27 марта в 3-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Хорезм» и «Бухара». Начало игры — в 14:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Хорезм» — «Бухара», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Хорезм»

Турнирное положение: «Хорезм» новый сезон начал превосходно. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Хорезм» в 2 стартовых турах добыл 6 очков. А вот в собственные ворота команда еще не пропускала.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Со счетом 2:0 она переиграла «Сурхан».

До того команда нанесла поражение «Шуртану» (2:0). Так что от «Хорезма» вполне можно ожидать борьбы за высокие места.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Хорезм» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Хорезм» постарается продлить свой победный сериал. Команда прекрасно обороняется, да и с атакой полный ажур.

Матчи с «Бухарой» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Хорезм» победил 1 раз при 3 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда намерена удержаться в лидерах.

«Бухара»

Турнирное положение: «Бухара» стартовала относительно успешно. Команда на данный момент находится на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Бухара» в двух матчах чемпионата набрал 3 зачетных балла. А вот в свои ворота команда пропустила 2 мяча.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде удался. Дома она уверенно переиграла «Кызылкум» (2:0).

До того команда была бита АГМК (1:2). Да и вообще, стабильность явно не является союзницей бухарцев.

При этом «Бухара» в 5 своих последних поединках победила 3 раза. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 8 пропущенных в собственные ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Бухара» постарается избежать борьбы за выживание. Да и состав команды по местным меркам выглядит вполне прилично.

При этом «Бухара» не особенно мощно атакует. Забила команда 3 мяча в двух стартовых турах чемпионата Узбекистана.

Команда до последней коллизии в очном поединке дважды кряду переиграла «Хорезм». Да и в нынешней диспозиции бухарцы будут цепляться за очки.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Бухара» постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Хорезм» в среднем забивает 2 мяча за матч

«Хорезм» еще не пропускал в нынешнем чемпионате

«Бухара» до последней виктории проиграла дважды кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хорезм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 2.75, а победа оппонента — в скромные 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.80 и 1.37.

Прогноз: «Хорезм» выглядит сильнее соперника, и наверняка сразу будет активно атаковать.

Номинальные гости крайне нестабильны, к тому же скромно стартовали в новом чемпионате.

Ставка: Победа «Хорезма» за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.80