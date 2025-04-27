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    Миньян Чжан проводит Энтони Смита на пенсию нокаутом?

    Энтони Смит — Миньян Чжан. Ставка (к. 1.71) и прогноз на ММА, UFC Kazsas, 27 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Энтони Смит — Миньян Чжан
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    Энтони Смит
    В рамках турнира UFC Kazsas 27 апреля состоится поединок между Энтони Смитом и Миньяном Чжаном. Начало — 06:15 (мск). Ставка и прогноз на матч Энтони Смит — Миньян Чжан, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Энтони Смит

    Турнирное положение: Смит — 14-й номер рейтинга UFC в полутяжелом весе. Бывший претендент на титул, завершающий карьеру после 59 профессиональных боев.

    Последние бои: В предыдущем бою Смит проиграл Доминику Рейесу техническим нокаутом, а до этого уступил Роману Долидзе единогласным решением. Из последних семи поединков выиграл только два — спорным решением у Райана Спэнна и сабмишеном у Витора Петрино.

    Состояние бойца: Смит — опытный универсал с мощными ударами и навыками в партере. Однако возраст в 36 лет и серия поражений говорят о спаде. Его выносливость и скорость уже не те, что в лучшие годы, а защита в стойке оставляет желать лучшего.

    Миньян Чжан

    Турнирное положение: Чжан — восходящая звезда из Китая. Дебютировал в UFC в 2024 году и сразу заявил о себе как теневая угроза для дивизиона.

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    • Последние бои: В двух стартовых боях UFC нокаутировал Брендсона Рибейро и Оззи Диаса в первом раунде. До этого на региональной сцене 9 раз заканчивал бои досрочно. Последнее поражение Чжана датируется 2019 годом.

    Состояние бойца: Миньян — базовый ударник с «тяжелыми» руками. Предпочитает агрессивно работать на средней дистанции, используя многоударные комбинации.

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    Его единственная слабость на фоне Смита — нехватка опыта против топовых бойцов. Однако молодость и мощь станут ключевыми преимуществами.

    Статистика для ставок

    • Чжан выиграл последние 10 из 11-ти боев нокаутом в первом раунде

    • Смит проиграл 5 раз за последние 7 поединков в UFC

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры видят фаворитом Миньяна Чжана. Его победа оценивается коэффициентом 1.22, тогда как успех Смита можно поставить за 4.50.

    Прогноз: Скорость и мощь китайца застанут «Львиное сердце» врасплох. Чжан не даст Смиту раскрыть свой арсенал. Уже в первом раунде он найдет момент для нокаутирующего удара. Даже если Энтони переживет стартовый натиск, текущие физические кондиции не позволят ему продержаться до второго отрезка.

    Ставка: Тотал меньше 1.5 раундов за 1.71.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Энтони Смит — Миньян Чжан?

    Матч Энтони Смит — Миньян Чжан состоится 27 апреля 2025 года в 06:15 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Энтони Смит — Миньян Чжан?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 1.5 раундов .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Энтони Смит — Миньян Чжан?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 1.5 раундов » с коэффициентом у букмекеров 1.71 .

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Энтони Смит — Миньян Чжан?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Энтони Смит — Миньян Чжан?

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры видят фаворитом Миньяна Чжана. Его победа оценивается коэффициентом 1.22, тогда как успех Смита можно поставить за 4.50.

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    Энтони Смит — Миньян Чжан: прогноз и ставка за 1.71 , статистика, коэффициенты матча 27.04.202506:15. Миньян Чжан проводит Энтони Смита на пенсию нокаутом?
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