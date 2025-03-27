27 марта в 3-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алга» и «Нефтчи» Кочкор-Ата. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алга» — «Нефтчи» Кочкор-Ата, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Алга»

Турнирное положение: «Алга» новый сезон начала ужасно. Команда нынче пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Алга» отличился одним забитым мячом в 2 турах. А вот в собственные ворота команда пропустила 7 раз.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 1:3 она уступила «Дордою».

До того команда потерпела поражение от «Мурас Юнайтед» (0:4). Так что от «Алги» вряд ли можно ожидать борьбы за высокие места.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Алга» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 12.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Алга» явно способна прибавить во всех компонентах. Команда потенциально способна избежать борьбы за выживание.

Матчи с «нефтяниками» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Алга» победила 1 раз при 4 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается зацепиться за очки.

«Нефтчи» Кочкор-Ата

Турнирное положение: «Нефтчи» Кочкор-Ата стартовал не столь успешно. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Нефтчи» Кочкор-Ата в двух матчах чемпионата набрал 3 зачетных балла. А вот в свои ворота команда пропустила 3 мяча.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде удался. Дома она уверенно переиграла «Алдиер» (4:1).

До того команда была бита «Алаем» (0:2). Так что в плане стабильности результатов у нее не все так однозначно.

При этом «Нефтчи» Кочкор-Ата в 5 своих последних поединках победил 1 раз. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в собственные ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Нефтчи» Кочкор-Ата постарается побороться за медали чемпионата. Да и состав команды по местным меркам выглядит вполне прилично.

При этом «Нефтчи» Кочкор-Ата достаточно неплохо атакует. Забила команда 4 мяча в двух стартовых турах чемпионата Кыргызстана.

До последней коллизии в очной встрече команда 4 раза кряду одолела «Алгу». Да и в нынешней диспозиции она явно не собирается терять очки на ровном месте.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Нефтяники» постараются подтянуться к лидирующей группе.

Статистика для ставок

«Алга» пропустила 7 мячей в 2 стартовых турах чемпионата

«Нефтчи» Кочкор-Ата в среднем забивает 2 гола за матч

«Алга» уступила в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алга» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.91, а победа оппонента — в скромные 3.76.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.41 и 2.60.

Прогноз: «Нефтчи» Кочкор-Ата выглядит сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные хозяева крайне слабо обороняются, к тому же не столь удачно стартовали в новом чемпионате.

Ставка: Победа «Нефтчи» Кочкор-Ата за 3.76.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.11