подаче.
Интересно, что это была всего лишь вторая победа Синнера над соперником из топ-10 на турнире «Большого шлема».
Прогноз и ставка
На Джоковича в этом матче можно поставить за 1.15, победу Синнера букмекеры предлагают за 6.45.
Синнер невероятно сыграл против Алькараса, и теперь многие наверняка уверены, что он и Джоковича в состоянии остановить. Ничего подобного. Без шансов для итальянца.
Ставка — победа Джоковича в трех сетах за 1.97.
К сожалению, ни Синнер, ни Алькарас, в отличие от легендарного Новака, пока не готовы проводить не высочайшем уровне по два-три матча подряд.