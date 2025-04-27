Энтони Смит — Миньян Чжан. Ставка (к. 1.71) и прогноз на ММА, UFC Kazsas, 27 апреля 2025 года

В рамках турнира UFC Kazsas 27 апреля состоится поединок между Энтони Смитом и Миньяном Чжаном. Начало — 06:15 (мск). Ставка и прогноз на матч Энтони Смит — Миньян Чжан, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Энтони Смит

Турнирное положение: Смит — 14-й номер рейтинга UFC в полутяжелом весе. Бывший претендент на титул, завершающий карьеру после 59 профессиональных боев.

Последние бои: В предыдущем бою Смит проиграл Доминику Рейесу техническим нокаутом, а до этого уступил Роману Долидзе единогласным решением. Из последних семи поединков выиграл только два — спорным решением у Райана Спэнна и сабмишеном у Витора Петрино.

Состояние бойца: Смит — опытный универсал с мощными ударами и навыками в партере. Однако возраст в 36 лет и серия поражений говорят о спаде. Его выносливость и скорость уже не те, что в лучшие годы, а защита в стойке оставляет желать лучшего.

Миньян Чжан

Турнирное положение: Чжан — восходящая звезда из Китая. Дебютировал в UFC в 2024 году и сразу заявил о себе как теневая угроза для дивизиона.

Последние бои: В двух стартовых боях UFC нокаутировал Брендсона Рибейро и Оззи Диаса в первом раунде. До этого на региональной сцене 9 раз заканчивал бои досрочно. Последнее поражение Чжана датируется 2019 годом.

Состояние бойца: Миньян — базовый ударник с «тяжелыми» руками. Предпочитает агрессивно работать на средней дистанции, используя многоударные комбинации.

Его единственная слабость на фоне Смита — нехватка опыта против топовых бойцов. Однако молодость и мощь станут ключевыми преимуществами.

Статистика для ставок

Чжан выиграл последние 10 из 11-ти боев нокаутом в первом раунде

Смит проиграл 5 раз за последние 7 поединков в UFC

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры видят фаворитом Миньяна Чжана. Его победа оценивается коэффициентом 1.22, тогда как успех Смита можно поставить за 4.50.

Прогноз: Скорость и мощь китайца застанут «Львиное сердце» врасплох. Чжан не даст Смиту раскрыть свой арсенал. Уже в первом раунде он найдет момент для нокаутирующего удара. Даже если Энтони переживет стартовый натиск, текущие физические кондиции не позволят ему продержаться до второго отрезка.

Ставка: Тотал меньше 1.5 раундов за 1.71.