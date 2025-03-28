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    Фриц продлит серию побед над Берреттини?

    Фриц — Берреттини. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Мастерс в Майами 28 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Фриц — Берреттини
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    Тейлор Фриц
    Американец Тейлор Фриц сыграет против итальянца Маттео Берреттини в четвертьфинале«Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 28 марта, начало — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фриц — Берреттини, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 28 Марта 2025 года

    Тейлор Фритц

  • США
    •  Тейлор Фритц 18:00 Маттео Берреттини

    Маттео Берреттини

  • Италия
    •

    Фриц

    Тейлор впервые в сезоне выиграл три подряд матча на уровне основной сетки ATP.

    Да уж, и это мы говорим о четвертой ракетке мира. До сих пор результаты американца и близко не соответствовали этому статусу.

    Но на текущем турнире у Фрица пока не было серьезных проблем. Более того, в предыдущих раундах он не проиграл ни одного сета.

    В первом матче американский теннисист одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего — 7:6, 6:3.

    Прогнозы на теннис

    В третьем раунде Фриц выиграл у Дениса Шаповалова — 7:5, 6:3. Это был реванш за поражение на февральском «пятисотнике» в Далласе.

    В четвертьфинале Тейлор остановил австралийца Адама Уолтона — 6:3, 7:5.

    Берреттини

    Маттео тем временем тоже впервые в этом году выиграл три матча подряд.

    В стартовом матче на текущем турнире Берреттини одержал волевую победу над французом Юго Гастоном — 4:6, 6:3, 6:3.

    В третьем раунде итальянец провел почти идеальный матч против Зизу Бергса, который ранее остановил Андрея Рублева.

    Итальянцу хватило двух сетов для победы над бельгийским теннисистом — 6:4, 6:4.

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    Берреттини дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в первые с мая 2021 года, когда он добрался до финала в Мадриде.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.50, победу Берреттини букмекеры предлагают за 2.59.

    Прогноз: Тейлор выиграл четыре предыдущих матча против Маттео. При этом во всех случаях итальянцу и американцу провели хотя бы один тай-брейк. Предстоящая встреча вряд ли станет исключением, поскольку оба теннисиста обладают классной подачей. При этом мы не уверены, что Фриц продлит серию побед над Берреттини.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 25,0 за 1.92.

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    Фриц — Берреттини: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 28.03.202502:00. Фриц продлит серию побед над Берреттини?
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