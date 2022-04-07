Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против словака Алекса Молчана во втором круге турнира в Марракеше. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 12:00 мск. Оже-Альяссим — Молчан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Оже-Альяссим

Оже-Альяссим изначально, возможно, и не планировал приезжать в Марракеш, но после сразу двух провалов в марте у него просто не оставалось другого выбора.

В прошлом месяце Феликс максимально неудачно выступил на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами. В обоих случаях канадец не выиграла ни одного матча.

В Индиан-Уэллсе Оже-Альяссим проиграл Ботику ван де Зандшульпу, а в Майами — Миомиру Кецмановичу. После победы в Роттердаме и выхода в финал в Марселе это стало большой неожиданностью.

В Марракеше Феликс стартовал с разгромной победы над Элиотом Беншетри (6:3, 6:0).

Молчан

Молчан тем временем проводит уже свой второй турнир на грунте. В конце марта он выступил на «челленджере» в Марбелье. В принципе, разминка удалась — Алекс дошел до четвертьфинала, где уступил испанцу Хауме Муньяру.

В Марракеше Молча в первом матче одержал уверенную победу над итальянцем Стефано Травальей. В первом сете 24-летний теннисист не отдал сопернику ни одного гейма.

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Примечательно, что в текущем сезоне Молчан не смог преодолеть первый раунд только на одном турнире.

Прогноз и ставка

На Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 1.33, победу Молчана букмекеры предлагают за 3.44.

Феликс был невероятно расстроен после недавних «Мастерсом» США, но сейчас он полностью сосредоточен на грунтовом сезоне, с которым тоже связывает большие надежды.

Вполне вероятно, что в предстоящем матче канадскому теннисисту хватит для победы двух сетов.

Ставка — победа Оже-Альяссима в двух сетах за 1.86. С этим соперником у Феликса не должно быть проблем.