Кенин — Потапова. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Мадриде 27 апреля 2025 года

Софья Кенин
Анастасия Потапова
Кенин
София на этот раз попала в число сеяных, благодаря чему стартовала сразу со второго круга.
В первом матче на этой неделе американка одержала уверенную победу над новозеландкой Лулу Сун — 6:3, 6:2.
Это был первый матч Кенин после турнира в Чарлстоне, на котором она дошла до финала.
На домашнем «пятисотнике» чемпионка Australian Open-2020 уступила в решающем матче Джессике Пегуле. В остальных раундах ее соперницами были Бернарда Пера, Белинда Бенчич, Дарья Касаткина, Анна Калинская и Аманда Анисимова.
В текущем сезоне Кенин провела уже 27 матчей. На этом отрезке у нее 18 побед и девять поражений.
Потапова
Анастасия тем временем провела уже два матча на этой неделе, по итогам которых можно сделать вывод, что она отлично подготовилась к турниру.
В первом круге российская теннисистка одержала волевую победу над американкой Эшлин Крюгер — 6:7, 6:4, 6:2.
Главным же сюрпризом стала победа Потаповой над восьмой ракеткой мира Циньвэнь Чжэн — 6:4, 6:4.
«Могу зайти в топ-20 — ощущаю себя на этом уровне, должна быть там. Зарекаться, конечно, не стану, потому что все хотят быть выше, но считаю, что я сейчас в лучшей форме за всю карьеру», — сказала россиянка после матча с китаянкой.
На прошлой неделе Потапова выиграла у датчанки Клары Таусон на старте турнира в Штутгарте. Правда, после этого ей пришлось пропустить матч против Арины Соболенко из-за незначительного повреждения.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Кенин в этом матче можно поставить за 1.97, победу Потаповой букмекеры предлагают за 1.83.
Прогноз: София в последнее время тоже демонстрирует очень солидный уровень, поэтому в данном случае рассмотреть варианты ставок без учета исхода. По содержанию встреча Потаповой и Кенин не должна разочаровать.
- 2.00Александрова — Касаткина: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 2.27Шелтон — Меншик: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 1.92Серундоло — Комесана: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.