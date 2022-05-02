ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пьер-Эмерик Обамеянг«Барселона» — «Мальорка». Онлайн Роберт ЛевандовскиИ не держит, и не отпускает. Финансовые трудности «Баварии» вредят отношениям с Левандовски «Ливерпуль» продолжает борьбу за четыре трофея«Ливерпуль» освежил силы на пути к беспрецедентному успеху
  • 20:59
    • ЦСКА проиграл «Ахмату» в Грозном
  • 23:54
    • «Барселона» победила «Мальорку» и поднялась на вторую строчку таблицы Примеры
  • 23:40
    • «Лион» крупно обыграл «Марсель»
  • 22:27
    • Сборная Швеции выиграла юниорский чемпионат мира по хоккею
  • 21:07
    • «Интер» обыграл «Удинезе» и приблизился к «Милану» в Серии А
  • 20:29
    • «Арсенал» взял верх над «Вест Хэмом»
  • 20:16
    • Газизов: Если «Уфа» вылетит из РПЛ, клуб перестанет существовать
    Все новости спорта

    Сможет ли Хачанов обыграть Пуйе?

    Пуйе — Хачанов. Прогноз (к. 2.38) и ставки на «Мастерс» в Мадриде 2 мая 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Карен Хачанов Прогнозы на Люка Пуй
    Прогноз и ставки на Пуйе — Хачанов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против француза Люки Пуйе в первом круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 2 мая, начало — в 20:30 мск. Пуйе — Хачанов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Мадрид. Мужчины 02 Мая 2022 года
    Лука Пуи (Франция)
  • Мадрид. Мужчины
    •  Лука Пуи (Франция) 20:30 Карен Хачанов (Россия) Карен Хачанов (Россия)
  • Майами. Мужчины
    •

    Пуйе

    Пуйе так и не смог вернуться на свой прежний уровень после неприятной травмы. Француз, когда-то занимавший в рейтинге 10-е место, сейчас находится на 156-й строчке.

    В текущем сезоне лучшим результатом Люки пока что остается выход в четвертьфинал турнира в Марселе.

    В апреле Пуйе выступил на двух грунтовых «челленджерах». В Мадриде 28-летний теннисист дошел до четвертьфинала, а в Праге выбыл после первого круга.

    Хачанов

    Хачанов в конце апреля прервал серию из четырех поражений, которая началась на турнире в Дубае. Там россиянин после победы над Алексом Де Минауром уступил Новаку Джоковичу.

    После этого Карен не выиграл ни одного матча в Индиан-Уэллсе, Майами и Монте-Карло.

    Все прогнозы на теннис

    В Белграде Хачанов дошел до полуфинала. Вот только тут надо учитывать, что он стартовал сразу со второго круга, но Роман Сафиуллин, его первый соперник, снялся в последний момент из-за травмы. В четвертьфинале Карен кое-как обыграл бразильца Тиаго Монтейро, после чего снова потерпел поражение от Джоковича. Правда, на этот раз ему удалось взять сет в матче против серба.

    Хачанов лишь однажды смог выйти во второй круг на мадридском «Мастерсе».

    Прогноз и ставка

    На Пуйе в этом матче можно поставить за 5.25, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.18.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet

    С одной стороны, на этот раз Карену отчасти повезло — Пуйе с некоторых пор нельзя назвать опасным соперником. Но зная Хачанова и его умение создавать себе проблемы, почему-то нет сомнений, что в предстоящем матче тоже не обойдется без драмы. Тем более у француза периодически все-таки бывают хорошие матчи.

    Ставка — Пуйе выиграет хотя бы один сет за 2.38.

    К слову, в прошлом году Хачанов обыграл Пуйе на турнире в Мальорке, но француз смог взять одну партию.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Лос-Анжелес — Миннесота Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Пол — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Шахтер Караганда — Тобол
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Кайрат — Кызыл-Жар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Гомель
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Боузкова — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Динамо Минск — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Фулхэм — Лутон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  2.12
  • Прогноз на матч Леганес — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Маррей — Тим
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Боруссия М — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Байер — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Аталанта — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Пуйе — Хачанов: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 02.05.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Хачанов обыграть Пуйе?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры