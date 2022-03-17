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    Кудерметова преподнесет еще одну сенсацию?

    Бадоса — Кудерметова. Прогноз (к. 2.81) и ставки на турнир в Индиан-Уэллсе 17 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Бадоса — Кудерметова
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    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против испанки Паулы Бадосы в четвертьфинале престижного турнира в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 17 марта, начало 0 в 22:30 мск. Бадоса — Кудерметова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Индиан-Уэллс. Женщины 17 Марта 2022 года
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  • Индиан-Уэллс. Женщины
    •  Паула Бадоса-Хиберт (Испания) 22:30 Вероника Кудерметова (Россия) Вероника Кудерметова (Россия)
  • Индиан-Уэллс. Женщины
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    Бадоса

    Бадоса в прошлом месяце провалила турниры в Дубае и Дохе, выиграв там в общей сложности лишь один матч.

    Но в Индиан-Уэллсе испанка до сих пор играла на высоком уровне. Об этом свидетельствует тот факт, что она пока не отдала соперницам ни одного сета.

    В первом раунде Бадоса выиграла у Терезы Мартинцовой. Дальше была победа над Сарой Соррибес-Тормо, а в третьем круге Паула обыграла Лейлу Фернандес.

    Бадоса — действующая чемпионка турнира в Индиан-Уэллсе.

    Кудерметова

    Кудерметова тем временем вышла в крупнейший четвертьфинал в карьере. И это действительно ее пока что лучший турнир.

    Уже в первом круге Вероника разгромила японку Наоми Осаку. Первый сет россиянка забрала со счетом 6:0.

    Во втором раунде Кудерметова встречалась с Мари Боузковой. Чешская теннисистка проиграла первую партию, а в начале второй снялась из-за травмы.

    Все прогнозы на теннис

    После этого у Кудерметовой был тяжелейший матч против Маркеты Вондроушовой. В данном случае достаточно назвать счет, чтобы стало понятно, какая обстановка была на корте, — 7:6, 6:7, 7:5 в пользу российской теннисистки.

    Прогноз и ставка

    На Бадосу в этом матче можно поставить за 1.48, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 2.81.

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    Как ни странно, но Кудерметову можно смело назвать неудобной соперницей для Бадосы.

    Три предыдущих матча между этими теннисистками завершились в пользу россиянка. В прошлом сезоне Вероника обыграла испанку в Абу-Даби и Чарльстоне.

    Ставка — победа Кудерметовой за 2.81.

    После матчей против Осаки и Вондроушовой нет никаких сомнений, что Вероника может остановить и Бадосу.

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    Бадоса — Кудерметова: прогноз, ставка (2.81), статистика, коэффициенты матча 17.03.2022. Прогнозы на теннис. Кудерметова преподнесет еще одну сенсацию?
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