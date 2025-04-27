ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Анатолий Воробьёв«Карпин стал бы хорошим президентом РФС». Анатолий Воробьёв — о проблемах российского футбола Анатолий Бышовец«Старался быть не копией Стрельцова, а лучшей версией себя». Бышовец — о сборной СССР, работе в «Зените» и за рубежом ПСЖ — НиццаПровал перед выездом в Лондон. «Ницца» разрушила золотой сезон «ПСЖ»
    Все новости спорта

    Накашима и Коболли проведут больше 20 геймов?

    Накашима — Коболли. Ставка (к. 2.32) и прогноз на Мастерс в Мадриде 27 апреля 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Брэндон Накасима Прогнозы на Флавио Коболли
    Прогноз и ставки на Накашима — Коболли
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Брэндон Накашима
    Американец Брэндон Накашима сыграет против итальянца Флавио Коболли в третьем круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 27 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Накашима — Коболли, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Мадрид. Мужчины 27 Апреля 2025 года

    Брэндон Накасима

  • США
    •  Брэндон Накасима 12:00 Флавио Коболли

    Флавио Коболли

  • Италия
    •

    Накашима

    Себастьяну повезло попасть в число сеяных, благодаря чему он стартовал сразу со второго раунда.

    В первом матче американский теннисист одержал победу над австрийцем Себастьяном Офнером — 6:3, 7:6.

    Накашима прервал серию из трех поражений.

    В начале апреля 23-летний теннисист проиграл Фрэнсису Тиафо в полуфинале грунтового турнира в Хьюстоне. После этого Накашима не прошел первый круг в Монте-Карло и Барселоне, уступив Роберто Баутисте-Агуту и Педро Мартинесу соотвественно.

    Прогнозы на теннис

    В текущем сезоне у Накашимы пока положительный баланс — 13 побед и 11 поражений.

    Коболли

    Флавио на этой неделе провел пока лишь один сет.

    Первым соперником итальянца в Мадриде стал Хольгер Руне, победитель недавнего «пятисотника» в Барселоне.

    Коболли легко забрал первый сет, а перед началом второго теннисист из Дании отказался от продолжения борьбы.

    В начале апреля Коболли выиграл первый титул в карьере, став победителем турнира в Бухаресте.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Вскоре после этого Флавио прошел один раунд в Монте-Карло и уступил Александру Шевченко на старте турнира в Мюнхене.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Накашиму в этом матче можно поставить за 2.40, победу Коболли букмекеры предлагают за 1.57.

    Прогноз: возможно, американцу на грунте не так комфортно, как его сопернику, но это все равно не тот случай, когда всё указывает на то, что фаворит легко пройдет в следующий раунд. Накашима способен удивить итальянца.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Накашима — Коболли?

    Матч Накашима — Коболли состоится 27 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Накашима — Коболли?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал сетов больше 2,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Накашима — Коболли?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал сетов больше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 2.32.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Накашима — Коболли?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Накашима — Коболли?

    Коэффициенты букмекеров: на Накашиму в этом матче можно поставить за 2.40, победу Коболли букмекеры предлагают за 1.57.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.44
  • Прогноз на матч Шнайдер — Севастова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Андреева — Френх
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Нисикори — Шаповалов
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Этчеверри — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Легечка — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Де Минор — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Киз — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  3.00
  • Экспресс дня 26 апреля
  • Сегодня в 14:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Урал — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Пари НН — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Челси — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Ростов — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Бавария — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Накашима — Коболли: прогноз и ставка за 2.32, статистика, коэффициенты матча 27.04.202512:00. Накашима и Коболли проведут больше 20 геймов?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры