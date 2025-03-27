Коканд 1912
Shortan Guzor
«Коканд 1912»
Турнирное положение: «Коканд 1912» новый сезон начал скромненько. Команда нынче пребывает на 11 месте турнирной таблицы.
При этом «Коканд 1912» в 2 стартовых турах добыл 2 очка. А вот в собственные ворота команда пропустила лишь один раз.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Сухая мировая в Фергане вполне сойдет за позитив.
До того команда подписала паритет с «Андижаном» (1:1). Так что «Коканд 1912» вполне способен побороться за место в середине таблицы.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Коканд 1912» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Коканд 1912» не проигрывает еще с августа прошлого года. Команда прекрасно обороняется, вот только нужно прибавлять в плане реализации.
Матчи с «Шуртаном» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Коканд 1912» победил 1 раз при 2 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда намерена добыть свою первую викторию в чемпионате.
«Шуртан»
Турнирное положение: «Шуртан» стартовал откровенно неудачно. Команда на данный момент находится на 15 месте турнирной таблицы.
Причем «Шуртан» в двух матчах чемпионата не разжился очками. А вот в свои ворота команда пропустила 4 мяча.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде откровенно не удался. Дома она была бита «Бунедкором» (0:2).
До того команда потерпела поражение от «Хорезма» (0:2). Так что атака команды откровенно проседает, не отличившись еще ни разу.
При этом «Шуртан» в 5 своих последних поединках победил 2 раза. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Шуртан» постарается избежать вылета из элиты. Да и состав команды по местным меркам выглядит довольно скромно.
При этом «Шуртан» до двух последних неудач победил дважды кряду. Однако команда пока лишь адаптируется к элите.
Команда уже семь с половиной лет не проигрывала «Коканду 1912». Да и в нынешней диспозиции она будет цепляться за очки.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Шуртан» постарается найти свои шансы на контратаках.
Статистика для ставок
- «Коканд 1912» не проигрывает более полугода
- «Коканд 1912» более 7 лет не обыгрывает «Шуртан»
- «Шуртан» еще не забивал в текущем чемпионате
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Коканд 1912» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.00 и 1.80.
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Прогноз: «Коканд 1912» выглядит монолитнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.
Номинальные гости крайне нестабильны, к тому же крайне слабо стартовали в новом чемпионате.
Ставка: Победа «Коканда 1912» за 2.35.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.00