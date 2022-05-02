Россиянин Карен Хачанов сыграет против француза Люки Пуйе в первом круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 2 мая, начало — в 20:30 мск. Пуйе — Хачанов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Пуйе

Пуйе так и не смог вернуться на свой прежний уровень после неприятной травмы. Француз, когда-то занимавший в рейтинге 10-е место, сейчас находится на 156-й строчке.

В текущем сезоне лучшим результатом Люки пока что остается выход в четвертьфинал турнира в Марселе.

В апреле Пуйе выступил на двух грунтовых «челленджерах». В Мадриде 28-летний теннисист дошел до четвертьфинала, а в Праге выбыл после первого круга.

Хачанов

Хачанов в конце апреля прервал серию из четырех поражений, которая началась на турнире в Дубае. Там россиянин после победы над Алексом Де Минауром уступил Новаку Джоковичу.

После этого Карен не выиграл ни одного матча в Индиан-Уэллсе, Майами и Монте-Карло.

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В Белграде Хачанов дошел до полуфинала. Вот только тут надо учитывать, что он стартовал сразу со второго круга, но Роман Сафиуллин, его первый соперник, снялся в последний момент из-за травмы. В четвертьфинале Карен кое-как обыграл бразильца Тиаго Монтейро, после чего снова потерпел поражение от Джоковича. Правда, на этот раз ему удалось взять сет в матче против серба.

Хачанов лишь однажды смог выйти во второй круг на мадридском «Мастерсе».

Прогноз и ставка

На Пуйе в этом матче можно поставить за 5.25, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.18.

С одной стороны, на этот раз Карену отчасти повезло — Пуйе с некоторых пор нельзя назвать опасным соперником. Но зная Хачанова и его умение создавать себе проблемы, почему-то нет сомнений, что в предстоящем матче тоже не обойдется без драмы. Тем более у француза периодически все-таки бывают хорошие матчи.

Ставка — Пуйе выиграет хотя бы один сет за 2.38.

К слову, в прошлом году Хачанов обыграл Пуйе на турнире в Мальорке, но француз смог взять одну партию.