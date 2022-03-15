Болгарин Григор Димитров сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 15 марта, начало — в 22:00 мск. Бублик — Димитров: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бублик

Бублик попал в число сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда. И в первом же матче ему удалось одержать важнейшую победу, в том числе в психологическом плане.

Александр выиграл у экс-первой ракетки мира Энди Мюррея. Примечательно, что для победы хватило двух сетов. Самым сложным получился первый, в котором все решилось только на тай-брейке.

Бублик в очередной раз подтвердил, что в хороший день может обыграть кого угодно. В начале февраля теннисист из Казахстана в решающем матче на турнире в Монпелье одержал победу над Александром Зверевым.

Димитров

Димитров начал турнир в Индиан-Уэллсе с победы над Джорданом Томпсоном. Австралиец серьезно упирался в первом сете, но уже во втором болгарин отдал сопернику лишь два гейма.

В феврале Григор не лучшим образом выступил сначал в Делрей-Бич, а потом в Акапулько. Но если в первом случае он хотя бы прошел один раунд, то в Мексике сразу же уступил Стефану Козлову.

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Пока что больше одного матча в этом сезоне Димитров смог выиграть только на турнире в Мельбурне в начале января.

В прошлом году Димитров дошел в Индиан-Уэллсе до полуфинала.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что шансы в этом матче равны — на Бублика можно поставить за 1.97, а на победу Димитрова — за 1.87.

В прошлом году Бублик обыграл Димитрова на Уимблдоне, но вскоре болгарин взял реванш, победив представителя Казахстана на «Мастерсе» в Цинциннати.

В общем, тут действительно 50 на 50, но при этом очевидно, что матч получится напряженным, не исключено, что будут тай-брейки. И двух сетов соперникам вряд ли хватит.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.27.

Еще один вариант — ставка на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.16.