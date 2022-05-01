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    Руне возьмет первый титул в карьере?

    Руне — ван де Зандшульп. Прогноз (к. 2.29) и ставки на финал турнира в Мюнхене 1 мая 2022 года

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    Хольгер Руне
    Датчанин Хольгер Руне сыграет против нидерландца Ботика ван де Зандшульпа в финале турнира в Мюнхене. Матч пройдет 1 мая, начало — в 14:30 мск. Руне — ван де Зандшульп: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Мюнхен. Мужчины 01 Мая 2022 года
    Holger Noedskov Rune
  • Мюнхен. Мужчины
    •  Holger Noedskov Rune 14:30 Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды)
  • Мюнхен. Мужчины
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    Руне

    Руне впервые в карьере дошел до финала на уровне ATP. Рано или поздно, но это должно было произойти. Судя по всему, в туре действительно появился еще один молодой игрок, который очень быстро поднимется в топ-20.

    В полуфинале Хольгер одержал победу над Оскаром Отте. Ключевым стал первый сет, 19-летний датчанин проигрывал со счетом 1:4, но в итоге совершил эффектный камбэк, взяв пять геймов подряд.

    Но пока что главной для Руне остается победа над Александром Зверевым во втором круге. Немец явно недооценил своего оппонента. А самым простым получился матч против Эмиля Руусувуори в четвертьфинале — финн взял лишь два гейма.

    Руне не отдал ни одного сета в четырех мюнхенских матчах.

    Ван де Зандшульп

    Ван де Зандшульп тем временем тоже первый раз сыграет в матче за титул ATP.

    В субботу у теннисиста из Нидерландов был тяжелейший матч против Миомира Кецмановича, продолжавшийся почти три мяча.

    Ботик проиграл первый сет, но все-таки нашел в себе силы отыграться. После матча 26-летний теннисист признался, что игра получилась чересчур изнурительной.

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    Стоит также отметить, что в четвертьфинале Ботик уверенно выиграл у Каспера Руда, считавшегося одним из главных фаворитов текущего турнира.

    Прогноз и ставка

    На Руне в этом матче можно поставить за 1.57, победу ван де Зандшульпа букмекеры предлагают за 2.54.

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    Здесь действительно не так уж все очевидно, но усталость Ботика после игры с Кецмановичем может сыграть ключевую роль в этом финале.

    Но, похоже, даже без этого Руне способен обыграть более опытного, но далеко не такого талантливого соперника, как он сам.

    Ставка — победа Руне в двух сетах за 2.29.

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    Руне — ван де Зандшульп: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 01.05.2022. Прогнозы на теннис. Руне возьмет первый титул в карьере?
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