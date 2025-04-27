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    Сможет ли Кудерметова обыграть Костюк?

    Кудерметова — Костюк. Ставка (к. 1.98) и прогноз на турнир в Мадриде 27 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Кудерметова — Костюк
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    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против украинки Марты Костюк в третьем круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 27 апреля, начало — 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кудерметова — Костюк, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Кудерметова

    Вероника выиграла два подряд матча на уровне основной сетки WTA впервые после Открытого чемпионата Австралии.

    Но здесь будет справедливо добавить, что россиянке досталась не самая сложная сетка.

    В первом круге Кудерметова разгромила свою младшую сестру Полину — 6:2, 6:2.

    В следующем матче Вероника одержала волевую победу над испанкой Кристиной Букшей — 4:6, 7:6, 7:5.

    Прогнозы на теннис

    Ранее в апреле Кудерметова прошла один раунд в Чарлстоне и проиграла Диане Шнайдер на старте турнира в Штутгарте.

    Костюк

    Марта попала в число сеяных и стартовала сразу со второго раунда.

    В первом матче украинская теннисистка одержала победу над британкой Эммой Радукану — 6:4, 2:6, 6:2.

    На прошлой неделе Костюк пропустила из-за травмы турнир в Штутгарте, на котором ей надо было защищать очки за прошлогодний финал.

    Костюк получила повреждение в середине апреля в матче за сборную Украины на Кубке Билли Джин Кинг.

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    В прошлом месяце Костюк выиграла по два матча на «тысячниках» в Индиан-Уэллс и Майами. Ее лучшим результатом в 2025-м пока остается выход в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Дохе.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Кудерметову в этом матче можно поставить за 2.02, победу Костюк букмекеры предлагают за 1.79.

    Прогноз: Веронику ждет встреча с не самой простой соперницей, поэтому в данном случае уместно рассмотреть варианты ставок без учета исхода. Скорее всего, россиянка и украинка проведут больше 20 геймов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.98.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кудерметова — Костюк?

    Матч Кудерметова — Костюк состоится 27 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Кудерметова — Костюк?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кудерметова — Костюк?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,5» с коэффициентом у букмекеров 1.98.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кудерметова — Костюк?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кудерметова — Костюк?

    Коэффициенты букмекеров: на Кудерметову в этом матче можно поставить за 2.02, победу Костюк букмекеры предлагают за 1.79.

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    Кудерметова — Костюк: прогноз и ставка за 1.98, статистика, коэффициенты матча 27.04.202512:00. Сможет ли Кудерметова обыграть Костюк?
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