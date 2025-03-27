Xorazm
Бухара
«Хорезм»
Турнирное положение: «Хорезм» новый сезон начал превосходно. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Хорезм» в 2 стартовых турах добыл 6 очков. А вот в собственные ворота команда еще не пропускала.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Со счетом 2:0 она переиграла «Сурхан».
До того команда нанесла поражение «Шуртану» (2:0). Так что от «Хорезма» вполне можно ожидать борьбы за высокие места.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Хорезм» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Хорезм» постарается продлить свой победный сериал. Команда прекрасно обороняется, да и с атакой полный ажур.
Матчи с «Бухарой» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Хорезм» победил 1 раз при 3 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда намерена удержаться в лидерах.
«Бухара»
Турнирное положение: «Бухара» стартовала относительно успешно. Команда на данный момент находится на 7 месте турнирной таблицы.
Причем «Бухара» в двух матчах чемпионата набрал 3 зачетных балла. А вот в свои ворота команда пропустила 2 мяча.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде удался. Дома она уверенно переиграла «Кызылкум» (2:0).
До того команда была бита АГМК (1:2). Да и вообще, стабильность явно не является союзницей бухарцев.
При этом «Бухара» в 5 своих последних поединках победила 3 раза. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 8 пропущенных в собственные ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Бухара» постарается избежать борьбы за выживание. Да и состав команды по местным меркам выглядит вполне прилично.
При этом «Бухара» не особенно мощно атакует. Забила команда 3 мяча в двух стартовых турах чемпионата Узбекистана.
Команда до последней коллизии в очном поединке дважды кряду переиграла «Хорезм». Да и в нынешней диспозиции бухарцы будут цепляться за очки.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Бухара» постарается найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Хорезм» в среднем забивает 2 мяча за матч
- «Хорезм» еще не пропускал в нынешнем чемпионате
- «Бухара» до последней виктории проиграла дважды кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хорезм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 2.75, а победа оппонента — в скромные 2.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.80 и 1.37.
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Прогноз: «Хорезм» выглядит сильнее соперника, и наверняка сразу будет активно атаковать.
Номинальные гости крайне нестабильны, к тому же скромно стартовали в новом чемпионате.
Ставка: Победа «Хорезма» за 2.45.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.80