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    Каталонки с «волчицами» устроят голевое шоу

    Барселона (жен) — Вольфсбург (жен): прогноз и ставка на Лигу чемпионов 27 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Барселона» (жен) — «Вольфсбург» (жен)
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    Каталонки
    27 марта в 1/4 финала плей-офф Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Барселона» (жен) и «Вольфсбург» (жен). Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» (жен) — «Вольфсбург» (жен), коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Барселона» (жен)

    Турнирное положение: Каталонки в текущем турнире выступают достаточно ярко. В групповом раунде финишировала на 1 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Барселона» (жен) в 6 турах группового этапа набрала 15 очков. Да и атака команды выглядит блестяще, настреляв 26 мячей.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке каталонки проиграли. «Барселона» (жен) уступили «Реалу» Мадрид (жен) (1:3).

    При этом «Барселона» (жен) по всем статьям переиграла «Вольфсбург» (жен) (4:1). А вот до того команда одолела «Коста Адейе Тенерифе» (жен) (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 14 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Каталонки ныне находятся на подъеме. Команда уверенно лидирует в своем чемпионате.

    Матчи с «волчицами» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Барселона» (жен) победила 3 раза при 2 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны у ворот соперниц. Играть на удержание — явно не в правилах амбициозных каталонок.

    «Вольфсбург» (жен)

    Турнирное положение: «Волчицы» нынешний сезон проводят относительно продуктивно. К примеру, в групповом раунде Женской Лиги чемпионов команда заняла 2 место.

    Причем «Вольфсбург» (жен) в 6 поединках отличился 16 забитыми мячами. А вот в свои ворота «волчицы» пропустили 5 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда проиграла. Дома она была разбита «Барселоной» (жен) (1:4).

    При этом до того команда уступила «Баварии» (жен) (1:3). А вот чуть ранее она нанесла поражение «РБ Лейпцигу» (жен) (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Вольфсбург» (жен) добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Волчицы» нынче крайне нестабильны. Команда в своем чемпионате находится на 3 месте.

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    Более того, «Волчицы» в среднем забивают чаще 2 мячей за матч. Вот только поражение от «кулес» в первой встрече вышло абсолютно логичным.

    В кадровом плане «Вольфсбург» (жен) выглядит довольно симпатично. Зато лазарет команды пустеет, и главное, лидеры на месте.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут рисковать. Немкам нужно забивать в ворота соперниц не менее трех мячей.

    Статистика для ставок

    • «Волчицы» в среднем забивают чаще 2 мячей за матч

    • Каталонки до последней коллизии победили в 9 поединках кряду

    • «Вольфсбург» (жен) в первом поединке вчистую уступил каталонкам (1:4)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Барселона» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.07. Ничья оценена в 10.00, а победа оппонента — в скромные 23.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.25 и 3.75.

    Прогноз: Каталонки на своем поле явно будут максимально активны у ворот соперниц.

    Немкам нужно отыгрывать гандикап в два мяча, так что номинальные гости явно будут рисковать.

    Ставка: ТБ 4.5 за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более пяти мячей.

    Ставка: ТБ 5.5 за 3.75

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    Барселона (жен) — Вольфсбург (жен): прогноз и ставка за 2.38, статистика, коэффициенты матча 27.03.202520:45. Каталонки с «волчицами» устроят голевое шоу
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