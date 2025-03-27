В первом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Арене-Трактор» 27 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Трактор» — «Адмирал», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Трактор»

Путь к плей-офф: В 68 матчах регулярного сезона челябинцы заработали 96 очков, с которыми обосновались на 1-м месте в таблице Восточной конференции, на 3 турнирных балла и более опередив основных преследователей.

Последние матчи: Неделями ранее «Трактор» в гостях потерпел сокрушительное поражение от «Ак Барса» — 2:6. Крупная неудача в Казани поставила точку в предыдущей серии, насчитывающей 4 победы кряду.

Трактор — Адмирал: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.484.905.00Бонус$1500

Однако после выезда на «Татнефть-Арену» команда Бенуа Гру выдала заключительный яркий цикл, начавшийся с драмы на территории «Авангарда» — 5:4. Следом челябинцы взяли верх над СКА — 4:2 и скромно обыграли «Амур» — 2:0.

Не сыграют: Стивен Кампфер, Егор Попов.

Состояние команды: По ходу прорывного для себя сезона «Трактор» демонстрировал стабильность и отличную по меркам восточных клубов результативность, став одним из главных претендентов на финал Кубка.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Одним из базовых качеств команды Бенуа Гру является сбалансированная игра во всех зонах, за счет которой челябинцы эффективно контролируют скорость встречи и генерируют опасные моменты у ворот соперников.

Однако при всех своих положительных качествах «Трактор», как и многие топ-представители лиги, имеет свои недостатки. В частности, челябинцы могут проседать в матчах против соперников с ярко выраженными агрессивным стилем игры.

«Адмирал»

Путь к плей-офф: По итогам 68 матчей «Адмирал» очутился на 8-й позиции в таблице Восточной конференции. С 69 очками на счету, команда опередила оставшийся за границами плей-офф «Нефтехимик» на 2 турнирных пункта.

Последние матчи: Несколько недель назад «Адмирал» на домашнем льду добился очередной (6-й в рамках очного противостояния) победы над «Амуром» — 5:2, после чего допустил 5 поражений кряду.

Наиболее неожиданной оказалась осечка в игре с «Барысом» — 4:5 Б, за которой последовала провальная встреча с «Локомотивом» — 1:4 и боевой матч с «Металлургом» Мг — 4:5 Б. Накануне команда Леонида Тамбиева дважды уступила «Нефтехимику» — 1:2; 2:7.

Не сыграют: Леонид Метальников, Артем Николаев.

Состояние команды: Дальневосточники вернулись в Кубок Гагарина после годичной паузы, однако сделали это со скрипом. Вся кампания «Адмирала» по ходу регулярки сопровождалась крайней нестабильностью.

Временами команда Леонида Тамбиева проводила яркие отрезки, нередко теряющиеся на фоне череды затяжных спадов. Подобная непоследовательность во многом объясняется отсутствием широкого игрового фундамента (равномерных звеньев).

Однако даже ввиду упомянутых проблем «Адмирал» остается коллективом с бойцовским характером, который способен оказать давление и осложнить условия игры любому своему сопернику.

Статистика для ставок

«Трактор» одержал 7 побед в 8 предыдущих матчах

В 5 матчах из 7 последних «Трактор» забивал не менее 4 голов

«Адмирал» не побеждает на протяжении 5 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 1.51, ничья — в 4.90, а победа «Адмирала» — в 5.65.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.12, на тотал меньше 5.5 — за 1.72.

Прогноз: Серия матчей на Дальнем Востоке по умолчанию является трудным вызовом для любого топ-представителя лиги, поэтому в данном контексте «Трактор» будет цепляться за результат на домашнем льду.

Ставка: «Трактор» победит с форой -1.5 за 1.90.

Прогноз: В обороне команда Бенуа Гру способна действовать прагматично и эффективно, поэтому в рамках игры с соперником, испытывающим проблемы с реализацией, у челябинцев не должно возникнуть трудностей в плане сдерживания.

Ставка: Индивидуальный тотал «Адмирала» меньше 1.5 за 2.18.