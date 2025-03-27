ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мартин Якубко«Матч с Гренадой — это вообще не про футбол». Мартин Якубко — о матчах Лиги Наций и впечатлениях от сборной России Максим ГлушенковГлушенков выдал шоу, а Россия снова разгромила соперника Криштиану РоналдуЛегенда и обуза в одном флаконе. Роналду спасет свою репутацию, если откажется от участия в ЧМ-2026
  • 22:09
    • Россия разгромила Замбию, Глушенков оформил хет-трик
  • 01:00
    • Боливия и Уругвай поделили очки в квалификации ЧМ-2026
  • 00:53
    • Гол Холанна помог Норвегии обыграть Израиль
  • 00:43
    • Чехия разгромила Гибралтар в квалификации ЧМ-2026
  • 23:59
    • Египет обыграл Сьерра-Леоне в африканской квалификации ЧМ-2026
  • 21:23
    • Иран сыграл вничью с Узбекистаном, Файзуллаев забил гол
    Все новости спорта

    Очередная коллизия «Шуртана»?

    Коканд 1912 — Шуртан: прогноз и ставка на чемпионат Узбекистана 27 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Узбекистана
    Прогноз и ставки на «Коканд 1912» — «Шуртан»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Шуртан»
    27 марта в 3-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Коканд 1912» и «Шуртан». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Коканд 1912» — «Шуртан», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Узбекистан. Суперлига 29 Марта 2025 года

    Коканд 1912

  • Коканд
    •  Коканд 1912 18:00 Shortan Guzor

    Shortan Guzor

  • Узбекистан. Суперлига
    •

    «Коканд 1912»

    Турнирное положение: «Коканд 1912» новый сезон начал скромненько. Команда нынче пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

    При этом «Коканд 1912» в 2 стартовых турах добыл 2 очка. А вот в собственные ворота команда пропустила лишь один раз.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Сухая мировая в Фергане вполне сойдет за позитив.

    До того команда подписала паритет с «Андижаном» (1:1). Так что «Коканд 1912» вполне способен побороться за место в середине таблицы.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Коканд 1912» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Коканд 1912» не проигрывает еще с августа прошлого года. Команда прекрасно обороняется, вот только нужно прибавлять в плане реализации.

    Матчи с «Шуртаном» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Коканд 1912» победил 1 раз при 2 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда намерена добыть свою первую викторию в чемпионате.

    «Шуртан»

    Турнирное положение: «Шуртан» стартовал откровенно неудачно. Команда на данный момент находится на 15 месте турнирной таблицы.

    Причем «Шуртан» в двух матчах чемпионата не разжился очками. А вот в свои ворота команда пропустила 4 мяча.

  • Трансферный дайджест. 18 — 24 марта
  • Кейн заскучал по Англии, «Бавария» купит Буркардта, Кьезу ждут обратно в Италию
  • 24/03/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде откровенно не удался. Дома она была бита «Бунедкором» (0:2).

    До того команда потерпела поражение от «Хорезма» (0:2). Так что атака команды откровенно проседает, не отличившись еще ни разу.

    При этом «Шуртан» в 5 своих последних поединках победил 2 раза. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Шуртан» постарается избежать вылета из элиты. Да и состав команды по местным меркам выглядит довольно скромно.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    При этом «Шуртан» до двух последних неудач победил дважды кряду. Однако команда пока лишь адаптируется к элите.

    Команда уже семь с половиной лет не проигрывала «Коканду 1912». Да и в нынешней диспозиции она будет цепляться за очки.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Шуртан» постарается найти свои шансы на контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Коканд 1912» не проигрывает более полугода

    • «Коканд 1912» более 7 лет не обыгрывает «Шуртан»

    • «Шуртан» еще не забивал в текущем чемпионате

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Коканд 1912» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.00 и 1.80.

    Прогноз: «Коканд 1912» выглядит монолитнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные гости крайне нестабильны, к тому же крайне слабо стартовали в новом чемпионате.

    Ставка: Победа «Коканда 1912» за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.00

    Ещё прогнозы на спорт
    1.89
  • Прогноз на матч Майами — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Аргентина — Бразилия
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •
  • Прогноз на матч Хьюстон — Атланта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Чили — Эквадор
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Колумбия — Парагвай
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Виннипег — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Венесуэла — Перу
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Зверев — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Колорадо — Детройт
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Алдиер — Алай
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Коканд 1912 — Шуртан: прогноз и ставка за 2.35, статистика, коэффициенты матча 27.03.202517:30. Очередная коллизия «Шуртана»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры