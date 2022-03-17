Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против испанки Паулы Бадосы в четвертьфинале престижного турнира в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 17 марта, начало 0 в 22:30 мск. Бадоса — Кудерметова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бадоса

Бадоса в прошлом месяце провалила турниры в Дубае и Дохе, выиграв там в общей сложности лишь один матч.

Но в Индиан-Уэллсе испанка до сих пор играла на высоком уровне. Об этом свидетельствует тот факт, что она пока не отдала соперницам ни одного сета.

В первом раунде Бадоса выиграла у Терезы Мартинцовой. Дальше была победа над Сарой Соррибес-Тормо, а в третьем круге Паула обыграла Лейлу Фернандес.

Бадоса — действующая чемпионка турнира в Индиан-Уэллсе.

Кудерметова

Кудерметова тем временем вышла в крупнейший четвертьфинал в карьере. И это действительно ее пока что лучший турнир.

Уже в первом круге Вероника разгромила японку Наоми Осаку. Первый сет россиянка забрала со счетом 6:0.

Во втором раунде Кудерметова встречалась с Мари Боузковой. Чешская теннисистка проиграла первую партию, а в начале второй снялась из-за травмы.

Все прогнозы на теннис

После этого у Кудерметовой был тяжелейший матч против Маркеты Вондроушовой. В данном случае достаточно назвать счет, чтобы стало понятно, какая обстановка была на корте, — 7:6, 6:7, 7:5 в пользу российской теннисистки.

Прогноз и ставка

На Бадосу в этом матче можно поставить за 1.48, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 2.81.

Как ни странно, но Кудерметову можно смело назвать неудобной соперницей для Бадосы.

Три предыдущих матча между этими теннисистками завершились в пользу россиянка. В прошлом сезоне Вероника обыграла испанку в Абу-Даби и Чарльстоне.

Ставка — победа Кудерметовой за 2.81.

После матчей против Осаки и Вондроушовой нет никаких сомнений, что Вероника может остановить и Бадосу.