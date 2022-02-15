Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против белоруски Виктории Азаренко в первом круге турнира в Дубае. Матч пройдет 15 февраля, начало — в 14:30 мск. Кудерметова — Азаренко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кудерметова

Кудерметова на прошлой неделе проиграла Белинде Бенчич в первом раунде турнира в Санкт-Петербурге.

Несмотря на отрицательный результат, это был не самый худший матч для Вероники. В третьем сете она взяла гейм на подаче соперницы, но в итоге уступила на тай-брейке.

Это была первая игра Кудерметовой после Australian Open. В Мельбурне россиянка прошла два раунда, после чего уступила Марии Саккари.

Кудерметова дважды проходила первый круг на турнире в Дубае.

Азаренко

Азаренко тем временем пока ни разу не играла после Открытого чемпионата Австралии. В Мельбурне экс-первая ракетка мира настолько мощно провела первые матчи, что в какой-то момент даже начались разговоры о том, что ей по силам дойти до финала.

В третьем круге Виктория разгромила Элину Свитолину. Первый сет украинка проиграла со счетом 0:6, а во втором взяла два гейма.

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Но, к сожалению, пройти дальше Азаренко помешала травма шеи. Белорусская теннисистка уступила Барборе Крейчиковой.

Прогноз и ставка

На Кудерметову в этом матче можно поставить за 3.66, победу Азаренко букмекеры предлагают за 1.30.

Многое будет зависеть от готовности Азаренко. Если она в порядке, Кудерметовой будет очень сложно. И судя по всему, белорусская теннисистка восстановилась после повреждения. В противном случае, она бы просто не заявлялась на этот турнир.

Ставка — победа Азаренко в двух сетах за 1.80.