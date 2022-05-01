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    Сможет ли Радукану взять реванш у Костюк?

    Радукану — Костюк. Прогноз (к. 1.95) и ставки на турнир в Мадриде 1 мая 2022 года

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    Эмма Радукану
    Британка Эмма Радукану сыграет против украинки Марты Костюк во втором круге турнира в Мадриде. Матч пройдет 1 мая, начало — в 12:00 мск. Радукану — Костюк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Радукану

    Радукану после сенсационной победы на US Open, похоже, пока так и не пришла в себя. С тех пор она, по сути, так и ни разу и не подтвердила своей игрой, что ее триумф в Нью-Йорке не был случайным.

    В конце апреля Эмма впервые в сезоне выиграла два матча подряд. Это случилось на турнире в Штутгарте, где 19-летняя британка победила Сторм Сандерс и Тамару Корпач.

    Дальше было поражение от Иги Швентек. Но надо отметить, что она достойно выглядела в матче против первой ракетки мира.

    В Мадриде Радукану начала с победы над Терезой Мартинцовой. Второй сет Эмма забрала со счетом 6:0.

    Костюк

    Костюк тем временем в первом круге уверенно выиграла у Клары Таусон. Украинка отдала талантливой датчанке лишь пять геймов. Это был один из лучших матчей Марты в текущем сезоне.

    В марте Костюк выиграла по одному матчу на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами, после чего без шансов уступила Элизе Мертенс и Белинде Бенчич соответственно.

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    На турнире в Дохе 19-летняя теннисистка в первом же раунде проиграла хорватке Ане Конюх, а в Дубае — белоруске Арине Соболенко.

    Как ни странно, два матча подряд на уровне основной сетки Костюк выиграла только на Australian Open.

    Прогноз и ставка

    На Радукану в этом матче можно поставить за 1.89, победу Костюк букмекеры предлагают за 1.95.

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    Прошлой осенью Марта разгромила Эмму на турнире в румынском Клуже. Это произошло как раз вскоре после триумфального для британки US Open.

    Очевидно, что Радукану очень тяжело в моральном плане из-за чересчур пристального к ней внимания. У Костюк такой проблемы нет.

    Скорее всего, украинка снова обыграет британку. Как раз благодаря тому, что на нее не будет так давить ответственность за результат, как на соперницу.

    Ставка — победа Костюк за 1.95.

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    Радукану — Костюк: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 01.05.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Радукану взять реванш у Костюк?
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