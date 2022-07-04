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    Сможет ли Бадоса выиграть у Халеп?

    Бадоса — Халеп. Прогноз (к. 2.00) и ставки на Уимблдон 4 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Бадоса — Халеп
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    Симона Халеп
    Испанка Паула Бадоса сыграет против румынки Симона Халеп в четвертом круге Уимблдона. Матч пройдет 4 июля, начало — в 13:00 мск. Бадоса — Халеп: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Бадоса

    Бадоса второй год подряд дошла на Уимблдоне до четвертого круга. В прошлом сезоне ее остановила Каролина Мухова.

    В минувшую субботу Паула одержала победу над Петрой Квитовой. Невероятно напряженный матч, в котором испанская теннисистка показала почти идеальный теннис.

    В первом сете Бадоса сразу же отдала гейм на своей подаче, но в итоге сделала два брейка и забрала партию. А во втором сете четвертая ракетка мира дожала двукратную чемпионку Уимблдона на тай-брейке.

    Бадоса пока не проиграла ни одного сета на текущем турнире.

    Халеп

    Халеп тоже пока не отдала соперницам ни одного сета. Но в ее случае это вряд ли кого-то удивляет.

    В первом раунде чемпионка Уимблдона-2019 одержала уверенную победу над чешкой Каролиной Муховой.

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    Во втором матче Симона выиграла у бельгийки Кирстен Флипкен, а в третьем — у польской теннисистки Магдалены Фрех.

    У Халеп была отличная подготовка к британскому мэйджору. В июне она дошла до полуфинала в Бирмингеме и Бад-Хомбурге.

    Прогноз и ставка

    На Бадосу в этом матче можно поставить за 2.71, победу Халеп букмекеры предлагают за 1.58.

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    Опыт Халеп может сыграть ключевую роль в предстоящем матче. Но при этом понятно, что встреча с Бадосой не будет для экс-первой ракетки мира легкой прогулкой.

    Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 2.00.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.75.

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    Бадоса — Халеп: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 04.07.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Бадоса выиграть у Халеп?
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