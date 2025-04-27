Крылья Советов — Оренбург: ставка за 2.10 и прогноз на матч РПЛ

27 апреля в 26-м туре чемпионате России по футболу сыграют «Крылья Советов» и «Оренбург». Начало встречи — 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Крылья Советов» — «Оренбург», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: команда из Самары пока что еще не обезопасила от зоны вылета и продолжает борьбу.

Сейчас в активе «крылышек» 27 зачетных баллов и одиннадцатое место в таблице РПЛ.

За 25 матчей самарцы смогли 30 раз поразить ворота соперника и 40 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах самарский коллектив сыграл вничью с ЦСКА (1:1) и победил «Химки» (3:1).

До этого же «Крылья Советов» поделили очки с «Рубином» (1:1) и выиграли у «Локомотива» (5:1).

Прогнозы и ставки на РПЛ

Перед этим подопечные Игоря Осинькина проиграли махачкалинскому «Динамо» (0:4) и «Акрону» (0:2).

Не сыграют: травмированы Иван Ломаев и Максим Витюгов, а дисквалифицирован Гленн Бейл.

Состояние команды: последние результаты «Крыльев Советов» позволили команде оторваться от опасной зоны на четыре балла, однако пока что еще все впереди и самарцам необходимо продолжать набирать очки.

Если смотреть на игру и состав «Крыльев Советов», то команда точно не должна вылетать из РПЛ.

«Оренбург»

Турнирное положение: команда из одноименного города делает все, чтобы остаться в РПЛ на следующий сезон.

В настоящий момент оренбуржцы имеют в своем активе 17 очков и занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.

«Синие» провели 25 матчей и забили 23 мяча, а пропустили в свои ворота целых 46.

Последние матчи: в прошлой игре коллектив из Оренбурга смог победить махачкалинское «Динамо» (2:1) и улучшил свое положение.

До этого же оренбургская команда в родных стенах уступила ЦСКА (0:2), а перед этим выиграла у «Пари НН» (2:1).

Не сыграют: в лазарете команды Алексей Татаев и Габриэль Флорентин, а дисквалифицирован Джимми Марин.

Состояние команды: в последнее время «Оренбург» чередует поражения с победами, поэтому у подопечных Владимира Слишковича появились шансы остаться в РПЛ. Сейчас «Оренбург» находится всего в трех очках от зоны переходных матчей, поэтому вся борьба еще впереди.

Если «Оренбург» продолжит побеждать в каждом втором матче, то точно должен подняться в зону стыковых матчей и остаться в сильнейшей лиге.

Статистика для ставок

«Крылья Советов» не проигрывают на протяжении 4 матчей

«Оренбург» выиграл 3 из последних 5 матчей в РПЛ

в последней очной игре «Оренбург» и «Крылья Советов» сыграли вничью со счетом 2:2

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Крылья Советов» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На их победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.80, а победа «Оренбурга» — в 3.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.75 и 2.10.

Прогноз: обеим командам нужна победа, поэтому они будут действовать максимально осторожно и вполне может быть, что будет забито немного мячей.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.10.

Прогноз: если говорить о победителе матча, то «Крылья Советов» играют дома и должны набирать три очка в этой игре.

Ставка: победа «Крыльев Советов» с форой-1 за 2.60.