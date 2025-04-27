Накашима — Коболли. Ставка (к. 2.32) и прогноз на Мастерс в Мадриде 27 апреля 2025 года

Брэндон Накасима
Флавио Коболли
Накашима
Себастьяну повезло попасть в число сеяных, благодаря чему он стартовал сразу со второго раунда.
В первом матче американский теннисист одержал победу над австрийцем Себастьяном Офнером — 6:3, 7:6.
Накашима прервал серию из трех поражений.
В начале апреля 23-летний теннисист проиграл Фрэнсису Тиафо в полуфинале грунтового турнира в Хьюстоне. После этого Накашима не прошел первый круг в Монте-Карло и Барселоне, уступив Роберто Баутисте-Агуту и Педро Мартинесу соотвественно.
В текущем сезоне у Накашимы пока положительный баланс — 13 побед и 11 поражений.
Коболли
Флавио на этой неделе провел пока лишь один сет.
Первым соперником итальянца в Мадриде стал Хольгер Руне, победитель недавнего «пятисотника» в Барселоне.
Коболли легко забрал первый сет, а перед началом второго теннисист из Дании отказался от продолжения борьбы.
В начале апреля Коболли выиграл первый титул в карьере, став победителем турнира в Бухаресте.
Вскоре после этого Флавио прошел один раунд в Монте-Карло и уступил Александру Шевченко на старте турнира в Мюнхене.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Накашиму в этом матче можно поставить за 2.40, победу Коболли букмекеры предлагают за 1.57.
Прогноз: возможно, американцу на грунте не так комфортно, как его сопернику, но это все равно не тот случай, когда всё указывает на то, что фаворит легко пройдет в следующий раунд. Накашима способен удивить итальянца.
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.