Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против испанки Гарбин Мугурусы во втором круге турнира в Дубае. Матч пройдет 16 февраля, начало — в 14:30 мск. Кудерметова — Мугуруса: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кудерметова

Кудерметова попала в основную сетку после отказа Белинды Бенчич. И ее первой соперницей стала Виктория Азаренко. Не самый лучший вариант, но россиянка сыграла выше всяких похвал.

Вероника обыграла экс-первую ракетку мира в двух сетах — 6:3, 6:4. При этом интересно, что у Азаренко был лишь один брейк-пойнт, который она не реализовала.

Без преувеличения это был лучший матч Кудерметовой в этом году. И по правде говоря, победа над Азаренко стала сюрпризом.

Мугуруса

Мугуруса, вопреки ожиданиям, слабо начала новый сезон. После яркой победы на Итоговом турнире от испанки ждали классного результата на Открытом чемпионате Австралии, но вместо этого она вылетела уже после второго раунда. Гарбин сенсационно уступила Ализе Корне.

На турнире в Сиднее Мугуруса тоже прошла только один раунд, после чего уступила Дарье Касаткиной.

Все прогнозы на теннис

В Дубае испанская теннисистка стартовала с победы над Катериной Синяковой. Без провалов, как обычно, не обошлось, но в данном случае третий сет Мугуруса провела идеально.

Прогноз и ставка

На Кудерметову в этом матче можно поставить за 2.55, победу Мугурусы букмекеры предлагают за 1.54.

В прошлом году Вероника проиграла испанке в Дохе и на олимпийском турнире в Токио. Но в обоих случаях россиянка выглядела очень достойно.

А сейчас Кудерметова вполне может удивить Мугурусу, которая, похоже, пока не сильно сконцентрирована на теннисе.

Ставка — победа Кудерметовой за 2.55.