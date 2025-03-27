27 марта в 1/4 финала плей-офф Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Барселона» (жен) и «Вольфсбург» (жен). Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» (жен) — «Вольфсбург» (жен), коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Барселона» (жен)

Турнирное положение: Каталонки в текущем турнире выступают достаточно ярко. В групповом раунде финишировала на 1 строчке турнирной таблицы.

При этом «Барселона» (жен) в 6 турах группового этапа набрала 15 очков. Да и атака команды выглядит блестяще, настреляв 26 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке каталонки проиграли. «Барселона» (жен) уступили «Реалу» Мадрид (жен) (1:3).

При этом «Барселона» (жен) по всем статьям переиграла «Вольфсбург» (жен) (4:1). А вот до того команда одолела «Коста Адейе Тенерифе» (жен) (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 14 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Каталонки ныне находятся на подъеме. Команда уверенно лидирует в своем чемпионате.

Матчи с «волчицами» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Барселона» (жен) победила 3 раза при 2 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны у ворот соперниц. Играть на удержание — явно не в правилах амбициозных каталонок.

«Вольфсбург» (жен)

Турнирное положение: «Волчицы» нынешний сезон проводят относительно продуктивно. К примеру, в групповом раунде Женской Лиги чемпионов команда заняла 2 место.

Причем «Вольфсбург» (жен) в 6 поединках отличился 16 забитыми мячами. А вот в свои ворота «волчицы» пропустили 5 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда проиграла. Дома она была разбита «Барселоной» (жен) (1:4).

При этом до того команда уступила «Баварии» (жен) (1:3). А вот чуть ранее она нанесла поражение «РБ Лейпцигу» (жен) (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Вольфсбург» (жен) добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Волчицы» нынче крайне нестабильны. Команда в своем чемпионате находится на 3 месте.

Более того, «Волчицы» в среднем забивают чаще 2 мячей за матч. Вот только поражение от «кулес» в первой встрече вышло абсолютно логичным.

В кадровом плане «Вольфсбург» (жен) выглядит довольно симпатично. Зато лазарет команды пустеет, и главное, лидеры на месте.

Нет сомнений, что номинальные гости будут рисковать. Немкам нужно забивать в ворота соперниц не менее трех мячей.

Статистика для ставок

«Волчицы» в среднем забивают чаще 2 мячей за матч

Каталонки до последней коллизии победили в 9 поединках кряду

«Вольфсбург» (жен) в первом поединке вчистую уступил каталонкам (1:4)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.07. Ничья оценена в 10.00, а победа оппонента — в скромные 23.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.25 и 3.75.

Прогноз: Каталонки на своем поле явно будут максимально активны у ворот соперниц.

Немкам нужно отыгрывать гандикап в два мяча, так что номинальные гости явно будут рисковать.

Ставка: ТБ 4.5 за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более пяти мячей.

Ставка: ТБ 5.5 за 3.75