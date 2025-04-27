Бублик — Рублев. Ставка (к. 1.93) и прогноз на Мастерс в Мадриде 27 апреля 2025 года

Россиянин Андрей Рублев сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика в третьем круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 27 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бублик — Рублев, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Бублик

Саша выиграла два подряд матча на уровне основной сетки ATP впервые с Уимблдона-2024.

В первом круге у представителя Казахстана был тяжелейший матч против американца Алекса Микельсена — 7:6, 7:6.

Встреча с Алексеем Попыриным получилась не менее напряженной — 6:4, 7:6.

В матче против австралийца Бублик впервые с апреля прошлого года обыграл соперника из топ-30.

Прогнозы на теннис

В случае выхода в следующий раунд Бублик повторит прошлогодний результат на «тысячнике» в столице Испании.

Рублев

Андрей еще ни разу не играл на этой неделе.

Первый круг россиянин пропускал, а во втором его соперником должен был стать Гаэль Монфис. Незадолго матча стало известно, что француз не сможет сыграть.

С одной стороны, Рублев сэкономил энергию, но при этом очевидно, что ему не помешала бы игровая практика.

После победы на февральском «пятисотнике» в Дохе он провел лишь семь матчей.

Ну и самое главное — на этом отрезке у Рублева всего лишь две победы.

Ранее в апреле Андрей уступил Артуру Фису в Монте-Карло и проиграл Алехандро Давидовичу-Фокине в Барселоне.

Кстати, Рублев — действующий чемпион мадридского «Мастерса».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бублика в этом матче можно поставить за 3.14, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.36.

Прогноз: сложно сказать, справится ли Рублев с психологическим давлением. Но если судить по его недавним матчам, произойти может все что угодно. Тем более Бублик наконец-то вспомнил, что теннис это не только шоу. Поэтому оптимальным вариантом здесь будет ставка на количество геймов.

Также стоит обратить внимание: Рублев выиграл пять из восьми матчей против Бублика. Как правило, их встречи получаются напряженными и затяжными.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.93.