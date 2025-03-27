27 марта в 3-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Коканд 1912» и «Шуртан». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Коканд 1912» — «Шуртан», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Коканд 1912»

Турнирное положение: «Коканд 1912» новый сезон начал скромненько. Команда нынче пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Коканд 1912» в 2 стартовых турах добыл 2 очка. А вот в собственные ворота команда пропустила лишь один раз.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Сухая мировая в Фергане вполне сойдет за позитив.

До того команда подписала паритет с «Андижаном» (1:1). Так что «Коканд 1912» вполне способен побороться за место в середине таблицы.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Коканд 1912» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Коканд 1912» не проигрывает еще с августа прошлого года. Команда прекрасно обороняется, вот только нужно прибавлять в плане реализации.

Матчи с «Шуртаном» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Коканд 1912» победил 1 раз при 2 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда намерена добыть свою первую викторию в чемпионате.

«Шуртан»

Турнирное положение: «Шуртан» стартовал откровенно неудачно. Команда на данный момент находится на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Шуртан» в двух матчах чемпионата не разжился очками. А вот в свои ворота команда пропустила 4 мяча.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде откровенно не удался. Дома она была бита «Бунедкором» (0:2).

До того команда потерпела поражение от «Хорезма» (0:2). Так что атака команды откровенно проседает, не отличившись еще ни разу.

При этом «Шуртан» в 5 своих последних поединках победил 2 раза. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Шуртан» постарается избежать вылета из элиты. Да и состав команды по местным меркам выглядит довольно скромно.

При этом «Шуртан» до двух последних неудач победил дважды кряду. Однако команда пока лишь адаптируется к элите.

Команда уже семь с половиной лет не проигрывала «Коканду 1912». Да и в нынешней диспозиции она будет цепляться за очки.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Шуртан» постарается найти свои шансы на контратаках.

Статистика для ставок

«Коканд 1912» не проигрывает более полугода

«Коканд 1912» более 7 лет не обыгрывает «Шуртан»

«Шуртан» еще не забивал в текущем чемпионате

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Коканд 1912» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.00 и 1.80.

Прогноз: «Коканд 1912» выглядит монолитнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные гости крайне нестабильны, к тому же крайне слабо стартовали в новом чемпионате.

Ставка: Победа «Коканда 1912» за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.00