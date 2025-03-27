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    «Салават Юлаев» начнет серию с позиции силы

    Салават Юлаев — Сибирь: прогноз и ставка на матч Кубка Гагарина 27 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Сибирь»
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    «Салават Юлаев» одержал победу над «Барысом»
    В первом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет в «Уфа-Арене» 27 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Сибирь», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 27 Марта 2025 года

    Салават Юлаев

  • Уфа
    •  Салават Юлаев 17:00 Сибирь

    Сибирь

  • Новосибирск
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    «Салават Юлаев»

    Путь к плей-офф: В 68 матчах регулярного сезона «Салават Юлаев» набрал 93 очка, с которыми закрепился на 2-м месте в таблице Восточной конференции, отстав на 3 пункта от «Трактора», ставшего лидером.

    Последние матчи: В одном из последних матчей чемпионата «Салават Юлаев» на домашнем льду потерпел поражение от московского «Динамо» — 1:3, которое прервало серию из 5 побед кряду.

    Салават Юлаев — Сибирь: коэффициенты букмекеров

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    Однако на флажке регулярки команда Виктора Козлова выдала еще один рывок, достигший значения в 4 победы. В рамках заключительного цикла уфимцы обыграли «Динамо» Минск — 4:3 Б, «Автомобилист» — 4:1, «Сибирь» — 3:1 и «Барыс» — 4:1.

    Не сыграют: Данил Алалыкин, Глеб Кузьмин.

    Состояние команды: «Салават Юлаев» довольно уверенно завершил регулярный чемпионат и обеспечил себе важное преимущество перед началом плей-офф, нацеливаясь на продолжительную кампанию.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Игра коллектива Виктора Козлова основывается на плотной командной структуре, которая подразумевает хорошую реализацию при умении грамотно подстраиваться под темп на площадке.

    Несмотря на то что в целом «Салават Юлаев» способен выдерживать давление, временами топ-представитель Востока допускает сбои в обороне. Так, уфимцам не всегда удается справляться с навязчивым прессингом и агрессией соперников.

    «Сибирь»

    Путь к плей-офф: В активе «Сибири» 69 очков по итогам 68 матчей. В таблице Восточной конференции команда расположилась на 7-й строчке, опередив 8-й «Адмирал» по дополнительной статистике.

    Последние матчи: В пылу борьбы с «Нефтехимиком» за последнюю возможность выйти в плей-офф «Сибирь» неделями ранее выдала серию из 3-х побед. Соперниками сибиряков на этом отрезке были «Амур» — 4:2, «Торпедо» — 3:2 и «Барыс» — 3:2.

    Однако на финишной прямой регулярки команда Вадима Епанчинцева допустила очередные неудачи при родных трибунах. Сперва «Сибирь» уступила «Салавату Юлаеву» — 1:3, а днями позже потерпела поражение от «Ак Барса» — 2:3 ОТ.

    Не сыграют: Владимир Бутузов, Федор Гордеев, Кирилл Рассказов.

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    • Состояние команды: До последней недели регулярного чемпионата «Сибирь» не могла обеспечить себе выход в плей-офф. Тем не менее, добившись столь значимого локального успеха, команда зарекомендовала себя в статусе боевого середняка.

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    В ряде матчей «Сибирь» демонстрирует выверенную структуру и отличное взаимодействие между линиями, сочетая физическую мощь с умением эффективной реализации даже небольшого числа моментов.

    Тем не менее способность завершать атаки нередко выступает и в качестве одного из основных недостатков «Сибири». Вместе с тем в большинстве недавних матчей на игру команды Вадима Епанчинцева негативно влияли серьезные оборонительные проблемы.

    Статистика для ставок

    • «Салават Юлаев» одержал 9 побед в 10 последних матчах

    • В 3-х последних встречах «Салават Юлаев» не пропускал больше гола

    • Только в одном очном матче из 5 последних был пробит тотал больше 4.5

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 1.70, ничья — в 4.50, а победа «Сибири» — в 4.42.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.68, на тотал меньше 4.5 — за 2.20.

    Прогноз: Уфимцы на флажке регулярки набрали отличный ход, в то время как «Сибирь» достаточно давно находится на этапе кризиса, на фоне которого ей вряд ли удастся замахнуться на успех в рамках выездного этапа серии.

    Ставка: «Салават Юлаев» победит + ТБ 4.5 за 2.08.

    Прогноз: Бомбардиры Уфы находятся в прекрасной форме, а оборонительные проблемы сибиряков лишь будут способствовать высокой результативности команды Виктора Козлова.

    Ставка: «Салават Юлаев» забьет в каждом периоде за 3.10.

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