Алга
Нефтчи Кочкор-Ата
«Алга»
Турнирное положение: «Алга» новый сезон начала ужасно. Команда нынче пребывает на 14 месте турнирной таблицы.
При этом «Алга» отличился одним забитым мячом в 2 турах. А вот в собственные ворота команда пропустила 7 раз.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 1:3 она уступила «Дордою».
До того команда потерпела поражение от «Мурас Юнайтед» (0:4). Так что от «Алги» вряд ли можно ожидать борьбы за высокие места.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Алга» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 12.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Алга» явно способна прибавить во всех компонентах. Команда потенциально способна избежать борьбы за выживание.
Матчи с «нефтяниками» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Алга» победила 1 раз при 4 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается зацепиться за очки.
«Нефтчи» Кочкор-Ата
Турнирное положение: «Нефтчи» Кочкор-Ата стартовал не столь успешно. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы.
Причем «Нефтчи» Кочкор-Ата в двух матчах чемпионата набрал 3 зачетных балла. А вот в свои ворота команда пропустила 3 мяча.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде удался. Дома она уверенно переиграла «Алдиер» (4:1).
До того команда была бита «Алаем» (0:2). Так что в плане стабильности результатов у нее не все так однозначно.
При этом «Нефтчи» Кочкор-Ата в 5 своих последних поединках победил 1 раз. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в собственные ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Нефтчи» Кочкор-Ата постарается побороться за медали чемпионата. Да и состав команды по местным меркам выглядит вполне прилично.
При этом «Нефтчи» Кочкор-Ата достаточно неплохо атакует. Забила команда 4 мяча в двух стартовых турах чемпионата Кыргызстана.
До последней коллизии в очной встрече команда 4 раза кряду одолела «Алгу». Да и в нынешней диспозиции она явно не собирается терять очки на ровном месте.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Нефтяники» постараются подтянуться к лидирующей группе.
Статистика для ставок
- «Алга» пропустила 7 мячей в 2 стартовых турах чемпионата
- «Нефтчи» Кочкор-Ата в среднем забивает 2 гола за матч
- «Алга» уступила в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Алга» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.91, а победа оппонента — в скромные 3.76.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.41 и 2.60.
- 2.45Хорезм — Бухара: прогноз и ставкаЗавтра в 14:45
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Прогноз: «Нефтчи» Кочкор-Ата выглядит сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.
Номинальные хозяева крайне слабо обороняются, к тому же не столь удачно стартовали в новом чемпионате.
Ставка: Победа «Нефтчи» Кочкор-Ата за 3.76.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.11