Кудерметова — Костюк. Ставка (к. 1.98) и прогноз на турнир в Мадриде 27 апреля 2025 года

Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против украинки Марты Костюк в третьем круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 27 апреля, начало — 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кудерметова — Костюк, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Кудерметова

Вероника выиграла два подряд матча на уровне основной сетки WTA впервые после Открытого чемпионата Австралии.

Но здесь будет справедливо добавить, что россиянке досталась не самая сложная сетка.

В первом круге Кудерметова разгромила свою младшую сестру Полину — 6:2, 6:2.

В следующем матче Вероника одержала волевую победу над испанкой Кристиной Букшей — 4:6, 7:6, 7:5.

Прогнозы на теннис

Ранее в апреле Кудерметова прошла один раунд в Чарлстоне и проиграла Диане Шнайдер на старте турнира в Штутгарте.

Костюк

Марта попала в число сеяных и стартовала сразу со второго раунда.

В первом матче украинская теннисистка одержала победу над британкой Эммой Радукану — 6:4, 2:6, 6:2.

На прошлой неделе Костюк пропустила из-за травмы турнир в Штутгарте, на котором ей надо было защищать очки за прошлогодний финал.

Костюк получила повреждение в середине апреля в матче за сборную Украины на Кубке Билли Джин Кинг.

В прошлом месяце Костюк выиграла по два матча на «тысячниках» в Индиан-Уэллс и Майами. Ее лучшим результатом в 2025-м пока остается выход в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Дохе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Кудерметову в этом матче можно поставить за 2.02, победу Костюк букмекеры предлагают за 1.79.

Прогноз: Веронику ждет встреча с не самой простой соперницей, поэтому в данном случае уместно рассмотреть варианты ставок без учета исхода. Скорее всего, россиянка и украинка проведут больше 20 геймов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.98.