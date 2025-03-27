Финальный рубеж. Мир биатлона потерял важную частичку с уходом братьев Бё

Масс-старт в Хольменколлене, прошедший 23 марта, подвел черту под карьерами великих Йоханнеса и Тарьея Бё. Кто подхватит эстафету после прощания легенд в сборной Норвегии и удастся ли кому-то завладеть желтой майкой лидера на долгие годы?

Впечатляющий послужной список

Первой на спортивном небосклоне взошла звезда Тарьея Бё, который с юниорского уровня познал вкус золотых наград и сохранял его на протяжении всей карьеры.

Дебют норвежца на Кубке Мира состоялся в 2009 году и пришелся на последний этап серии, проходивший в Ханты-Мансийске. Испытывая изрядный мандраж, Тарьей допустил три промаха на огневых рубежах и добрался до финиша лишь 61-м в спринте.

Коллекционировать награды он начал с сезона 2009/2010, на который пришлись Олимпийские игры. Норвежская сборная собрала грозный квартет на эстафету, который составили Уле-Эйнар Бьёрндален, Халвар Ханевольд, Эмиль Хегле Свендсен и Тарьей Бё. Четверка оставила позади оппонентов, что позволило Бё привезти из Ванкувера первое олимпийское золото.

Тарьей Бё globallookpress.com

Наиболее урожайной на медали высшей пробы для Тарьея стала кампания 2010/2011, по итогам которой он отпраздновал пять личных побед и три виктории в эстафетах. Чемпионат мира, который принимал Ханты-Мансийск, принес норвежцу сразу пять наград: золото в индивидуальной гонке, эстафете 4х7,5 км, смешанной эстафете и бронзу в спринте и гонке преследования.

Жирной точкой в его успешном сезоне стало завоевание Большого Хрустального глобуса за триумф в общем зачете Кубка мира. Заслуги Бё не остались незамеченными со стороны более опытных коллег по цеху, в частности Уле-Эйнара Бьёрндалена, который называл его главным талантом Норвегии.

Однако Тарьей реагировал на высказывания довольно скромно и не забывал отдавать должное младшему брату Йоханнесу, выступающему на тот момент на юниорском уровне.

Уле-Эйнар сказал, что я величайший талант Норвегии? Бросьте, он ошибся. Величайший талант — мой брат Йоханнес. Тарьей Бё

Как показало время, слова Тарьея были не просто реверансом в адрес младшего, и Йоханнес целиком оправдал выдаваемые ему авансы. Первое его появление на Кубке мира случилось на четыре года позже старшего брата, в 2013, когда из-за отсутствия основных лидеров он в возрасте девятнадцати лет получил место в эстафетной гонке, состоявшейся в Антхольце.

14 декабря Йоханнес уже праздновал триумф в спринте на третьем этапе в Анси, добавив на следующий день победу в пасьюте. Всего в карьере на пьедестал Бё поднимался 143 раза по итогам индивидуальных гонок и 76 раз по результатам эстафет.

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Йоханнес обладает внушительной коллекцией олимпийский наград: пять золотых медалей, в том числе три личные, два серебра и две бронзы. Титул самого титулованного биатлониста по количеству наград высшей пробы в истории чемпионатов мира также принадлежит норвежцу — Бё завоевал 23 золота.

Верхнюю строчку в общем зачете Кубка мира он покорил пять раз: в кампаниях 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 и 2023/2024. За лучшие достижения в отдельных дисциплинах Йоханнес стал обладателем тринадцати Малых Хрустальных глобусов.

Йоханнес Бё globallookpress.com

365 гонок, проведенных на высшем уровне в составе сборной Норвегии, были для Бё разными, как каждый день календаря, принося радость побед и горечь поражений. Невероятный труд и мастерство позволили ему находиться на высочайшем уровне в течение тринадцати сезонов, вписав свое имя золотыми буквами на страницах истории биатлона.

Регалии Тарьея кажутся немногим более скромными по сравнению со свершениями его младшего брата, но все равно впечатляют. Звание трехкратного олимпийского чемпиона, двенадцать золотых медалей чемпионатов мира, один Большой Хрустальный глобус и пять Малых — именно так выглядит заслуженная пенсия.

На чаше весов больше нет места биатлону

Йоханнес, покоривший множество вершин в биатлонной карьере, находился на расстоянии вытянутой руки от рекорда Бьёрндалена по числу личных побед на Кубке мира. На счету Уле-Эйнара 95 викторий, в то время как Бё поднимался на высшую ступень подиума девяносто раз.

Казалось, что данный фактор дополнительно мотивирует 31-летнего норвежца продолжать выступления, вот только у него было собственное мнение на этот счет. Также не заставила задержаться Йоханнеса предстоящая Олимпиада, где он имел все шансы вновь зацепиться за золотые награды.

