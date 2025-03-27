Серб Новак Джокович сыграет против американца Себастьяна Корды в четвертьфинале«Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 27 марта, начало — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч Корда — Джокович, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Корда

Себастьян впервые в сезоне выиграл три матча подряд.

В 1/8 финала американский теннисист одержал победу над Гаэлем Монфисом — 6:4, 2:6, 6:4.

Корда взял реванш у 38-летнего француза за поражение во втором круге недавнего «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

Еще одним важным событием для Корды на этом турнире стала победа над греком Стефаносом Циципасом (7:6, 6:3) в третьем раунде.

Прогнозы на теннис

Корда повторил свой лучший результат в Майами. В 2021-м он проиграл в 1/4 финала Андрею Рублеву.

Джокович

Новак проводит пока что свой лучший турнир после Открытого чемпионата Австралии.

Судя по недавним матчам, сербский теннисист наконец-то приближается к своей оптимальной форме.

В 1/8 финала Джокович одержал победу над итальянцем Лоренцо Музетти — 6:2, 6:2.

Вопреки ожиданиям, 37-летний Джокович доминировал в обоих сетах. Это был его лучший матч с тех пор, как он обыграл Карлоса Алькараса в четвертьфинале Australian Open.

В предыдущих раундах Новак выиграл у австралийца Ринки Хиджикаты (6:0, 7:6) и аргентинца Камило Уго Карабельи (6:1, 7:6.)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Корду в этом матче можно поставить за 4.20, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.23.

Прогноз: два года назад Новак с трудом выиграл у Себастьяна в финале турнира в Аделаиде — 6:7, 7:6, 6:4. Предстоящий матч, скорее всего, тоже станет для серба серьезной проверкой, но до сенсации здесь вряд ли дойдет.

Рекомендуемая ставка: победа Джоковича + тотал геймов больше 20,5 за 2.09.