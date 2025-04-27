Кудерметова — Костюк. Ставка (к. 1.98) и прогноз на турнир в Мадриде 27 апреля 2025 года

Кудерметова
Вероника выиграла два подряд матча на уровне основной сетки WTA впервые после Открытого чемпионата Австралии.
Но здесь будет справедливо добавить, что россиянке досталась не самая сложная сетка.
В первом круге Кудерметова разгромила свою младшую сестру Полину — 6:2, 6:2.
В следующем матче Вероника одержала волевую победу над испанкой Кристиной Букшей — 4:6, 7:6, 7:5.
Ранее в апреле Кудерметова прошла один раунд в Чарлстоне и проиграла Диане Шнайдер на старте турнира в Штутгарте.
Костюк
Марта попала в число сеяных и стартовала сразу со второго раунда.
В первом матче украинская теннисистка одержала победу над британкой Эммой Радукану — 6:4, 2:6, 6:2.
На прошлой неделе Костюк пропустила из-за травмы турнир в Штутгарте, на котором ей надо было защищать очки за прошлогодний финал.
Костюк получила повреждение в середине апреля в матче за сборную Украины на Кубке Билли Джин Кинг.
В прошлом месяце Костюк выиграла по два матча на «тысячниках» в Индиан-Уэллс и Майами. Ее лучшим результатом в 2025-м пока остается выход в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Дохе.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Кудерметову в этом матче можно поставить за 2.02, победу Костюк букмекеры предлагают за 1.79.
Прогноз: Веронику ждет встреча с не самой простой соперницей, поэтому в данном случае уместно рассмотреть варианты ставок без учета исхода. Скорее всего, россиянка и украинка проведут больше 20 геймов.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.98.