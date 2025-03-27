ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мартин Якубко«Матч с Гренадой — это вообще не про футбол». Мартин Якубко — о матчах Лиги Наций и впечатлениях от сборной России Хамес РодригесКолумбия не смогла обыграть Парагвай и рискует на попасть на ЧМ-2026 Аргентина разгромила БразилиюАргентина уничтожила Бразилию и досрочно вышла на ЧМ-2026
  • 10:18
    • Джокович разгромил Музетти и вышел в четвертьфинал турнира в Майами
  • 09:51
    • Аргентина разгромила Бразилию в квалификации ЧМ-2026
  • 09:39
    • Соболенко вышла в полуфинал турнира в Майами
    Все новости спорта

    Бухарцам ничего не светит?!

    Хорезм — Бухара: ставка и прогноз на матч чемпионата Узбекистана 27 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Узбекистана
    Прогноз и ставки на «Хорезм» — «Бухара»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Бухара»
    27 марта в 3-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Хорезм» и «Бухара». Начало игры — в 14:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Хорезм» — «Бухара», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Узбекистан. Суперлига 29 Марта 2025 года

    Xorazm

  • Узбекистан. Суперлига
    •  Xorazm 18:00 Бухара

    Бухара

  • Бухара
    •

    «Хорезм»

    Турнирное положение: «Хорезм» новый сезон начал превосходно. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Хорезм» в 2 стартовых турах добыл 6 очков. А вот в собственные ворота команда еще не пропускала.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Со счетом 2:0 она переиграла «Сурхан».

    До того команда нанесла поражение «Шуртану» (2:0). Так что от «Хорезма» вполне можно ожидать борьбы за высокие места.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Хорезм» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Хорезм» постарается продлить свой победный сериал. Команда прекрасно обороняется, да и с атакой полный ажур.

    Матчи с «Бухарой» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Хорезм» победил 1 раз при 3 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда намерена удержаться в лидерах.

    «Бухара»

    Турнирное положение: «Бухара» стартовала относительно успешно. Команда на данный момент находится на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Бухара» в двух матчах чемпионата набрал 3 зачетных балла. А вот в свои ворота команда пропустила 2 мяча.

  • Трансферный дайджест. 18 — 24 марта
  • Кейн заскучал по Англии, «Бавария» купит Буркардта, Кьезу ждут обратно в Италию
  • 24/03/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде удался. Дома она уверенно переиграла «Кызылкум» (2:0).

    До того команда была бита АГМК (1:2). Да и вообще, стабильность явно не является союзницей бухарцев.

    При этом «Бухара» в 5 своих последних поединках победила 3 раза. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 8 пропущенных в собственные ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Бухара» постарается избежать борьбы за выживание. Да и состав команды по местным меркам выглядит вполне прилично.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    При этом «Бухара» не особенно мощно атакует. Забила команда 3 мяча в двух стартовых турах чемпионата Узбекистана.

    Команда до последней коллизии в очном поединке дважды кряду переиграла «Хорезм». Да и в нынешней диспозиции бухарцы будут цепляться за очки.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Бухара» постарается найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Хорезм» в среднем забивает 2 мяча за матч

    • «Хорезм» еще не пропускал в нынешнем чемпионате

    • «Бухара» до последней виктории проиграла дважды кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хорезм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 2.75, а победа оппонента — в скромные 2.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.80 и 1.37.

    Прогноз: «Хорезм» выглядит сильнее соперника, и наверняка сразу будет активно атаковать.

    Номинальные гости крайне нестабильны, к тому же скромно стартовали в новом чемпионате.

    Ставка: Победа «Хорезма» за 2.45.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.80

    Ещё прогнозы на спорт
    2.09
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Алдиер — Алай
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Спартак — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Динамо Минск — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лион (жен) — Бавария (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Зверев — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  3.81
  • Экспресс дня 26 марта
  • Сегодня в 22:302025
    •  2.08
  • Прогноз на матч Арсенал (жен) — Реал Мадрид (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Филадельфия — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Индиана — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Айлендерс — Ванкувер
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Чикаго — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Хорезм — Бухара: прогноз и ставка за 2.45, статистика, коэффициенты матча 27.03.202514:45. Бухарцам ничего не светит?!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры