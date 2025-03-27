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    «Локомотив» проведет скромный матч

    Локомотив — Торпедо: прогноз и ставка на матч Кубка Гагарина 27 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Торпедо»
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    «Локомотив» одержал 3 победы кряду
    В первом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет в «Арене-2000» 27 марта. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Торпедо», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 27 Марта 2025 года

    Локомотив

  • Ярославль
    •  Локомотив 19:30 Торпедо

    Торпедо

  • Нижний Новгород
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    «Локомотив»

    Путь к плей-офф: В 68 матчах «Локомотив» набрал 102 очка, благодаря которым оказался победителем регулярки, опередив ближайшего преследователя — «Трактор» — на 6 турнирных баллов.

    Последние матчи: В одной из последних игр чемпионата на домашней арене «Локомотив» принимал «Нефтехимик», в вязком соперничестве с которым потерпел поражение в серии буллитов — 1:2 Б.

    Локомотив — Торпедо: коэффициенты букмекеров

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    После неудачной игры с отчаявшейся командой из Нижнекамска ярославцы выдали отрезок из 3-х побед. Закончить регулярку на позитивной ноте коллективу Игоря Никитина помогли матчи с «Адмиралом» — 4:1, ЦСКА — 3:1 и «Динамо» Москва — 4:1.

    Не сыграют: Сергей Никулин.

    Состояние команды: «Локомотив» уверенно преодолел регулярную дистанцию, завоевав Кубок Континента, олицетворяющий силу, которую команда излучала на протяжении всего сезона.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    В Кубке Гагарина ярославцы считаются одними из главных фаворитов сразу по нескольким причинам — от тотального прагматизма, обеспечивающего стабильность, до сыгранного костяка, имеющего опыт выступлений в плей-офф.

    В то время как оборонительная модель «Локомотива» едва ли вызывает вопросы, уровень игры в чужой зоне временами оставляет желать лучшего, особенно когда дело доходит до позиционного нападения.

    «Торпедо»

    Путь к плей-офф: Нижегородская команда финишировала в регулярке на 8-й строчке в таблице Западной конференции. От остальных участников Кубка торпедовцы отстали на 11+ баллов.

    Последние матчи: Несколько недель назад «Торпедо» на домашнем катке уверенно разобралось со «Спартаком» — 3:0. Эта победа осталась единственной для волжан на флажке чемпионата.

    В 5 следующих встречах исход складывался не в пользу команды Игоря Ларионова. В отрицательный отрезок «Торпедо» вошли матчи с «Авангардом» — 3:4, «Автомобилистом» — 1:2, «Сибирью» — 2:3, «Северсталью» — 2:3 и СКА — 2:3 Б.

    Не сыграют: Василий Атанасов, Сергей Гончарук, Данил Савунов, Кирилл Воронин.

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    • Состояние команды: Несмотря на последний занятый плей-офф слот в Западной конференции, «Торпедо» удалось избежать борьбы последних недель, хотя по ходу чемпионата команда выглядела не столь убедительно, как могла бы.

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    С точки зрения содержания игры коллектив Игоря Ларионова по-прежнему старается брать свое за счет цепкого характера, умения оказывать давление и высокой интенсивности в чужой зоне.

    Однако травмы многих хоккеистов, способных обеспечить разницу, наряду с колоссальными проблемами в защите нередко сказываются на результатах и общем прогрессе «Торпедо», динамика которого остается крайне низкой.

    Статистика для ставок

    • «Торпедо» потерпело 6 поражений в 7 последних матчах

    • «Локомотив» никому не проигрывает в основное время на протяжении 5 последних матчей

    • В 5 предыдущих встречах «Локомотив» не пропускал больше гола

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.54, ничья — в 4.90, а победа «Торпедо» — в 5.35.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 4.5 — за 1.90.

    Прогноз: В паре с «Торпедо» команда Игоря Никитина является бесспорным фаворитом. Для достижения первого локального успеха в этом противостоянии «Локомотиву» достаточно сыграть в привычный для себя хоккей, направленный на оборону.

    Ставка: Тотал меньше 4.5 за 1.90.

    Прогноз: Неоднократно по ходу сезона нижегородцы испытывали проблемы в матчах с системно организованными соперниками, ввиду чего команде будет трудно рассчитывать на высокую результативность в Ярославле.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Торпедо» меньше 1.5 за 1.80.

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