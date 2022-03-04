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    Сможет ли Дьяченко дойти до полуфинала в Лионе?

    Дьяченко — Чжан Шуай. Прогноз (к. 2.50) и ставки на турнир в Лионе 4 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Дьяченко — Чжан Шуай
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    Виталия Дьяченко
    Россиянка Виталия Дьяченко сыграет против китаянки Чжан Шуай в четвертьфинале турнира в Лионе. Матч пройдет 4 марта, начало — 13:00 мск. Дьяченко — Чжан Шуай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Дьяченко

    Дьяченко всего лишь второй раз в карьере до четвертьфинала на турнире WTA. Впервые ей удалось это еще в 2014 году.

    Во втором раунде Виталия одержала победу над Викторией Голубич. Матч получился чересчур сложным, теннисистки провели на корте почти три часа.

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    Интересно, что это была третья победа Дьяченко над соперницей из топ-50.

    Чжан

    Чжан начала турнир с победы над Кристиной Младенович. Как ни странно, ей хватило двух сетов.

    В следующем матче китайская теннисистка выиграла в двух сетах у Аранчи Рус из Нидерландов.

    Ранее в этом сезоне Чжан смогла выиграть два матча подряд на Открытом чемпионате Австралии. В Мельбурне она победила Викторию Голубич и Елену Рыбакину.

    Прогноз и ставка

    На Дьяченко в этом матче можно поставить за 2.56, победу Чжан букмекеры предлагают за 1.56.

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    В прошлом году Виталия дважды играла с Чжан. В Бирмингеме выиграла китаянка, а в Анже — россиянка.

    Судя по всему, теннисисткам может не хватить двух сетов. Обе хорошо играют на этой неделе, поэтому от ставки на исход лучше воздержаться.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.50.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что Дьяченко выиграет хотя бы один сет за 1.65.

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    Дьяченко — Чжан Шуай: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 04.03.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Дьяченко дойти до полуфинала в Лионе?
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