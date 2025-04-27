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    Потапова обыграет Кенин с разгромным счетом?

    Кенин — Потапова. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Мадриде 27 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Кенин — Потапова
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    Анастасия Потапова
    Россиянка Анастасия Потапова сыграет против американки Софии Кенин в третьем круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 27 апреля, начало — 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кенин — Потапова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Женщины 27 Апреля 2025 года

    Софья Кенин

  • США
    •  Софья Кенин 12:00 Анастасия Потапова

    Анастасия Потапова

  • Россия
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    Кенин

    София на этот раз попала в число сеяных, благодаря чему стартовала сразу со второго круга.

    В первом матче на этой неделе американка одержала уверенную победу над новозеландкой Лулу Сун — 6:3, 6:2.

    Это был первый матч Кенин после турнира в Чарлстоне, на котором она дошла до финала.

    Прогнозы на теннис

    На домашнем «пятисотнике» чемпионка Australian Open-2020 уступила в решающем матче Джессике Пегуле. В остальных раундах ее соперницами были Бернарда Пера, Белинда Бенчич, Дарья Касаткина, Анна Калинская и Аманда Анисимова.

    В текущем сезоне Кенин провела уже 27 матчей. На этом отрезке у нее 18 побед и девять поражений.

    Потапова

    Анастасия тем временем провела уже два матча на этой неделе, по итогам которых можно сделать вывод, что она отлично подготовилась к турниру.

    В первом круге российская теннисистка одержала волевую победу над американкой Эшлин Крюгер — 6:7, 6:4, 6:2.

    Главным же сюрпризом стала победа Потаповой над восьмой ракеткой мира Циньвэнь Чжэн — 6:4, 6:4.

    «Могу зайти в топ-20 — ощущаю себя на этом уровне, должна быть там. Зарекаться, конечно, не стану, потому что все хотят быть выше, но считаю, что я сейчас в лучшей форме за всю карьеру», — сказала россиянка после матча с китаянкой.

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    На прошлой неделе Потапова выиграла у датчанки Клары Таусон на старте турнира в Штутгарте. Правда, после этого ей пришлось пропустить матч против Арины Соболенко из-за незначительного повреждения.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Кенин в этом матче можно поставить за 1.97, победу Потаповой букмекеры предлагают за 1.83.

    Прогноз: София в последнее время тоже демонстрирует очень солидный уровень, поэтому в данном случае рассмотреть варианты ставок без учета исхода. По содержанию встреча Потаповой и Кенин не должна разочаровать.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кенин — Потапова?

    Матч Кенин — Потапова состоится 27 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Кенин — Потапова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кенин — Потапова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,0» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кенин — Потапова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кенин — Потапова?

    Коэффициенты букмекеров: на Кенин в этом матче можно поставить за 1.97, победу Потаповой букмекеры предлагают за 1.83.

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    Кенин — Потапова: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 27.04.202512:00. Потапова обыграет Кенин с разгромным счетом?
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