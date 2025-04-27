Гэрри — Пратес. Ставка (к. 1.72) и прогноз на ММА, UFC Kansas, 27 апреля 2025 года

В рамках турнира UFC Kanzas 27 апреля состоится поединок между Иэном Гэрри и Карлосом Пратесом. Начало — 06:45 (мск). Ставка и прогноз на матч Гэрри — Пратес, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Иэн Гэрри

Турнирное положение: Ирландец — седьмой номер рейтинга полусредневесов UFC. Восходящая звезда промоушена, преемник Макгрегора и бывший чемпион Cage Warriors.

Последние бои: Из 16-ти профессиональных боев Иэн выиграл 15, 8 из них — в UFC. Среди значимых побед: Нил Мэгни, Джефф Нил и Майкл Пейдж. В предыдущем бою уступил по очкам Шавкату Рахмонову, но оставил о себе приятные впечатления.

Состояние бойца: Гэрри — высококлассный ударник с отточенной техникой. Его джеб, лоу-кики и умение читать соперника позволяют доминировать на длинной дистанции. Со временем Гэрри сильно улучшил борьбу: против Рахмонова доминировал на канвасе в пятом раунде, едва не выиграв сабмишном.

Карлос Пратес

Турнирное положение: Карлос — 13-й номер рейтинга UFC. Бразильский нокаутер за четыре боя в лиге не проиграл ни разу, завершив все поединки досрочно.

Последние бои: Пратес финишировал всех предыдущих соперников в UFC в 1-2 раундах. Нила Мэгни нокаутировал менее чем за 5 минут. Однако его оппоненты не входили в топ-10.

Состояние бойца: Карлос обладает невероятно мощным ударом левой рукой. Стиль бразильца — давление с первых секунд, чтобы не дать сопернику адаптироваться.

Против техничных бойцов Пратес рискует нарваться на контратаки, а слабая защита в клинче может стать проблемой против набравшего обороты в борьбе Гэрри.

Статистика для ставок

Гэрри выиграл 15 из 16-ти боев в ММА

Пратес выиграл все 4 боя в UFC нокаутами

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В главном бою вечера букмекеры считают Гэрри небольшим фаворитом. Его победа оценивается коэффициентом 1.72, тогда как успех Пратеса — 2.17.

Прогноз: Пратес будет идти вперед, пытаясь повторить сценарий прошлых побед, но Иэн слишком опытен. Используя джеб и подвижность, он заставит бразильца промахиваться. Гэрри переживет стартовый штурм и заберет бой решением или поздним финишем.

Ставка: Победа Иэна Гэрри за 1.72.