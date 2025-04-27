Кенин — Потапова. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Мадриде 27 апреля 2025 года

Россиянка Анастасия Потапова сыграет против американки Софии Кенин в третьем круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 27 апреля, начало — 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кенин — Потапова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Кенин

София на этот раз попала в число сеяных, благодаря чему стартовала сразу со второго круга.

В первом матче на этой неделе американка одержала уверенную победу над новозеландкой Лулу Сун — 6:3, 6:2.

Это был первый матч Кенин после турнира в Чарлстоне, на котором она дошла до финала.

Прогнозы на теннис

На домашнем «пятисотнике» чемпионка Australian Open-2020 уступила в решающем матче Джессике Пегуле. В остальных раундах ее соперницами были Бернарда Пера, Белинда Бенчич, Дарья Касаткина, Анна Калинская и Аманда Анисимова.

В текущем сезоне Кенин провела уже 27 матчей. На этом отрезке у нее 18 побед и девять поражений.

Потапова

Анастасия тем временем провела уже два матча на этой неделе, по итогам которых можно сделать вывод, что она отлично подготовилась к турниру.

В первом круге российская теннисистка одержала волевую победу над американкой Эшлин Крюгер — 6:7, 6:4, 6:2.

Главным же сюрпризом стала победа Потаповой над восьмой ракеткой мира Циньвэнь Чжэн — 6:4, 6:4.

«Могу зайти в топ-20 — ощущаю себя на этом уровне, должна быть там. Зарекаться, конечно, не стану, потому что все хотят быть выше, но считаю, что я сейчас в лучшей форме за всю карьеру», — сказала россиянка после матча с китаянкой.

На прошлой неделе Потапова выиграла у датчанки Клары Таусон на старте турнира в Штутгарте. Правда, после этого ей пришлось пропустить матч против Арины Соболенко из-за незначительного повреждения.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Кенин в этом матче можно поставить за 1.97, победу Потаповой букмекеры предлагают за 1.83.

Прогноз: София в последнее время тоже демонстрирует очень солидный уровень, поэтому в данном случае рассмотреть варианты ставок без учета исхода. По содержанию встреча Потаповой и Кенин не должна разочаровать.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.