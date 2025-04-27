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    Иэн Гэрри нанесет Пратесу первое поражение в UFC?

    Гэрри — Пратес. Ставка (к. 1.72) и прогноз на ММА, UFC Kansas, 27 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Гэрри — Пратес
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    Иэн Гэрри
    В рамках турнира UFC Kanzas 27 апреля состоится поединок между Иэном Гэрри и Карлосом Пратесом. Начало — 06:45 (мск). Ставка и прогноз на матч Гэрри — Пратес, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Иэн Гэрри

    Турнирное положение: Ирландец — седьмой номер рейтинга полусредневесов UFC. Восходящая звезда промоушена, преемник Макгрегора и бывший чемпион Cage Warriors.

    Последние бои: Из 16-ти профессиональных боев Иэн выиграл 15, 8 из них — в UFC. Среди значимых побед: Нил Мэгни, Джефф Нил и Майкл Пейдж. В предыдущем бою уступил по очкам Шавкату Рахмонову, но оставил о себе приятные впечатления.

    Состояние бойца: Гэрри — высококлассный ударник с отточенной техникой. Его джеб, лоу-кики и умение читать соперника позволяют доминировать на длинной дистанции. Со временем Гэрри сильно улучшил борьбу: против Рахмонова доминировал на канвасе в пятом раунде, едва не выиграв сабмишном.

    Карлос Пратес

    Турнирное положение: Карлос — 13-й номер рейтинга UFC. Бразильский нокаутер за четыре боя в лиге не проиграл ни разу, завершив все поединки досрочно.

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    • Последние бои: Пратес финишировал всех предыдущих соперников в UFC в 1-2 раундах. Нила Мэгни нокаутировал менее чем за 5 минут. Однако его оппоненты не входили в топ-10.

    Состояние бойца: Карлос обладает невероятно мощным ударом левой рукой. Стиль бразильца — давление с первых секунд, чтобы не дать сопернику адаптироваться.

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    Против техничных бойцов Пратес рискует нарваться на контратаки, а слабая защита в клинче может стать проблемой против набравшего обороты в борьбе Гэрри.

    Статистика для ставок

    • Гэрри выиграл 15 из 16-ти боев в ММА

    • Пратес выиграл все 4 боя в UFC нокаутами

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В главном бою вечера букмекеры считают Гэрри небольшим фаворитом. Его победа оценивается коэффициентом 1.72, тогда как успех Пратеса — 2.17.

    Прогноз: Пратес будет идти вперед, пытаясь повторить сценарий прошлых побед, но Иэн слишком опытен. Используя джеб и подвижность, он заставит бразильца промахиваться. Гэрри переживет стартовый штурм и заберет бой решением или поздним финишем.

    Ставка: Победа Иэна Гэрри за 1.72.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Гэрри — Пратес?

    Матч Гэрри — Пратес состоится 27 апреля 2025 года в 06:45 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Гэрри — Пратес?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Иэна Гэрри .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Гэрри — Пратес?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Иэна Гэрри » с коэффициентом у букмекеров 1.72 .

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Гэрри — Пратес?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Гэрри — Пратес?

    Коэффициенты букмекеров: В главном бою вечера букмекеры считают Гэрри небольшим фаворитом. Его победа оценивается коэффициентом 1.72, тогда как успех Пратеса — 2.17.

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    Гэрри — Пратес: прогноз и ставка за 1.72 , статистика, коэффициенты матча 27.04.202506:45. Иэн Гэрри нанесет Пратесу первое поражение в UFC?
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