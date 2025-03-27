«Барселона» (жен)
Турнирное положение: Каталонки в текущем турнире выступают достаточно ярко. В групповом раунде финишировала на 1 строчке турнирной таблицы.
При этом «Барселона» (жен) в 6 турах группового этапа набрала 15 очков. Да и атака команды выглядит блестяще, настреляв 26 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке каталонки проиграли. «Барселона» (жен) уступили «Реалу» Мадрид (жен) (1:3).
При этом «Барселона» (жен) по всем статьям переиграла «Вольфсбург» (жен) (4:1). А вот до того команда одолела «Коста Адейе Тенерифе» (жен) (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 14 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Каталонки ныне находятся на подъеме. Команда уверенно лидирует в своем чемпионате.
Матчи с «волчицами» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Барселона» (жен) победила 3 раза при 2 поражениях.
Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны у ворот соперниц. Играть на удержание — явно не в правилах амбициозных каталонок.
«Вольфсбург» (жен)
Турнирное положение: «Волчицы» нынешний сезон проводят относительно продуктивно. К примеру, в групповом раунде Женской Лиги чемпионов команда заняла 2 место.
Причем «Вольфсбург» (жен) в 6 поединках отличился 16 забитыми мячами. А вот в свои ворота «волчицы» пропустили 5 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда проиграла. Дома она была разбита «Барселоной» (жен) (1:4).
При этом до того команда уступила «Баварии» (жен) (1:3). А вот чуть ранее она нанесла поражение «РБ Лейпцигу» (жен) (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Вольфсбург» (жен) добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 9 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Волчицы» нынче крайне нестабильны. Команда в своем чемпионате находится на 3 месте.
Более того, «Волчицы» в среднем забивают чаще 2 мячей за матч. Вот только поражение от «кулес» в первой встрече вышло абсолютно логичным.
В кадровом плане «Вольфсбург» (жен) выглядит довольно симпатично. Зато лазарет команды пустеет, и главное, лидеры на месте.
Нет сомнений, что номинальные гости будут рисковать. Немкам нужно забивать в ворота соперниц не менее трех мячей.
Статистика для ставок
- «Волчицы» в среднем забивают чаще 2 мячей за матч
- Каталонки до последней коллизии победили в 9 поединках кряду
- «Вольфсбург» (жен) в первом поединке вчистую уступил каталонкам (1:4)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Барселона» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.07. Ничья оценена в 10.00, а победа оппонента — в скромные 23.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.25 и 3.75.
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Прогноз: Каталонки на своем поле явно будут максимально активны у ворот соперниц.
Немкам нужно отыгрывать гандикап в два мяча, так что номинальные гости явно будут рисковать.
Ставка: ТБ 4.5 за 2.38.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более пяти мячей.
Ставка: ТБ 5.5 за 3.75