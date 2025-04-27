Алания — Торпедо: ставка на Первую лигу

Алания
Торпедо
«Алания»
Турнирное положение: «Барсы» сражаются за выживание в первой лиге. На данный момент они занимают 16 место в турнирной таблице.
При этом «Алания» на 3 очка отстает от спасительной 15 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 39 мячей в 29 матчах первенства.
Алания — Торпедо: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Барсы» разгромно уступили «Сочи» (0:4).
До того команда была бита «Уфой» (1:2). При этом чуть ранее она потерпела поражение от «Шинника» (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Алания» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 10.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Барсам» явно не хватает кадрового ресурса. Команда Спартака Гогниева уступила трижды кряду.
Матчи с «Торпедо» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Алания» выиграла и проиграла по разу.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. «Барсы» намерены воспользоваться проблемами в обороне москвичей.
«Торпедо»
Турнирное положение: Торпедовцы бьются за прямой выход в РПЛ. Ныне команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.
Причем «Торпедо» лишь на один пункт опережает идущий третьим «Черноморец». При этом в собственные ворота команда пропустила всего 22 мяча в 29 поединках.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. Торпедовцы подписали мировую с «Уралом» (1:1).
До того команда была бита «Чайкой» (1:2). Да и поединок с крепким «Ротором» завершился досадной коллизией (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо» добыло одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Торпедовцы относительно сильны в плане реализации. Команда настреляла 43 мяча в 29 матчах.
При этом «Торпедо» не побеждает уже 3 матча кряду. А вот в первом круге торпедовцы переиграли «Аланию» (3:0).
Торпедовцы в среднем пропускают реже гола за матч. Притом, что весной москвичам откровенно не везет: пропала та самая химия Кононова.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально агрессивно. Торпедовцы фактически потеряли право на осечку.
Статистика для ставок
- Торпедовцы в среднем забивают чаще гола за матч
- «Алания» проиграла в 3 своих последних матчах
- «Торпедо» не побеждает 3 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 3.62, а победа оппонента — в скромные 5.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.23 и 1.63.
- 3.40Спартак — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.05Динамо — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 3.75Барселона — Реал: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: Москвичи борются за прямой выход в элиту, так что наверняка сразу будут максимально активны в атаке.
Торпедовцы на голову сильнее соперника, плюс твердо намерены прервать серию своих неудач.
Ставка: Победа «Торпедо» в 1 тайме за 2.28.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.62