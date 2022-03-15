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    Бублику и Димитрову не хватит двух сетов?

    Бублик — Димитров. Прогноз (к. 2.27) и ставки на «Мастерс» в Индиан-Уэллсе 15 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Бублик — Димитров
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    Григор Димитров
    Болгарин Григор Димитров сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 15 марта, начало — в 22:00 мск. Бублик — Димитров: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Индиан-Уэллс. Мужчины 15 Марта 2022 года
    Александр Бублик (Казахстан)
  • Монпелье. Мужчины
    •  Александр Бублик (Казахстан) 22:00 Григор Димитров (Болгария) Григор Димитров (Болгария)
  • Индиан-Уэллс. Мужчины
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    Бублик

    Бублик попал в число сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда. И в первом же матче ему удалось одержать важнейшую победу, в том числе в психологическом плане.

    Александр выиграл у экс-первой ракетки мира Энди Мюррея. Примечательно, что для победы хватило двух сетов. Самым сложным получился первый, в котором все решилось только на тай-брейке.

    Бублик в очередной раз подтвердил, что в хороший день может обыграть кого угодно. В начале февраля теннисист из Казахстана в решающем матче на турнире в Монпелье одержал победу над Александром Зверевым.

    Димитров

    Димитров начал турнир в Индиан-Уэллсе с победы над Джорданом Томпсоном. Австралиец серьезно упирался в первом сете, но уже во втором болгарин отдал сопернику лишь два гейма.

    В феврале Григор не лучшим образом выступил сначал в Делрей-Бич, а потом в Акапулько. Но если в первом случае он хотя бы прошел один раунд, то в Мексике сразу же уступил Стефану Козлову.

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    Пока что больше одного матча в этом сезоне Димитров смог выиграть только на турнире в Мельбурне в начале января.

    В прошлом году Димитров дошел в Индиан-Уэллсе до полуфинала.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что шансы в этом матче равны — на Бублика можно поставить за 1.97, а на победу Димитрова — за 1.87.

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    В прошлом году Бублик обыграл Димитрова на Уимблдоне, но вскоре болгарин взял реванш, победив представителя Казахстана на «Мастерсе» в Цинциннати.

    В общем, тут действительно 50 на 50, но при этом очевидно, что матч получится напряженным, не исключено, что будут тай-брейки. И двух сетов соперникам вряд ли хватит.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.27.

    Еще один вариант — ставка на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.16.

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    Бублик — Димитров: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 15.03.2022. Прогнозы на теннис. Бублику и Димитрову не хватит двух сетов?
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