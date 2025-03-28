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    Сможет ли Пегула остановить сенсационную филиппинку?

    Пегула — Эала. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Майами 28 марта 2025 года

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    Джессика Пегула
    Американка Джессика Пегула сыграет против филиппинки Александры Эалы в полуфинале турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 28 марта, начало — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч Пегула — Эала, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Пегула

    Джессика третий раз за последние четыре года дошла в Майами до полуфинала.

    При этом она еще ни разу не играла здесь в решающем матче.

    В четвертьфинале Пегула одержала победу над чемпионкой US Open-2021 Эммой Радукану — 6:4, 6:7, 6:2.

    В четвертом круге американская теннисистка спокойно переиграла украинку Марту Костюк — 6:2, 6:3. Перед этим у Пегулы был тяжелейший матч против Анны Калинской — 6:7, 2:6, 7:6.

    Прогнозы на теннис

    Интересно, что после игры с россиянкой она не смогла завершить матч парного разряда из-за проблем с мышцами бедра. Но проблема, по всей видимости, оказалась несерьезной.

    В текущем сезоне Пегула провела уже 24 матча — одержала 19 побед и пять раз проиграла.

    Эала

    Александа тем временем преподнесла одну из главных сенсаций сезона.

    В четвертьфинале 140-я ракетка мира выиграла у Иги Свентек.

    Самое интересное, что для победы над второй ракеткой мира 19-летней Эале хватило двух сетов — 6:2, 7:5.

    «Не ожидала, что она будет бить так плоско», — сказала Свентек после поражения от главной сенсации турнира.

    Еще одним важным событием стала победа филиппинки над чемпионкой Australian Open-2025 Мэдисон Киз в третьем круге.

    Примечательно, что Эала обыграла американку почти с разгромным счетом — 6:4, 6:2.

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    В остальных раундах она остановила Кэти Волынец и Алену Остапенко (7:6, 7:5).

    В четвертом раунде Эала должна была встретиться с Паулой Бадосой, которая не вышла на матч из-за травмы.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Пегулу в этом матче можно поставить за 1.28, победу Эалы букмекеры предлагают за 3.68.

    Прогноз: филиппинской теннисистке будет в разы легче в психологическом плане, она и так уже совершила несколько подвигов. Не факт, конечно, что она обыграет еще одну соперницу из топ-10, но при этом вряд ли Эала отдаст путевку в финал без борьбы.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.93.

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    Пегула — Эала: прогноз и ставка за 1.93, статистика, коэффициенты матча 28.03.202503:30. Сможет ли Пегула остановить сенсационную филиппинку?
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