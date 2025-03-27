ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мартин Якубко«Матч с Гренадой — это вообще не про футбол». Мартин Якубко — о матчах Лиги Наций и впечатлениях от сборной России Хамес РодригесКолумбия не смогла обыграть Парагвай и рискует на попасть на ЧМ-2026 Аргентина разгромила БразилиюАргентина уничтожила Бразилию и досрочно вышла на ЧМ-2026
  • 10:18
    • Джокович разгромил Музетти и вышел в четвертьфинал турнира в Майами
  • 09:51
    • Аргентина разгромила Бразилию в квалификации ЧМ-2026
  • 09:39
    • Соболенко вышла в полуфинал турнира в Майами
    Все новости спорта

    «Трактор» не оставит шансов «Адмиралу»

    Трактор — Адмирал: прогноз и ставка на матч Кубка Гагарина 27 марта 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Трактор Прогнозы на Адмирал
    Прогноз и ставки на «Трактор» — «Адмирал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Трактор» в матче с «Амуром»
    В первом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Арене-Трактор» 27 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Трактор» — «Адмирал», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 27 Марта 2025 года

    Трактор

  • Челябинск
    •  Трактор 17:00 Адмирал

    Адмирал

  • КХЛ. Кубок Гагарина
    •

    «Трактор»

    Путь к плей-офф: В 68 матчах регулярного сезона челябинцы заработали 96 очков, с которыми обосновались на 1-м месте в таблице Восточной конференции, на 3 турнирных балла и более опередив основных преследователей.

    Последние матчи: Неделями ранее «Трактор» в гостях потерпел сокрушительное поражение от «Ак Барса» — 2:6. Крупная неудача в Казани поставила точку в предыдущей серии, насчитывающей 4 победы кряду.

    Трактор — Адмирал: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.484.905.00Бонус$1500
    •

    Однако после выезда на «Татнефть-Арену» команда Бенуа Гру выдала заключительный яркий цикл, начавшийся с драмы на территории «Авангарда» — 5:4. Следом челябинцы взяли верх над СКА — 4:2 и скромно обыграли «Амур» — 2:0.

    Не сыграют: Стивен Кампфер, Егор Попов.

    Состояние команды: По ходу прорывного для себя сезона «Трактор» демонстрировал стабильность и отличную по меркам восточных клубов результативность, став одним из главных претендентов на финал Кубка.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Одним из базовых качеств команды Бенуа Гру является сбалансированная игра во всех зонах, за счет которой челябинцы эффективно контролируют скорость встречи и генерируют опасные моменты у ворот соперников.

    Однако при всех своих положительных качествах «Трактор», как и многие топ-представители лиги, имеет свои недостатки. В частности, челябинцы могут проседать в матчах против соперников с ярко выраженными агрессивным стилем игры.

    «Адмирал»

    Путь к плей-офф: По итогам 68 матчей «Адмирал» очутился на 8-й позиции в таблице Восточной конференции. С 69 очками на счету, команда опередила оставшийся за границами плей-офф «Нефтехимик» на 2 турнирных пункта.

    Последние матчи: Несколько недель назад «Адмирал» на домашнем льду добился очередной (6-й в рамках очного противостояния) победы над «Амуром» — 5:2, после чего допустил 5 поражений кряду.

    Наиболее неожиданной оказалась осечка в игре с «Барысом» — 4:5 Б, за которой последовала провальная встреча с «Локомотивом» — 1:4 и боевой матч с «Металлургом» Мг — 4:5 Б. Накануне команда Леонида Тамбиева дважды уступила «Нефтехимику» — 1:2; 2:7.

    Не сыграют: Леонид Метальников, Артем Николаев.

  • «Локомотив» — обладатель Кубка Континента, рекорд Джошуа Ливо, расклады перед Кубком Гагарина
  • КХЛ: обзор 28-й игровой недели
  • 24/03/2025

    • Состояние команды: Дальневосточники вернулись в Кубок Гагарина после годичной паузы, однако сделали это со скрипом. Вся кампания «Адмирала» по ходу регулярки сопровождалась крайней нестабильностью.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Временами команда Леонида Тамбиева проводила яркие отрезки, нередко теряющиеся на фоне череды затяжных спадов. Подобная непоследовательность во многом объясняется отсутствием широкого игрового фундамента (равномерных звеньев).

    Однако даже ввиду упомянутых проблем «Адмирал» остается коллективом с бойцовским характером, который способен оказать давление и осложнить условия игры любому своему сопернику.

    Статистика для ставок

    • «Трактор» одержал 7 побед в 8 предыдущих матчах

    • В 5 матчах из 7 последних «Трактор» забивал не менее 4 голов

    • «Адмирал» не побеждает на протяжении 5 матчей кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 1.51, ничья — в 4.90, а победа «Адмирала» — в 5.65.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.12, на тотал меньше 5.5 — за 1.72.

    Прогноз: Серия матчей на Дальнем Востоке по умолчанию является трудным вызовом для любого топ-представителя лиги, поэтому в данном контексте «Трактор» будет цепляться за результат на домашнем льду.

    Ставка: «Трактор» победит с форой -1.5 за 1.90.

    Прогноз: В обороне команда Бенуа Гру способна действовать прагматично и эффективно, поэтому в рамках игры с соперником, испытывающим проблемы с реализацией, у челябинцев не должно возникнуть трудностей в плане сдерживания.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Адмирала» меньше 1.5 за 2.18.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.09
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Алдиер — Алай
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Спартак — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Динамо Минск — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Эала — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лион (жен) — Бавария (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Зверев — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  3.81
  • Экспресс дня 26 марта
  • Сегодня в 22:302025
    •  2.08
  • Прогноз на матч Арсенал (жен) — Реал Мадрид (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Филадельфия — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Индиана — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Айлендерс — Ванкувер
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Чикаго — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Трактор — Адмирал: прогноз и ставка за 1.90, статистика, коэффициенты матча 27.03.202517:00. «Трактор» не оставит шансов «Адмиралу»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры