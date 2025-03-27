Себастьян Корда
Новак Джокович
Корда
Себастьян впервые в сезоне выиграл три матча подряд.
В 1/8 финала американский теннисист одержал победу над Гаэлем Монфисом — 6:4, 2:6, 6:4.
Корда взял реванш у 38-летнего француза за поражение во втором круге недавнего «Мастерса» в Индиан-Уэллс.
Еще одним важным событием для Корды на этом турнире стала победа над греком Стефаносом Циципасом (7:6, 6:3) в третьем раунде.
Корда повторил свой лучший результат в Майами. В 2021-м он проиграл в 1/4 финала Андрею Рублеву.
Джокович
Новак проводит пока что свой лучший турнир после Открытого чемпионата Австралии.
Судя по недавним матчам, сербский теннисист наконец-то приближается к своей оптимальной форме.
В 1/8 финала Джокович одержал победу над итальянцем Лоренцо Музетти — 6:2, 6:2.
Вопреки ожиданиям, 37-летний Джокович доминировал в обоих сетах. Это был его лучший матч с тех пор, как он обыграл Карлоса Алькараса в четвертьфинале Australian Open.
В предыдущих раундах Новак выиграл у австралийца Ринки Хиджикаты (6:0, 7:6) и аргентинца Камило Уго Карабельи (6:1, 7:6.)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Корду в этом матче можно поставить за 4.20, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.23.
Прогноз: два года назад Новак с трудом выиграл у Себастьяна в финале турнира в Аделаиде — 6:7, 7:6, 6:4. Предстоящий матч, скорее всего, тоже станет для серба серьезной проверкой, но до сенсации здесь вряд ли дойдет.
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Рекомендуемая ставка: победа Джоковича + тотал геймов больше 20,5 за 2.09.