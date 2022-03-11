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    Калинская выйдет в третий круг в Индиан-Уэллсе?

    Корне — Калинская. Прогноз (к. 2.43) и ставки на турнир в Индиан-Уэллсе 11 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Корне — Калинская
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    Анна Калинская
    Россиянка Анна Калинская сыграет против француженки Ализе Корне во втором круге турнире в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 11 марта, начало — в 22:00 мск. Корне — Калинская: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Индиан-Уэллс. Женщины 11 Марта 2022 года
    Ализе Корне (Франция)
  • Индиан-Уэллс. Женщины
    •  Ализе Корне (Франция) 22:00 Анна Калинская (Россия) Анна Калинская (Россия)
  • Индиан-Уэллс. Женщины
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    Корне

    Корне в январе сенсационно дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии. Во втором круге француженка выиграла у Гарбин Мугурусы, а в четвертом — у Симоны Халеп.

    Но в дальнейшем у Ализе и близко не было подобных успехов. С тех пор она выиграла только один матч. На турнире в Дохе 32-летняя теннисистка одержала победу над Людмилой Самсоновой.

    В Санкт-Петербурге и Лионе Корне вылетела после первого круга, проиграв Элизе Мертенс и Кристине Букше соответственно.

    Лучшим результатом Корне в Индиан-Уэллсе пока что остается выход в четвертый круг в 2014 году.

    Калинская

    Калинская не смогла пройти квалификацию, проиграв в решающем раунде отбора китаянке Ван Цян, но в итоге попала в основную сетку как лаки-лузер.

    В первом круге соперницей Анны стала Армони Тан. Россиянка легко взяла первый сет, а во втором соперница снялся с матча из-за травмы.

    Все прогнозы на теннис

    В конце февраля Калинская успешно выступила в мексиканской Гвадалахаре. 23-летняя теннисистка не смогла доиграть полуфинальный матч против Слоун Стивенс из-за повреждения, отказавшись от продолжения борьбы при счете 1-1 по сетам.

    Прогноз и ставка

    На Корне в этом матче можно поставить за 1.72, победу Калинской букмекеры предлагают за 2.17.

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    Анне вполне по силам взять у француженки хотя бы одну партию. Шансы тут действительно 50 на 50, несмотря на то, что за плечами Корне огромный опыт.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.43.

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    Корне — Калинская: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 11.03.2022. Прогнозы на теннис. Калинская выйдет в третий круг в Индиан-Уэллсе?
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