Россиянка Анна Калинская сыграет против француженки Ализе Корне во втором круге турнире в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 11 марта, начало — в 22:00 мск. Корне — Калинская: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Корне

Корне в январе сенсационно дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии. Во втором круге француженка выиграла у Гарбин Мугурусы, а в четвертом — у Симоны Халеп.

Но в дальнейшем у Ализе и близко не было подобных успехов. С тех пор она выиграла только один матч. На турнире в Дохе 32-летняя теннисистка одержала победу над Людмилой Самсоновой.

В Санкт-Петербурге и Лионе Корне вылетела после первого круга, проиграв Элизе Мертенс и Кристине Букше соответственно.

Лучшим результатом Корне в Индиан-Уэллсе пока что остается выход в четвертый круг в 2014 году.

Калинская

Калинская не смогла пройти квалификацию, проиграв в решающем раунде отбора китаянке Ван Цян, но в итоге попала в основную сетку как лаки-лузер.

В первом круге соперницей Анны стала Армони Тан. Россиянка легко взяла первый сет, а во втором соперница снялся с матча из-за травмы.

Все прогнозы на теннис

В конце февраля Калинская успешно выступила в мексиканской Гвадалахаре. 23-летняя теннисистка не смогла доиграть полуфинальный матч против Слоун Стивенс из-за повреждения, отказавшись от продолжения борьбы при счете 1-1 по сетам.

Прогноз и ставка

На Корне в этом матче можно поставить за 1.72, победу Калинской букмекеры предлагают за 2.17.

Анне вполне по силам взять у француженки хотя бы одну партию. Шансы тут действительно 50 на 50, несмотря на то, что за плечами Корне огромный опыт.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.43.