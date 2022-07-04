Испанка Паула Бадоса сыграет против румынки Симона Халеп в четвертом круге Уимблдона. Матч пройдет 4 июля, начало — в 13:00 мск. Бадоса — Халеп: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бадоса

Бадоса второй год подряд дошла на Уимблдоне до четвертого круга. В прошлом сезоне ее остановила Каролина Мухова.

В минувшую субботу Паула одержала победу над Петрой Квитовой. Невероятно напряженный матч, в котором испанская теннисистка показала почти идеальный теннис.

В первом сете Бадоса сразу же отдала гейм на своей подаче, но в итоге сделала два брейка и забрала партию. А во втором сете четвертая ракетка мира дожала двукратную чемпионку Уимблдона на тай-брейке.

Бадоса пока не проиграла ни одного сета на текущем турнире.

Халеп

Халеп тоже пока не отдала соперницам ни одного сета. Но в ее случае это вряд ли кого-то удивляет.

В первом раунде чемпионка Уимблдона-2019 одержала уверенную победу над чешкой Каролиной Муховой.

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Во втором матче Симона выиграла у бельгийки Кирстен Флипкен, а в третьем — у польской теннисистки Магдалены Фрех.

У Халеп была отличная подготовка к британскому мэйджору. В июне она дошла до полуфинала в Бирмингеме и Бад-Хомбурге.

Прогноз и ставка

На Бадосу в этом матче можно поставить за 2.71, победу Халеп букмекеры предлагают за 1.58.

Опыт Халеп может сыграть ключевую роль в предстоящем матче. Но при этом понятно, что встреча с Бадосой не будет для экс-первой ракетки мира легкой прогулкой.

Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 2.00.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.75.