Уфа — Шинник. Ставка (к. 3.08) и прогноз на футбол, Первая лига, 27 апреля 2025 года

27 апреля в 30-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Уфа» и «Шинник». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Уфа» — «Шинник», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Уфа»

Турнирное положение: Уфимцы сражаются за выживание в первой лиге. На данный момент они занимают 15 место в турнирной таблице.

При этом «Уфа» на 3 очка оторвалась от опасной зоны. А вот в собственные ворота команда пропустила 44 мяча в 29 матчах первенства.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Уфимцы уступили «Родине» (0:2).

До того команда нанесла поражение «Алании» (2:1). При этом чуть ранее она не сумела переиграть «Тюмень» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 победу. В этих поединках «Уфа» забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Уфимцы имеют проблемы с реализацией. Забила команда всего 26 мячей в 29 матчах первенства.

Матчи с «Шинником» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Уфа» уступила 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Уфимцы всеми силами будут цепляться за очки.

«Шинник»

Турнирное положение: Ярославцы уже фактически обезопасили себя от вылета. Ныне команда находится на 11 строчке турнирной таблицы.

Причем «Шинник» на 12 очков опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 28 мячей в 29 поединках.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Ярославцы переиграли «канониров» (2:1).

До того команда была бита «Тюменью» (1:2). А вот поединок с «Аланией» завершился непростой викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Шинник» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Ярославцы явно не преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 22 мяча в 29 матчах.

При этом «Шинник» весной заметно прибавил. А вот в матче первого круга ярославцы минимально переиграли «Уфу».

Ярославцы в среднем пропускают чаще гола за матч. Зато приличный сезон выдает Захар Федоров, настрелявший 6 мячей в первенстве.

Безусловно, номинальные гости будут действовать в привычном для себя стиле. Ярославцы прекрасно действуют на стандартах.

Статистика для ставок

Ярославцы в среднем пропускают фактически гол за матч

Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

«Шинник» в 5 последних очных поединках обыграл «Уфу»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Уфа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 3.08, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.53 и 1.41.

Прогноз: Ярославцы выглядят монолитнее соперника, которому к тому же исторически успешно противостоят.

Уфимцы всеми силами бьются за выживание, и явно будут максимально активны у ворот соперника.

Ставка: Ничья за 3.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.53