Кудерметова
Кудерметова на прошлой неделе проиграла Белинде Бенчич в первом раунде турнира в Санкт-Петербурге.
Несмотря на отрицательный результат, это был не самый худший матч для Вероники. В третьем сете она взяла гейм на подаче соперницы, но в итоге уступила на тай-брейке.
Это была первая игра Кудерметовой после Australian Open. В Мельбурне россиянка прошла два раунда, после чего уступила Марии Саккари.
Кудерметова дважды проходила первый круг на турнире в Дубае.
Азаренко
Азаренко тем временем пока ни разу не играла после Открытого чемпионата Австралии. В Мельбурне экс-первая ракетка мира настолько мощно провела первые матчи, что в какой-то момент даже начались разговоры о том, что ей по силам дойти до финала.
В третьем круге Виктория разгромила Элину Свитолину. Первый сет украинка проиграла со счетом 0:6, а во втором взяла два гейма.
Но, к сожалению, пройти дальше Азаренко помешала травма шеи. Белорусская теннисистка уступила Барборе Крейчиковой.
Прогноз и ставка
На Кудерметову в этом матче можно поставить за 3.66, победу Азаренко букмекеры предлагают за 1.30.
Многое будет зависеть от готовности Азаренко. Если она в порядке, Кудерметовой будет очень сложно. И судя по всему, белорусская теннисистка восстановилась после повреждения. В противном случае, она бы просто не заявлялась на этот турнир.
Ставка — победа Азаренко в двух сетах за 1.80.