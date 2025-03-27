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    «Аристократки» начнут без прелюдий

    Челси (жен) — Манчестер Сити (жен): прогноз и ставка на Лигу чемпионов 27 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» (жен) — «Манчестер Сити» (жен)
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    «Аристократки»
    27 марта в 1/4 финала плей-офф Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Челси» (жен) и «Манчестер Сити» (жен). Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Челси» (жен) — «Манчестер Сити» (жен), коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Челси» (жен)

    Турнирное положение: «Аристократки» в текущем турнире выступают достаточно ярко. В групповом раунде финишировала на 1 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Челси» (жен) в 6 турах группового этапа набрал 18 очков. Да и атака команды выглядит блестяще, настреляв 19 мячей.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Аристократки» добыли викторию. «Челси» (жен) переиграл «Манчестер Сити» (жен) (2:1).

    При этом «Челси» (жен) по всем статьям уступил «горожанкам» (0:2). А вот до того команда одолела того же соперника (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 8 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Аристократки» ныне находятся на подъеме. Команда уверенно лидирует в своем чемпионате.

    Матчи с «горожанками» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Челси» (жен) победил 4 раза при одном поражении.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны у ворот соперниц. «Аристократкам» нужно отыгрывать гандикап в два мяча.

    «Манчестер Сити» (жен)

    Турнирное положение: «Горожанки» нынешний сезон проводят относительно продуктивно. К примеру, в групповом раунде Женской Лиги чемпионов команда заняла 2 место.

    Причем «Манчестер Сити» (жен) в 6 поединках отличился 11 забитыми мячами. А вот в свои ворота «горожанки» пропустили 6 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда проиграла. Дома она уступила «Челси» (жен) (1:2).

    При этом до того команда переиграла «аристократок» (2:0). А вот чуть ранее она уступила тем же соперницам (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Манчестер Сити» (жен) добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Горожанки» нынче крайне нестабильны. Команда в своем чемпионате находится на скромном 4 месте.

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    Более того, «горожанки» в среднем забивают чуть чаще 2 мячей за матч. Да и уверенная победа над «аристократками» в первой встрече явно окрыляет.

    В кадровом плане «Манчестер Сити» (жен) выглядит довольно симпатично. Зато лазарет команды пустеет, и главное, лидеры на месте.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать по результату первого матча. Однако лишь отсиживаться в обороне они точно не планируют.

    Статистика для ставок

    • «Горожанки» в среднем забивают чуть чаще 2 мячей за матч

    • «Аристократки» в среднем пропускают реже гола за матч

    • «Манчестер Сити» (жен) в первом поединке переиграл «аристократок» (2:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Челси» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 5.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.75 и 2.05.

    Прогноз: «Аристократки» на своем поле явно сразу будут максимально активны у ворот соперниц.

    «Челси» (жен) нужно отыгрывать гандикап в два мяча, так что номинальные хозяева явно будут рисковать.

    Ставка: Победа «Челси» (жен) в 1 тайме за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.05

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