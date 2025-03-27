«Челси» (жен)
Турнирное положение: «Аристократки» в текущем турнире выступают достаточно ярко. В групповом раунде финишировала на 1 строчке турнирной таблицы.
При этом «Челси» (жен) в 6 турах группового этапа набрал 18 очков. Да и атака команды выглядит блестяще, настреляв 19 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Аристократки» добыли викторию. «Челси» (жен) переиграл «Манчестер Сити» (жен) (2:1).
При этом «Челси» (жен) по всем статьям уступил «горожанкам» (0:2). А вот до того команда одолела того же соперника (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 8 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аристократки» ныне находятся на подъеме. Команда уверенно лидирует в своем чемпионате.
Матчи с «горожанками» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Челси» (жен) победил 4 раза при одном поражении.
Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны у ворот соперниц. «Аристократкам» нужно отыгрывать гандикап в два мяча.
«Манчестер Сити» (жен)
Турнирное положение: «Горожанки» нынешний сезон проводят относительно продуктивно. К примеру, в групповом раунде Женской Лиги чемпионов команда заняла 2 место.
Причем «Манчестер Сити» (жен) в 6 поединках отличился 11 забитыми мячами. А вот в свои ворота «горожанки» пропустили 6 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда проиграла. Дома она уступила «Челси» (жен) (1:2).
При этом до того команда переиграла «аристократок» (2:0). А вот чуть ранее она уступила тем же соперницам (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Манчестер Сити» (жен) добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Горожанки» нынче крайне нестабильны. Команда в своем чемпионате находится на скромном 4 месте.
Более того, «горожанки» в среднем забивают чуть чаще 2 мячей за матч. Да и уверенная победа над «аристократками» в первой встрече явно окрыляет.
В кадровом плане «Манчестер Сити» (жен) выглядит довольно симпатично. Зато лазарет команды пустеет, и главное, лидеры на месте.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать по результату первого матча. Однако лишь отсиживаться в обороне они точно не планируют.
Статистика для ставок
- «Горожанки» в среднем забивают чуть чаще 2 мячей за матч
- «Аристократки» в среднем пропускают реже гола за матч
- «Манчестер Сити» (жен) в первом поединке переиграл «аристократок» (2:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Челси» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 5.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.75 и 2.05.
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Прогноз: «Аристократки» на своем поле явно сразу будут максимально активны у ворот соперниц.
«Челси» (жен) нужно отыгрывать гандикап в два мяча, так что номинальные хозяева явно будут рисковать.
Ставка: Победа «Челси» (жен) в 1 тайме за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.05