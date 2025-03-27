ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мартин Якубко«Матч с Гренадой — это вообще не про футбол». Мартин Якубко — о матчах Лиги Наций и впечатлениях от сборной России Брэндон МореноМорено подерется с Эрцегом, Добер против Торреса. Анонс карда UFC Mexico Хамес РодригесКолумбия не смогла обыграть Парагвай и рискует не попасть на ЧМ-2026
    Все новости спорта

    Сможет ли Джокович выиграть у Корды?

    Корда — Джокович. Ставка (к. 2.09) и прогноз на Мастерс в Майами 27 марта 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Новак Джокович  Прогнозы на Себастьян Корда
    Прогноз и ставки на Корда — Джокович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против американца Себастьяна Корды в четвертьфинале«Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 27 марта, начало — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч Корда — Джокович, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Майами. Мужчины 27 Марта 2025 года

    Себастьян Корда

  • США
    •  Себастьян Корда 03:30 Новак Джокович

    Новак Джокович

  • Сербия
    •

    Корда

    Себастьян впервые в сезоне выиграл три матча подряд.

    В 1/8 финала американский теннисист одержал победу над Гаэлем Монфисом — 6:4, 2:6, 6:4.

    Корда взял реванш у 38-летнего француза за поражение во втором круге недавнего «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

    Еще одним важным событием для Корды на этом турнире стала победа над греком Стефаносом Циципасом (7:6, 6:3) в третьем раунде.

    Прогнозы на теннис

    Корда повторил свой лучший результат в Майами. В 2021-м он проиграл в 1/4 финала Андрею Рублеву.

    Джокович

    Новак проводит пока что свой лучший турнир после Открытого чемпионата Австралии.

    Судя по недавним матчам, сербский теннисист наконец-то приближается к своей оптимальной форме.

    В 1/8 финала Джокович одержал победу над итальянцем Лоренцо Музетти — 6:2, 6:2.

    Вопреки ожиданиям, 37-летний Джокович доминировал в обоих сетах. Это был его лучший матч с тех пор, как он обыграл Карлоса Алькараса в четвертьфинале Australian Open.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    В предыдущих раундах Новак выиграл у австралийца Ринки Хиджикаты (6:0, 7:6) и аргентинца Камило Уго Карабельи (6:1, 7:6.)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Корду в этом матче можно поставить за 4.20, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.23.

    Прогноз: два года назад Новак с трудом выиграл у Себастьяна в финале турнира в Аделаиде — 6:7, 7:6, 6:4. Предстоящий матч, скорее всего, тоже станет для серба серьезной проверкой, но до сенсации здесь вряд ли дойдет.

    Рекомендуемая ставка: победа Джоковича + тотал геймов больше 20,5 за 2.09.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.09
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Алдиер — Алай
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Спартак — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Динамо Минск — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Эала — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лион (жен) — Бавария (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Зверев — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  3.81
  • Экспресс дня 26 марта
  • Сегодня в 22:302025
    •  2.08
  • Прогноз на матч Арсенал (жен) — Реал Мадрид (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Серундоло — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 23:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Радукану — Пегула
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Филадельфия — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Индиана — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Корда — Джокович: прогноз и ставка за 2.09, статистика, коэффициенты матча 27.03.202503:30. Сможет ли Джокович выиграть у Корды?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры