Соболенко — Мертенс. Ставка (к. 2.02) и прогноз на турнир в Мадриде 27 апреля 2025 года

Арина Соболенко
Элисе Мертенс
Соболенко
Арина в стартовом матче одержала победу над Анной Блинковой — 6:3, 6:4.
Вопреки ожиданиям, белоруска не смогла разгромить российскую теннисистку. Похоже, она еще не пришла в себя после неприятного поражения от Алены Остапенко в финале турнира в Штутгарте.
В остальных матчах на немецком «пятисотнике» Соболенко выиграла у Элизы Мертенес и Жасмин Паолини.
Соболенко выиграла 15 из 17-ти предыдущих матчей. В марте она дошла до финала в Индиан-Уэллс и завоевала титул на «пятисотнике» в Майами.
В прошлом году Арина добралась в Мадриде до финала, а в 2023-м стала чемпионкой турнира.
Мертенс
Элиза в первом матче на этой неделе спокойно обыграла колумбийку Камилу Осорио — 6:3, 6:3.
В этом году бельгийская теннисистка выигрывала хотя бы один матч на всех турнирах, в которых принимала участие.
На прошлой неделе Мертенс прошла два раунда в Штутгарте — прежде чем проиграть Соболенко, победила Александру Соснович и Диану Шнайдер.
Лучшим результатом Мертенс в этом году пока остается победа на турнире в Сингапуре. Кроме того, в январе она дошла до финала в австралийском Хобарте.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.16, победу Мертенс букмекеры предлагают за 5.10.
Прогноз: Арина выиграла девять из 11-ти предыдущих матчей против Элизы. На недавнем турнире в Штутгарте белоруска отдала бельгийке пять геймов — 6:4, 6:1. Скорее всего, что-то подобное будет и в предстоящем матче.
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Рекомендуемая ставка: победа Соболенко + тотал геймов меньше 19,5 за 2.02.