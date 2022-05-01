Руне
Руне впервые в карьере дошел до финала на уровне ATP. Рано или поздно, но это должно было произойти. Судя по всему, в туре действительно появился еще один молодой игрок, который очень быстро поднимется в топ-20.
В полуфинале Хольгер одержал победу над Оскаром Отте. Ключевым стал первый сет, 19-летний датчанин проигрывал со счетом 1:4, но в итоге совершил эффектный камбэк, взяв пять геймов подряд.
Но пока что главной для Руне остается победа над Александром Зверевым во втором круге. Немец явно недооценил своего оппонента. А самым простым получился матч против Эмиля Руусувуори в четвертьфинале — финн взял лишь два гейма.
Руне не отдал ни одного сета в четырех мюнхенских матчах.
Ван де Зандшульп
Ван де Зандшульп тем временем тоже первый раз сыграет в матче за титул ATP.
В субботу у теннисиста из Нидерландов был тяжелейший матч против Миомира Кецмановича, продолжавшийся почти три мяча.
Ботик проиграл первый сет, но все-таки нашел в себе силы отыграться. После матча 26-летний теннисист признался, что игра получилась чересчур изнурительной.
Стоит также отметить, что в четвертьфинале Ботик уверенно выиграл у Каспера Руда, считавшегося одним из главных фаворитов текущего турнира.
Прогноз и ставка
На Руне в этом матче можно поставить за 1.57, победу ван де Зандшульпа букмекеры предлагают за 2.54.
Здесь действительно не так уж все очевидно, но усталость Ботика после игры с Кецмановичем может сыграть ключевую роль в этом финале.
Но, похоже, даже без этого Руне способен обыграть более опытного, но далеко не такого талантливого соперника, как он сам.
Ставка — победа Руне в двух сетах за 2.29.