ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Анатолий Воробьёв«Карпин стал бы хорошим президентом РФС». Анатолий Воробьёв — о проблемах российского футбола Анатолий Бышовец«Старался быть не копией Стрельцова, а лучшей версией себя». Бышовец — о сборной СССР, работе в «Зените» и за рубежом ПСЖ — НиццаПровал перед выездом в Лондон. «Ницца» разрушила золотой сезон «ПСЖ»
    Все новости спорта

    Сможет ли Рублев обыграть Бублика?

    Бублик — Рублев. Ставка (к. 1.93) и прогноз на Мастерс в Мадриде 27 апреля 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Александр Бублик Прогнозы на Андрей Рублёв
    Прогноз и ставки на Бублик — Рублев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика в третьем круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 27 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бублик — Рублев, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Мадрид. Мужчины 27 Апреля 2025 года

    Александр Бублик

  • Казахстан
    •  Александр Бублик 12:00 Андрей Рублёв

    Андрей Рублёв

  • Россия
    •

    Бублик

    Саша выиграла два подряд матча на уровне основной сетки ATP впервые с Уимблдона-2024.

    В первом круге у представителя Казахстана был тяжелейший матч против американца Алекса Микельсена — 7:6, 7:6.

    Встреча с Алексеем Попыриным получилась не менее напряженной — 6:4, 7:6.

    В матче против австралийца Бублик впервые с апреля прошлого года обыграл соперника из топ-30.

    Прогнозы на теннис

    В случае выхода в следующий раунд Бублик повторит прошлогодний результат на «тысячнике» в столице Испании.

    Рублев

    Андрей еще ни разу не играл на этой неделе.

    Первый круг россиянин пропускал, а во втором его соперником должен был стать Гаэль Монфис. Незадолго матча стало известно, что француз не сможет сыграть.

    С одной стороны, Рублев сэкономил энергию, но при этом очевидно, что ему не помешала бы игровая практика.

    После победы на февральском «пятисотнике» в Дохе он провел лишь семь матчей.

    Ну и самое главное — на этом отрезке у Рублева всего лишь две победы.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Ранее в апреле Андрей уступил Артуру Фису в Монте-Карло и проиграл Алехандро Давидовичу-Фокине в Барселоне.

    Кстати, Рублев — действующий чемпион мадридского «Мастерса».

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Бублика в этом матче можно поставить за 3.14, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.36.

    Прогноз: сложно сказать, справится ли Рублев с психологическим давлением. Но если судить по его недавним матчам, произойти может все что угодно. Тем более Бублик наконец-то вспомнил, что теннис это не только шоу. Поэтому оптимальным вариантом здесь будет ставка на количество геймов.

    Также стоит обратить внимание: Рублев выиграл пять из восьми матчей против Бублика. Как правило, их встречи получаются напряженными и затяжными.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.93.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бублик — Рублев?

    Матч Бублик — Рублев состоится 27 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Бублик — Рублев?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бублик — Рублев?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,0» с коэффициентом у букмекеров 1.93.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бублик — Рублев?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бублик — Рублев?

    Коэффициенты букмекеров: на Бублика в этом матче можно поставить за 3.14, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.36.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.44
  • Прогноз на матч Шнайдер — Севастова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Андреева — Френх
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Нисикори — Шаповалов
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Этчеверри — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Легечка — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Де Минор — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Киз — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  3.00
  • Экспресс дня 26 апреля
  • Сегодня в 14:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Урал — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Пари НН — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Челси — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Ростов — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Бавария — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Бублик — Рублев: прогноз и ставка за 1.93, статистика, коэффициенты матча 27.04.202512:00. Сможет ли Рублев обыграть Бублика?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры