Накашима — Коболли. Ставка (к. 2.32) и прогноз на Мастерс в Мадриде 27 апреля 2025 года

Американец Брэндон Накашима сыграет против итальянца Флавио Коболли в третьем круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 27 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Накашима — Коболли, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Накашима

Себастьяну повезло попасть в число сеяных, благодаря чему он стартовал сразу со второго раунда.

В первом матче американский теннисист одержал победу над австрийцем Себастьяном Офнером — 6:3, 7:6.

Накашима прервал серию из трех поражений.

В начале апреля 23-летний теннисист проиграл Фрэнсису Тиафо в полуфинале грунтового турнира в Хьюстоне. После этого Накашима не прошел первый круг в Монте-Карло и Барселоне, уступив Роберто Баутисте-Агуту и Педро Мартинесу соотвественно.

Прогнозы на теннис

В текущем сезоне у Накашимы пока положительный баланс — 13 побед и 11 поражений.

Коболли

Флавио на этой неделе провел пока лишь один сет.

Первым соперником итальянца в Мадриде стал Хольгер Руне, победитель недавнего «пятисотника» в Барселоне.

Коболли легко забрал первый сет, а перед началом второго теннисист из Дании отказался от продолжения борьбы.

В начале апреля Коболли выиграл первый титул в карьере, став победителем турнира в Бухаресте.

Вскоре после этого Флавио прошел один раунд в Монте-Карло и уступил Александру Шевченко на старте турнира в Мюнхене.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Накашиму в этом матче можно поставить за 2.40, победу Коболли букмекеры предлагают за 1.57.

Прогноз: возможно, американцу на грунте не так комфортно, как его сопернику, но это все равно не тот случай, когда всё указывает на то, что фаворит легко пройдет в следующий раунд. Накашима способен удивить итальянца.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.