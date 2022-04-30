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    Сможет ли Анисимова обыграть Мартич в двух сетах?

    Мартич — Анисимова. Прогноз (к. 1.82) и ставки на турнир в Мадриде 30 апреля 2022 года

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    Аманда Анисимова
    Американка Аманда Анисимова сыграет против хорватки Петры Мартич во втором круге турнира в Мадриде. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 12:00 мск. Мартич — Анисимова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Мартич

    Мартич начала турнир с победы над Людмилой Самсоновой. После тяжелейшего первого сета, завершившегося тай-брейком, во втором хорватка отдала россиянке лишь один гейм.

    В основную сетку Петра прошла через квалификацию, выиграв у венгерки Дальмы Гальфи и итальянки Лючии Бронцетти.

    На турнире в Стамбуле 31-летняя теннисистка обыграла украинку Ангелину Калинину, но уже в следующем матче уступила россиянке Анастасии Потаповой.

    В 2019 году Мартич дошла в Мадриде до четвертьфинала.

    Анисимова

    Анисимова тем временем стартовала с победы над Ариной Соболенко, приехавшей в Мадрид в качестве действующей чемпионки.

    Как и ожидалось, все решилось только в третьем сете, но американки выиграла абсолютно по делу, воспользовавшись многочисленными ошибками белорусской теннисистки.

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    Интересно, что это уже вторая победа Анисимовой над Соболенко в этом месяце. Три недели назад Аманда выиграла у Арины в Чарльстоне.

    Прогноз и ставка

    На Мартич в этом матче можно поставить за 3.44, победу Анисимовой букмекеры предлагают за 1.33.

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    Аманда в игре против Соболенко подтвердила, что вполне способна бороться за титул. Когда ее ничего не беспокоит, американка действительно может остановить кого угодно. Достаточно вспомнить хотя бы ее победу над Наоми Осакой на Australian Open.

    Так что, если Анисимова будет предельно сконцентрирована, у нее вряд ли возникнут проблемы с выходом в следующий раунд.

    Ставка — победа Анисимовой в двух сетах за 1.82.

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    Мартич — Анисимова: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 30.04.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Анисимова обыграть Мартич в двух сетах?
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