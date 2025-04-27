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    Уфа — Шинник. Ставка (к. 3.08) и прогноз на футбол, Первая лига, 27 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Уфа» — «Шинник»
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    Омари Тетрадзе
    27 апреля в 30-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Уфа» и «Шинник». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Уфа» — «Шинник», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 27 Апреля 2025 года

    Уфа

  • Уфа
    •  Уфа 14:00 Шинник

    Шинник

  • Ярославль
    •

    «Уфа»

    Турнирное положение: Уфимцы сражаются за выживание в первой лиге. На данный момент они занимают 15 место в турнирной таблице.

    При этом «Уфа» на 3 очка оторвалась от опасной зоны. А вот в собственные ворота команда пропустила 44 мяча в 29 матчах первенства.

    Уфа — Шинник: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Уфимцы уступили «Родине» (0:2).

    До того команда нанесла поражение «Алании» (2:1). При этом чуть ранее она не сумела переиграть «Тюмень» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 победу. В этих поединках «Уфа» забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 11.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Уфимцы имеют проблемы с реализацией. Забила команда всего 26 мячей в 29 матчах первенства.

    Матчи с «Шинником» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Уфа» уступила 5 раз.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Уфимцы всеми силами будут цепляться за очки.

    «Шинник»

    Турнирное положение: Ярославцы уже фактически обезопасили себя от вылета. Ныне команда находится на 11 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Шинник» на 12 очков опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 28 мячей в 29 поединках.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Ярославцы переиграли «канониров» (2:1).

    До того команда была бита «Тюменью» (1:2). А вот поединок с «Аланией» завершился непростой викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Шинник» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Ярославцы явно не преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 22 мяча в 29 матчах.

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    При этом «Шинник» весной заметно прибавил. А вот в матче первого круга ярославцы минимально переиграли «Уфу».

    Ярославцы в среднем пропускают чаще гола за матч. Зато приличный сезон выдает Захар Федоров, настрелявший 6 мячей в первенстве.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать в привычном для себя стиле. Ярославцы прекрасно действуют на стандартах.

    Статистика для ставок

    • Ярославцы в среднем пропускают фактически гол за матч

    • Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

    • «Шинник» в 5 последних очных поединках обыграл «Уфу»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Уфа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 3.08, а победа оппонента — в скромные 3.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.53 и 1.41.

    Прогноз: Ярославцы выглядят монолитнее соперника, которому к тому же исторически успешно противостоят.

    Уфимцы всеми силами бьются за выживание, и явно будут максимально активны у ворот соперника.

    Ставка: Ничья за 3.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.53

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Уфа — Шинник?

    Матч Уфа — Шинник состоится 27 апреля 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: Первая лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Уфа — Шинник?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ничья.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Уфа — Шинник?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ничья» с коэффициентом у букмекеров 3.08.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Уфа — Шинник?

    Смотреть матч турнира Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Уфа — Шинник?

    Коэффициенты букмекеров: «Уфа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 3.08, а победа оппонента — в скромные 3.20.

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    Уфа — Шинник: прогноз и ставка за 3.08, статистика, коэффициенты матча 27.04.202514:00. В Уфе не будет победителя?
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