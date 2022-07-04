Бадоса
Бадоса второй год подряд дошла на Уимблдоне до четвертого круга. В прошлом сезоне ее остановила Каролина Мухова.
В минувшую субботу Паула одержала победу над Петрой Квитовой. Невероятно напряженный матч, в котором испанская теннисистка показала почти идеальный теннис.
В первом сете Бадоса сразу же отдала гейм на своей подаче, но в итоге сделала два брейка и забрала партию. А во втором сете четвертая ракетка мира дожала двукратную чемпионку Уимблдона на тай-брейке.
Бадоса пока не проиграла ни одного сета на текущем турнире.
Халеп
Халеп тоже пока не отдала соперницам ни одного сета. Но в ее случае это вряд ли кого-то удивляет.
В первом раунде чемпионка Уимблдона-2019 одержала уверенную победу над чешкой Каролиной Муховой.
Во втором матче Симона выиграла у бельгийки Кирстен Флипкен, а в третьем — у польской теннисистки Магдалены Фрех.
У Халеп была отличная подготовка к британскому мэйджору. В июне она дошла до полуфинала в Бирмингеме и Бад-Хомбурге.
Прогноз и ставка
На Бадосу в этом матче можно поставить за 2.71, победу Халеп букмекеры предлагают за 1.58.
Опыт Халеп может сыграть ключевую роль в предстоящем матче. Но при этом понятно, что встреча с Бадосой не будет для экс-первой ракетки мира легкой прогулкой.
Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 2.00.
Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.75.