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    «Торпедо» будет торопиться!

    Алания — Торпедо: ставка на Первую лигу

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    Прогноз и ставки на «Алания» — «Торпедо»
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    Олег Кононов
    27 апреля в 30-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Алания» и «Торпедо». Начало игры — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алания» — «Торпедо», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 27 Апреля 2025 года

    Алания

  • Владикавказ
    •  Алания 12:00 Торпедо

    Торпедо

  • Москва
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    «Алания»

    Турнирное положение: «Барсы» сражаются за выживание в первой лиге. На данный момент они занимают 16 место в турнирной таблице.

    При этом «Алания» на 3 очка отстает от спасительной 15 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 39 мячей в 29 матчах первенства.

    Алания — Торпедо: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Барсы» разгромно уступили «Сочи» (0:4).

    До того команда была бита «Уфой» (1:2). При этом чуть ранее она потерпела поражение от «Шинника» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Алания» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 10.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: «Барсам» явно не хватает кадрового ресурса. Команда Спартака Гогниева уступила трижды кряду.

    Матчи с «Торпедо» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Алания» выиграла и проиграла по разу.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. «Барсы» намерены воспользоваться проблемами в обороне москвичей.

    «Торпедо»

    Турнирное положение: Торпедовцы бьются за прямой выход в РПЛ. Ныне команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Торпедо» лишь на один пункт опережает идущий третьим «Черноморец». При этом в собственные ворота команда пропустила всего 22 мяча в 29 поединках.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. Торпедовцы подписали мировую с «Уралом» (1:1).

    До того команда была бита «Чайкой» (1:2). Да и поединок с крепким «Ротором» завершился досадной коллизией (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо» добыло одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Торпедовцы относительно сильны в плане реализации. Команда настреляла 43 мяча в 29 матчах.

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    При этом «Торпедо» не побеждает уже 3 матча кряду. А вот в первом круге торпедовцы переиграли «Аланию» (3:0).

    Торпедовцы в среднем пропускают реже гола за матч. Притом, что весной москвичам откровенно не везет: пропала та самая химия Кононова.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально агрессивно. Торпедовцы фактически потеряли право на осечку.

    Статистика для ставок

    • Торпедовцы в среднем забивают чаще гола за матч

    • «Алания» проиграла в 3 своих последних матчах

    • «Торпедо» не побеждает 3 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 3.62, а победа оппонента — в скромные 5.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.23 и 1.63.

    Прогноз: Москвичи борются за прямой выход в элиту, так что наверняка сразу будут максимально активны в атаке.

    Торпедовцы на голову сильнее соперника, плюс твердо намерены прервать серию своих неудач.

    Ставка: Победа «Торпедо» в 1 тайме за 2.28.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.62

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Алания — Торпедо?

    Матч Алания — Торпедо состоится 27 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: Первая лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Алания — Торпедо?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Алания — Торпедо?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.28.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Алания — Торпедо?

    Смотреть матч турнира Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Алания — Торпедо?

    Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 3.62, а победа оппонента — в скромные 5.30.

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