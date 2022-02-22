Россиянин Андрей Рублев сыграет против британца Дэна Эванса в первом круге турнира в Дубае. Матч пройдет 22 февраля, начало — в 18:00 мск. Эванс — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Эванс

Эванс очень бодро начал сезон. В январе британец выиграл три матча на Кубке ATP, дошел до полуфинала в Сиднее и дошел до третьего круга на Открытом чемпионате Австралии.

После небольшой паузы Дэн сыграл на турнире в Дохе. Получилось так себе. После победы над Егором Герасимовым 31-летний теннисист проиграл Алехандро Давидовичу-Фокине.

В сезоне-2020 Эванс дошел в Дубае до полуфинала.

Рублев

Рублев тем временем на прошлой неделе выиграл турнир в Марселе. Андрей кое-как дошел до финала, но самое главное, что в решающем матче ему удалось победить Феликса Оже-Альяссима.

Для Рублева это очень важно в психологическом плане. Во-первых, канадец сейчас один из лучших игроков мира. А во-вторых, он проиграл Феликсу чуть раньше в полуфинале турнира в Роттердаме.

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Кроме того, у Рублева было не самое лучшее психологическое состояние после провального выступления на Открытом чемпионате Австралии. Титул в Марселе добавит уверенности российскому теннисисту.

В прошлом году Рублев дошел в Дубае до полуфинала.

Прогноз и ставка

На Эванса в этом матче можно поставить за 2.55, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.54.

Рублеву придется играть уже через день после финала в Марселе. Этот момент надо учитывать. А матч против Эванса точно будет энергозатратным.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.33.

К слову, Рублев дважды проиграл Эвансу в трех предыдущих матчах.