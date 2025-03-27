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    «Нефтяники» поживятся тремя очками

    Алга — Нефтчи Кочкор-Ата: прогноз и ставка на чемпионат Кыргызстана 27 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кыргызская Премьер-лига
    Прогноз и ставки на «Алга» — «Нефтчи» Кочкор-Ата
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    «Алга»
    27 марта в 3-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алга» и «Нефтчи» Кочкор-Ата. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алга» — «Нефтчи» Кочкор-Ата, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 27 Марта 2025 года

    Алга

  • Бишкек
    •  Алга 13:00 Нефтчи Кочкор-Ата

    Нефтчи Кочкор-Ата

  • Кочкор-Ата
    •

    «Алга»

    Турнирное положение: «Алга» новый сезон начала ужасно. Команда нынче пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

    При этом «Алга» отличился одним забитым мячом в 2 турах. А вот в собственные ворота команда пропустила 7 раз.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 1:3 она уступила «Дордою».

    До того команда потерпела поражение от «Мурас Юнайтед» (0:4). Так что от «Алги» вряд ли можно ожидать борьбы за высокие места.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Алга» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 12.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Алга» явно способна прибавить во всех компонентах. Команда потенциально способна избежать борьбы за выживание.

    Матчи с «нефтяниками» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Алга» победила 1 раз при 4 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается зацепиться за очки.

    «Нефтчи» Кочкор-Ата

    Турнирное положение: «Нефтчи» Кочкор-Ата стартовал не столь успешно. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы.

    Причем «Нефтчи» Кочкор-Ата в двух матчах чемпионата набрал 3 зачетных балла. А вот в свои ворота команда пропустила 3 мяча.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде удался. Дома она уверенно переиграла «Алдиер» (4:1).

    До того команда была бита «Алаем» (0:2). Так что в плане стабильности результатов у нее не все так однозначно.

    При этом «Нефтчи» Кочкор-Ата в 5 своих последних поединках победил 1 раз. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в собственные ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Нефтчи» Кочкор-Ата постарается побороться за медали чемпионата. Да и состав команды по местным меркам выглядит вполне прилично.

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    При этом «Нефтчи» Кочкор-Ата достаточно неплохо атакует. Забила команда 4 мяча в двух стартовых турах чемпионата Кыргызстана.

    До последней коллизии в очной встрече команда 4 раза кряду одолела «Алгу». Да и в нынешней диспозиции она явно не собирается терять очки на ровном месте.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Нефтяники» постараются подтянуться к лидирующей группе.

    Статистика для ставок

    • «Алга» пропустила 7 мячей в 2 стартовых турах чемпионата

    • «Нефтчи» Кочкор-Ата в среднем забивает 2 гола за матч

    • «Алга» уступила в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Алга» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.91, а победа оппонента — в скромные 3.76.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.41 и 2.60.

    Прогноз: «Нефтчи» Кочкор-Ата выглядит сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева крайне слабо обороняются, к тому же не столь удачно стартовали в новом чемпионате.

    Ставка: Победа «Нефтчи» Кочкор-Ата за 3.76.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.11

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    Алга — Нефтчи Кочкор-Ата: прогноз и ставка за 3.76, статистика, коэффициенты матча 27.03.202517:00. «Нефтяники» поживятся тремя очками
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