Бублик — Рублев. Ставка (к. 1.93) и прогноз на Мастерс в Мадриде 27 апреля 2025 года

Александр Бублик
Андрей Рублёв
Бублик
Саша выиграла два подряд матча на уровне основной сетки ATP впервые с Уимблдона-2024.
В первом круге у представителя Казахстана был тяжелейший матч против американца Алекса Микельсена — 7:6, 7:6.
Встреча с Алексеем Попыриным получилась не менее напряженной — 6:4, 7:6.
В матче против австралийца Бублик впервые с апреля прошлого года обыграл соперника из топ-30.
В случае выхода в следующий раунд Бублик повторит прошлогодний результат на «тысячнике» в столице Испании.
Рублев
Андрей еще ни разу не играл на этой неделе.
Первый круг россиянин пропускал, а во втором его соперником должен был стать Гаэль Монфис. Незадолго матча стало известно, что француз не сможет сыграть.
С одной стороны, Рублев сэкономил энергию, но при этом очевидно, что ему не помешала бы игровая практика.
После победы на февральском «пятисотнике» в Дохе он провел лишь семь матчей.
Ну и самое главное — на этом отрезке у Рублева всего лишь две победы.
Ранее в апреле Андрей уступил Артуру Фису в Монте-Карло и проиграл Алехандро Давидовичу-Фокине в Барселоне.
Кстати, Рублев — действующий чемпион мадридского «Мастерса».
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Бублика в этом матче можно поставить за 3.14, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.36.
Прогноз: сложно сказать, справится ли Рублев с психологическим давлением. Но если судить по его недавним матчам, произойти может все что угодно. Тем более Бублик наконец-то вспомнил, что теннис это не только шоу. Поэтому оптимальным вариантом здесь будет ставка на количество геймов.
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Также стоит обратить внимание: Рублев выиграл пять из восьми матчей против Бублика. Как правило, их встречи получаются напряженными и затяжными.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.93.