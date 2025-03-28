Американец Тейлор Фриц сыграет против итальянца Маттео Берреттини в четвертьфинале«Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 28 марта, начало — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фриц — Берреттини, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Фриц

Тейлор впервые в сезоне выиграл три подряд матча на уровне основной сетки ATP.

Да уж, и это мы говорим о четвертой ракетке мира. До сих пор результаты американца и близко не соответствовали этому статусу.

Но на текущем турнире у Фрица пока не было серьезных проблем. Более того, в предыдущих раундах он не проиграл ни одного сета.

В первом матче американский теннисист одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего — 7:6, 6:3.

Прогнозы на теннис

В третьем раунде Фриц выиграл у Дениса Шаповалова — 7:5, 6:3. Это был реванш за поражение на февральском «пятисотнике» в Далласе.

В четвертьфинале Тейлор остановил австралийца Адама Уолтона — 6:3, 7:5.

Берреттини

Маттео тем временем тоже впервые в этом году выиграл три матча подряд.

В стартовом матче на текущем турнире Берреттини одержал волевую победу над французом Юго Гастоном — 4:6, 6:3, 6:3.

В третьем раунде итальянец провел почти идеальный матч против Зизу Бергса, который ранее остановил Андрея Рублева.

Итальянцу хватило двух сетов для победы над бельгийским теннисистом — 6:4, 6:4.

Берреттини дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в первые с мая 2021 года, когда он добрался до финала в Мадриде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.50, победу Берреттини букмекеры предлагают за 2.59.

Прогноз: Тейлор выиграл четыре предыдущих матча против Маттео. При этом во всех случаях итальянцу и американцу провели хотя бы один тай-брейк. Предстоящая встреча вряд ли станет исключением, поскольку оба теннисиста обладают классной подачей. При этом мы не уверены, что Фриц продлит серию побед над Берреттини.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 25,0 за 1.92.