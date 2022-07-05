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    Джокович сенсационно проиграет Синнеру?

    Джокович — Синнер. Прогноз (к. 1.97) и ставки на Уимблдон 5 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Джокович — Синнер
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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против итальянца Янника Синнера в четвертьфинале Уимблдона. Матч пройдет 5 июля, начало — в 13:00 мск. Джокович — Синнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джокович

    Джокович пятый раз подряд дошел на Уимблдоне до четвертьфинала. Но даже этот факт меркнет на фоне того, что серб не проиграет на британском мэйджоре с 2017 года.

    В минувшее воскресенье Новак остановил Тим ван Рейтховена, который перед этим взял титул в Хертогенбоше и уверенно преодолел три раунда на Уимблдоне.

    Нидерландец здорово провел первую часть матча, взял второй сет, но в дальнейшем на корте доминировал один человек — Джокович. Ноле легко забрал третий и четвертый сеты.

    Победная серия Джоковича на Уимблдоне составляет уже 25 матчей.

    Синнер

    У Синнера тем временем до текущего турнира не было ни одной победы на траве на уровне ATP. Но это, как ни странно, не помешало ему добраться до четвертьфинала.

    В четвертом раунде Янник одержал шикарную победу над Карлосом Алькарасом.

    Итальянец буквально снес с корта испанца в первой и второй партиях, третью отдал на тай-брейке, не сумев реализовать несколько матчболов, но в четвертом сете Синнер снова показал просто выдающийся теннис.

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    Надо признать, что Алькарас был почти бессилен на приеме — Янник шикарно играл на своей подаче.

    Интересно, что это была всего лишь вторая победа Синнера над соперником из топ-10 на турнире «Большого шлема».

    Прогноз и ставка

    На Джоковича в этом матче можно поставить за 1.15, победу Синнера букмекеры предлагают за 6.45.

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    Синнер невероятно сыграл против Алькараса, и теперь многие наверняка уверены, что он и Джоковича в состоянии остановить. Ничего подобного. Без шансов для итальянца.

    Ставка — победа Джоковича в трех сетах за 1.97.

    К сожалению, ни Синнер, ни Алькарас, в отличие от легендарного Новака, пока не готовы проводить не высочайшем уровне по два-три матча подряд.

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    Джокович — Синнер: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 05.07.2022. Прогнозы на теннис. Джокович сенсационно проиграет Синнеру?
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