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    Соболенко снова обыграет Мертенс с разгромным счетом?

    Соболенко — Мертенс. Ставка (к. 2.02) и прогноз на турнир в Мадриде 27 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Соболенко — Мертенс
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    Арина Соболенко
    Белоруска Арина Соболенко сыграет против бельгийки Элизы Мертенс в третьем круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 27 апреля, начало — 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Мертенс, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Женщины 27 Апреля 2025 года

    Арина Соболенко

  • Белоруссия
    •  Арина Соболенко 12:00 Элисе Мертенс

    Элисе Мертенс

  • Бельгия
    •

    Соболенко

    Арина в стартовом матче одержала победу над Анной Блинковой — 6:3, 6:4.

    Вопреки ожиданиям, белоруска не смогла разгромить российскую теннисистку. Похоже, она еще не пришла в себя после неприятного поражения от Алены Остапенко в финале турнира в Штутгарте.

    В остальных матчах на немецком «пятисотнике» Соболенко выиграла у Элизы Мертенес и Жасмин Паолини.

    Соболенко выиграла 15 из 17-ти предыдущих матчей. В марте она дошла до финала в Индиан-Уэллс и завоевала титул на «пятисотнике» в Майами.

    Прогнозы на теннис

    В прошлом году Арина добралась в Мадриде до финала, а в 2023-м стала чемпионкой турнира.

    Мертенс

    Элиза в первом матче на этой неделе спокойно обыграла колумбийку Камилу Осорио — 6:3, 6:3.

    В этом году бельгийская теннисистка выигрывала хотя бы один матч на всех турнирах, в которых принимала участие.

    На прошлой неделе Мертенс прошла два раунда в Штутгарте — прежде чем проиграть Соболенко, победила Александру Соснович и Диану Шнайдер.

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    Лучшим результатом Мертенс в этом году пока остается победа на турнире в Сингапуре. Кроме того, в январе она дошла до финала в австралийском Хобарте.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.16, победу Мертенс букмекеры предлагают за 5.10.

    Прогноз: Арина выиграла девять из 11-ти предыдущих матчей против Элизы. На недавнем турнире в Штутгарте белоруска отдала бельгийке пять геймов — 6:4, 6:1. Скорее всего, что-то подобное будет и в предстоящем матче.

    Рекомендуемая ставка: победа Соболенко + тотал геймов меньше 19,5 за 2.02.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Соболенко — Мертенс?

    Матч Соболенко — Мертенс состоится 27 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Соболенко — Мертенс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Соболенко + тотал геймов меньше 19,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Соболенко — Мертенс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Соболенко + тотал геймов меньше 19,5» с коэффициентом у букмекеров 2.02.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Соболенко — Мертенс?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Соболенко — Мертенс?

    Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.16, победу Мертенс букмекеры предлагают за 5.10.

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