Бё шокировал мировую общественность своим заявлением 18 января, сообщив о завершении карьеры по окончании сезона. Причина довольно банальна — норвежец расставил приоритеты между биатлоном и семьей в пользу последней.

Последние шесть лет я совмещал выступления на самом высоком уровне с семейной жизнью. Это было потрясающе, но в то же время очень сложно. Согласно планам, я должен был продолжать выступать ещё год, но выступление на Олимпиаде требует большего, в том числе и от моего окружения. Я всё ещё люблю соревноваться, однако сейчас чувствую, что пришло время сделать выбор в пользу моей семьи. Йоханнес Бё

Следом за братом об уходе из большого спорта объявил Тарьей, который обещал закончить выступления после индивидуального триумфа. Случился он 24 января, когда Бё-старший финишировал первым в спринте на шестом этапе Кубка мира 2024/2025 в Антхольце.

Свое решение, как и Йоханнес, Тарьей аргументировал тем, что также хочет больше времени проводить с семьей и попрощаться с биатлоном, пребывая на достойном уровне. Оба брата не смогли сдержать слез, произнося свои заявления, тем не менее по завершении сезона мнение не изменили.

Йоханнес и Тарьей Бё globallookpress.com

Прощальная гонка в Хольменколлене вышла смазанной как для Йоханнеса, так и Тарьея, которые финишировали седьмым и двадцать третьим соответственно. Однако итоговый результат мало кого волновал — им устроили по-настоящему королевские проводы с кругом почета. Закат эпохи выдался сверхэмоциональным.

Достойная замена

Уход Йоханнеса из сборной Норвегии открывает новые возможности перед Стурлой Легрейдом, который долгое время находился за спиной соотечественника. Именно он помешал красивому финалу Бё в мировом биатлоне, отобрав у него лидерство в общем зачете Кубка мира 2024/2025.

Любопытно, что Легрейд набрал оптимальные кондиции с конца января, как раз после заявления Йоханнеса об уходе.

Стурла Легрейд globallookpress.com

Стурла взобрался на вершину после того самого спринта в Антхольце, когда Тарьей отпраздновал победу и объявил о завершении карьеры. Он уступил Бё-старшему всего 0,4 секунды и пришел вторым, однако подвинул Йоханнеса, финишировавшего девятым, с первой строчки общего зачета.

Череда успешных результатов позволила Стурле наконец надеть желтую майку и впоследствии завоевать Большой Хрустальный глобус.

В активе 28-летнего биатлониста есть одна золотая медаль Олимпиады-2022 — в эстафете норвежцы в лице братьев Бё, Ветле Кристиансена и Легрейда опередили соперников из сборной Франции на 27 секунд. Теперь новому лидеру сборной Норвегии необходимо доказать свой класс на индивидуальном уровне на предстоящих Олимпийский играх, которые примет Милан.

В мировом биатлоне зажигаются новые звезды?

Правда, после прощания братьев Бё с биатлоном никто не обещает Легрейду легкой прогулки в предстоящем сезоне Кубка мира и на Олимпиаде. В борьбу за Большой Хрустальный глобус готовы вклиниться молодые таланты, в числе которых Томмазо Джакомель и Эрик Перро.

23-летний француз занимал лидирующее место в общем зачете после первого этапа Кубка мира, проходившего в Контиолахти. Интересно, что у Перро двойное гражданство — его мать норвежка Тоне Марит Офтедаль, но свою карьеру он посвящает выступлениям за сборную Франции.

Эрик Перро globallookpress.com

В одном из интервью Эрик признавался, что увлекается шахматами и, кажется, в биатлоне он также тщательно продумывает свой каждый ход. Шаг за шагом Перро постепенно закрепляется в элите, к примеру, сезон 2024/2025 француз закончил на третьей позиции в турнирной таблице Кубка мира, пропустив вперед лишь более опытных Бё и Легрейда.

Прошедшая кампания также оказалась знаковой для Томмазо Джакомеля, который одержал первую победу в рамках Кубка мира. Итальянец поднялся на вершину пьедестала по итогам масс-старта на этапе в Рупольдинге, показав отличный темп и чистую стрельбу.

Томмазо Джакомель globallookpress.com

Джакомель стал лишь десятым представителем Италии, которому удалось отпраздновать триумф на Кубке мира.

Помимо золота Рупольдинга 24-летний биатлонист за свою карьеру завоевал шесть серебряных и две бронзовые индивидуальные медали Кубка мира. По итогам сезона 2024/2025 Томмазо расположился на шестом месте с 827 баллами в активе.