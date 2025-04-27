Крылья Советов — Оренбург: ставка за 2.10 и прогноз на матч РПЛ

Крылья Советов
Оренбург
«Крылья Советов»
Турнирное положение: команда из Самары пока что еще не обезопасила от зоны вылета и продолжает борьбу.
Сейчас в активе «крылышек» 27 зачетных баллов и одиннадцатое место в таблице РПЛ.
Крылья Советов — Оренбург: коэффициенты букмекеров
За 25 матчей самарцы смогли 30 раз поразить ворота соперника и 40 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлых турах самарский коллектив сыграл вничью с ЦСКА (1:1) и победил «Химки» (3:1).
До этого же «Крылья Советов» поделили очки с «Рубином» (1:1) и выиграли у «Локомотива» (5:1).
Перед этим подопечные Игоря Осинькина проиграли махачкалинскому «Динамо» (0:4) и «Акрону» (0:2).
Не сыграют: травмированы Иван Ломаев и Максим Витюгов, а дисквалифицирован Гленн Бейл.
Состояние команды: последние результаты «Крыльев Советов» позволили команде оторваться от опасной зоны на четыре балла, однако пока что еще все впереди и самарцам необходимо продолжать набирать очки.
Если смотреть на игру и состав «Крыльев Советов», то команда точно не должна вылетать из РПЛ.
«Оренбург»
Турнирное положение: команда из одноименного города делает все, чтобы остаться в РПЛ на следующий сезон.
В настоящий момент оренбуржцы имеют в своем активе 17 очков и занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.
«Синие» провели 25 матчей и забили 23 мяча, а пропустили в свои ворота целых 46.
Последние матчи: в прошлой игре коллектив из Оренбурга смог победить махачкалинское «Динамо» (2:1) и улучшил свое положение.
До этого же оренбургская команда в родных стенах уступила ЦСКА (0:2), а перед этим выиграла у «Пари НН» (2:1).
Не сыграют: в лазарете команды Алексей Татаев и Габриэль Флорентин, а дисквалифицирован Джимми Марин.
Состояние команды: в последнее время «Оренбург» чередует поражения с победами, поэтому у подопечных Владимира Слишковича появились шансы остаться в РПЛ. Сейчас «Оренбург» находится всего в трех очках от зоны переходных матчей, поэтому вся борьба еще впереди.
Если «Оренбург» продолжит побеждать в каждом втором матче, то точно должен подняться в зону стыковых матчей и остаться в сильнейшей лиге.
Статистика для ставок
- «Крылья Советов» не проигрывают на протяжении 4 матчей
- «Оренбург» выиграл 3 из последних 5 матчей в РПЛ
- в последней очной игре «Оренбург» и «Крылья Советов» сыграли вничью со счетом 2:2
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Крылья Советов» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На их победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.80, а победа «Оренбурга» — в 3.85.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.75 и 2.10.
- 3.40Спартак — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.05Динамо — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 3.75Барселона — Реал: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: обеим командам нужна победа, поэтому они будут действовать максимально осторожно и вполне может быть, что будет забито немного мячей.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.10.
Прогноз: если говорить о победителе матча, то «Крылья Советов» играют дома и должны набирать три очка в этой игре.
Ставка: победа «Крыльев Советов» с форой-1 за 2.60.