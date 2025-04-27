Алания — Торпедо: ставка на Первую лигу

27 апреля в 30-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Алания» и «Торпедо». Начало игры — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алания» — «Торпедо», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Алания»

Турнирное положение: «Барсы» сражаются за выживание в первой лиге. На данный момент они занимают 16 место в турнирной таблице.

При этом «Алания» на 3 очка отстает от спасительной 15 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 39 мячей в 29 матчах первенства.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Барсы» разгромно уступили «Сочи» (0:4).

До того команда была бита «Уфой» (1:2). При этом чуть ранее она потерпела поражение от «Шинника» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Алания» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: «Барсам» явно не хватает кадрового ресурса. Команда Спартака Гогниева уступила трижды кряду.

Матчи с «Торпедо» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Алания» выиграла и проиграла по разу.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. «Барсы» намерены воспользоваться проблемами в обороне москвичей.

«Торпедо»

Турнирное положение: Торпедовцы бьются за прямой выход в РПЛ. Ныне команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.

Причем «Торпедо» лишь на один пункт опережает идущий третьим «Черноморец». При этом в собственные ворота команда пропустила всего 22 мяча в 29 поединках.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. Торпедовцы подписали мировую с «Уралом» (1:1).

До того команда была бита «Чайкой» (1:2). Да и поединок с крепким «Ротором» завершился досадной коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо» добыло одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Торпедовцы относительно сильны в плане реализации. Команда настреляла 43 мяча в 29 матчах.

При этом «Торпедо» не побеждает уже 3 матча кряду. А вот в первом круге торпедовцы переиграли «Аланию» (3:0).

Торпедовцы в среднем пропускают реже гола за матч. Притом, что весной москвичам откровенно не везет: пропала та самая химия Кононова.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально агрессивно. Торпедовцы фактически потеряли право на осечку.

Статистика для ставок

Торпедовцы в среднем забивают чаще гола за матч

«Алания» проиграла в 3 своих последних матчах

«Торпедо» не побеждает 3 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 3.62, а победа оппонента — в скромные 5.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.23 и 1.63.

Прогноз: Москвичи борются за прямой выход в элиту, так что наверняка сразу будут максимально активны в атаке.

Торпедовцы на голову сильнее соперника, плюс твердо намерены прервать серию своих неудач.

Ставка: Победа «Торпедо» в 1 тайме за 2.28.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.62