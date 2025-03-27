Француз Артур Фис сыграет против чеха Якуба Меньшика в четвертьфинале«Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 27 марта, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фис — Меньшик, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Фис

Артур дошел до четвертьфинала на втором «Мастерсе» подряд.

В Индиан-Уэллс француз проиграл на этой стадии россиянину Даниилу Медведеву (4:6, 6:2, 6:7).

В 1/8 финала текущего турнира Фис одержал волевую победу над Александром Зверевым — 3:6, 6:3, 6:4.

Это был один из главных камбэков сезона: сразу после первого сета Фис вызвал на корт физиотерапевта и сокрушался, что вряд ли сможет продолжить из-за болей в спине, а в начале решающей партии уступал 1:3.

«В третьем сете я думал, что все кончено — он вел 3:1, отлично подавал. Но я сказал себе: "Не бесись, старайся бороться. Если сделаешь брейк — здорово". Так и получилось. Отлично», — сказал Артур после победы над второй ракеткой мира.

Прогнозы на теннис

В предыдущих раундах соперниками Фиса были канадец Габриэл Диалло (не смог завершить матч из-за травмы) и американец Фрэнсис Тиафо (7:6, 5:7, 6:2).

Меньшик

Якуб, в отличие от Артура, не попал в число сеяных, но для выхода в четвертьфинал ему тоже пришлось провести три матча.

В 1/8 финала чех должен был встретиться со своим соотечественником Томашем Махачем, который не смог выйти на матч из-за очередной травмы.

Зато во втором раунде Меньшик остановил чемпиона «Мастерса» в Индиан-Уэллс Джека Дрейпера — 7:6, 7:6.

В остальных матчах 19-летний теннисист обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута и россиянина Романа Сафиуллина.

Меньшик второй раз добрался до четвертьфинала на «Мастерсе». Осенью прошлого года он проиграл на этой стадии Новаку Джоковичу на турнире в Шанхае.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фиса в этом матче можно поставить за 1.81, победу Меньшика букмекеры предлагают за 2.00.

Прогноз: сложно сказать, успеет ли француз менее чем за сутки восстановиться к матчу против соперника, у которого было значительно больше времени на отдых. Вполне вероятно, что Фису все-таки не хватит энергии на всю игру.

Рекомендуемая ставка: победа Меньшика за 2.00.