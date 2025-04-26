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    «Спартак» — ЦСКА. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 26-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА

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    Спартак — ЦСКА
    Московское дерби — один из ключевых матчей сезона, где на кону не только престиж, но и реальные шансы на чемпионство. «Спартак» продолжает погоню за лидерами, ЦСКА — в шаге от того, чтобы впервые за три с лишним года обыграть принципиального соперника и обойти его в таблице. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    Ход матча

    1' Стартовый свисток звучит! Матч начинается!

    До матча

    19:31 Олег Романцев наносит символический удар перед матчем!

    19:29 Команды вышли на поле заполненной арены, через пару минут начнётся дерби!

    19:13 Нельзя не сказать и про турнирную ситуацию. Перед матчем у «Спартака» 50 очков и 3 место в РПЛ, у ЦСКА — 48 очков и 4 место. «Спартак» в случае победы вплотную приблизится к «Зениту» и останется на 3 месте в таблице. В случае победы ЦСКА армейцы обгонят красно-белых в турнирной таблице и, вероятнее всего, окончательно выбьют их из чемпионской гонки.

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    19:08 Главный арбитр матча — Кирилл Левников. Помощники главного — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Николай Иванов.

    18:53 Обе команды почти одновременно вышли на разминку, чуть более получаса остаётся до старта дерби!

    Разминка игроков Спартака
    livesport.ru

    18:34 У обеих команд составы, мягко говоря, с особенностями. В состав «Спартака» как будто забыли вписать левого защитника — не выйдет же Станкович с тройкой Денисов, Бабич, Дуарте? Скорее всего, левого латераля сыграет Маркиньос, в таком случае очевиден перекос в атаку на левом фланге.

    А вот у ЦСКА вообще сенсания: в центре защиты на главный матч сезона выходит Джамалутдин Абдулкадыров, у которого ни минуты в этом сезоне РПЛ! Дебют центрального защитника в выездном матче со «Спартаком»! Марко Николич, кажется, очень рискует. А изначально в центре защиты, конечно, должен был выйти Игорь Дивеев, который пропускает матч из-за травмы — об этом сообщил Эдуард Безуглов в официальном телеграм-канале ЦСКА.

    Стартовые составы команд:

    «Спартак»: Максименко, Денисов, Дуарте, Бабич, Умяров, Барко, Мартинс, Маркиньос, Угальде, Пруцев, Бонгонда.

    ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Абдулкадыров, Роша, Мойзес, Кисляк, Обляков, Файзуллаев, Пьянич, Койта, Гуарирапа.

    «Спартак»

    Последний матч с «Акроном» показал, насколько зыбким может быть баланс. Команда Станковича чуть не вылетела из чемпионской гонки, проигрывая 0:2 уже в первом тайме. Но спасительный пенальти от Барко на 94-й минуте всё же оставил «Спартак» в тройке. Очков это дало немного, но с точки зрения ментального фона — огромный глоток воздуха.

    Есть шанс, что на поле вернутся Максименко и Денисов, а вот участие Дуарте под вопросом. Не сыграет точно Солари — дисквалификация. Всё это усложняет Станковичу жизнь перед важнейшей игрой весны.

    В команде слишком много нервов, победы даются тяжело. Из семи матчей после перерыва — лишь четыре выиграны, и почти все на тоненького. Красно-белые уже не выглядят той грозной атакующей машиной, что сметала всех до зимы. Команда может доминировать, но слишком часто даёт сопернику шансы — «Акрон», «Ахмат», «Динамо» из Махачкалы и даже «Оренбург» это подтверждают.

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    ЦСКА

    ЦСКА прочно обосновался среди претендентов на топ-3, а при определённой дерзости может и на золото замахнуться. Перед матчем со «Спартаком» армейцы идут с шикарной серией без поражений, но игра с «Крыльями» немного охладила пыл — ничья дома при тусклейшем футболе.

    Марко Николич умеет ротировать игроков, но под топ-матчи выпускает сильнейших. Есть основания полагать, что Пьянич, пропустивший прошлый тур, будет готов. В остальном — почти идеальная конфигурация.

    ЦСКА регулярно забирает очки на выезде. Проигрывал только «Краснодару», и то — с драмой в концовке. В 12 выездных встречах — 8 побед, всего 6 пропущенных мячей. Николич не требует тотального контроля, но делает акцент на выверенную игру и резкие контратаки — именно такой подход может стать ключом против «Спартака».

    Главное дерби последних лет

    Здесь всё складывается идеально: турнирная интрига, антураж, аншлаг, история, эмоции, взаимная неприязнь и высокая цена победы. В случае победы «Краснодар» может оторваться, а проигравший в дерби рискует остаться без шансов на чемпионство и даже вылететь из топ-3. Ошибаться нельзя. Начинается настоящий финал сезона для обеих команд.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА

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