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    Сможет ли Кудерметова выиграть у Азаренко?

    Кудерметова — Азаренко. Прогноз (к. 1.80) и ставки на турнир в Дубае 15 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Кудерметова — Азаренко
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    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против белоруски Виктории Азаренко в первом круге турнира в Дубае. Матч пройдет 15 февраля, начало — в 14:30 мск. Кудерметова — Азаренко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Кудерметова

    Кудерметова на прошлой неделе проиграла Белинде Бенчич в первом раунде турнира в Санкт-Петербурге.

    Несмотря на отрицательный результат, это был не самый худший матч для Вероники. В третьем сете она взяла гейм на подаче соперницы, но в итоге уступила на тай-брейке.

    Это была первая игра Кудерметовой после Australian Open. В Мельбурне россиянка прошла два раунда, после чего уступила Марии Саккари.

    Кудерметова дважды проходила первый круг на турнире в Дубае.

    Азаренко

    Азаренко тем временем пока ни разу не играла после Открытого чемпионата Австралии. В Мельбурне экс-первая ракетка мира настолько мощно провела первые матчи, что в какой-то момент даже начались разговоры о том, что ей по силам дойти до финала.

    В третьем круге Виктория разгромила Элину Свитолину. Первый сет украинка проиграла со счетом 0:6, а во втором взяла два гейма.

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    Но, к сожалению, пройти дальше Азаренко помешала травма шеи. Белорусская теннисистка уступила Барборе Крейчиковой.

    Прогноз и ставка

    На Кудерметову в этом матче можно поставить за 3.66, победу Азаренко букмекеры предлагают за 1.30.

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    Многое будет зависеть от готовности Азаренко. Если она в порядке, Кудерметовой будет очень сложно. И судя по всему, белорусская теннисистка восстановилась после повреждения. В противном случае, она бы просто не заявлялась на этот турнир.

    Ставка — победа Азаренко в двух сетах за 1.80.

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    Кудерметова — Азаренко: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 15.02.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Кудерметова выиграть у Азаренко?
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