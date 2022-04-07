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    Оже-Альяссим снова разочарует?

    Оже-Альяссим — Молчан. Прогноз (к. 1.86) и ставки на турнир в Марракеше 7 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Оже-Альяссим — Молчан
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    Феликс Оже-Альяссим
    Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против словака Алекса Молчана во втором круге турнира в Марракеше. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 12:00 мск. Оже-Альяссим — Молчан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Оже-Альяссим

    Оже-Альяссим изначально, возможно, и не планировал приезжать в Марракеш, но после сразу двух провалов в марте у него просто не оставалось другого выбора.

    В прошлом месяце Феликс максимально неудачно выступил на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами. В обоих случаях канадец не выиграла ни одного матча.

    В Индиан-Уэллсе Оже-Альяссим проиграл Ботику ван де Зандшульпу, а в Майами — Миомиру Кецмановичу. После победы в Роттердаме и выхода в финал в Марселе это стало большой неожиданностью.

    В Марракеше Феликс стартовал с разгромной победы над Элиотом Беншетри (6:3, 6:0).

    Молчан

    Молчан тем временем проводит уже свой второй турнир на грунте. В конце марта он выступил на «челленджере» в Марбелье. В принципе, разминка удалась — Алекс дошел до четвертьфинала, где уступил испанцу Хауме Муньяру.

    В Марракеше Молча в первом матче одержал уверенную победу над итальянцем Стефано Травальей. В первом сете 24-летний теннисист не отдал сопернику ни одного гейма.

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    Примечательно, что в текущем сезоне Молчан не смог преодолеть первый раунд только на одном турнире.

    Прогноз и ставка

    На Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 1.33, победу Молчана букмекеры предлагают за 3.44.

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    Феликс был невероятно расстроен после недавних «Мастерсом» США, но сейчас он полностью сосредоточен на грунтовом сезоне, с которым тоже связывает большие надежды.

    Вполне вероятно, что в предстоящем матче канадскому теннисисту хватит для победы двух сетов.

    Ставка — победа Оже-Альяссима в двух сетах за 1.86. С этим соперником у Феликса не должно быть проблем.

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    Оже-Альяссим — Молчан: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 07.04.2022. Прогнозы на теннис. Оже-Альяссим снова разочарует?
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