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    Касаткина снова поиграет Швентек?

    Касаткина — Швентек. Прогноз (к. 2.08) и ставки на турнир в Дубае 14 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Касаткина — Швентек
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    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина сыграет против польской теннисистки Иги Швентек в первом круге турнира в Дубае. Матч пройдет 14 февраля, начало — в 13:00 мск. Касаткина — Швентек: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Касаткина

    Касаткина на прошлой неделе планировала выступить в Санкт-Петербурге, где в прошлом году выиграла титул. Но, к сожалению, за несколько дней до старта турнира Дарья сдала положительный тест на коронавирус.

    В итоге после Открытого чемпионата Австралии у россиянки возникла почти трехнедельная пауза. В Мельбурне Касаткина дошла до третьего раунда, где уступила Иге Швентек.

    Но старт сезона все-таки можно считать успешным. В первой половине января Касаткина дошла до полуфинала на турнирах в Мельбурне и Сиднее. Там у нее был ряд очень классных матчей, в том числе против Мэдисон Киз, Элизы Мертенс и Гарбин Мугурусы.

    Швентек

    Швентек тем временем пока тоже не играла после Australian Open. Это было вполне ожидаемо, все-таки в Мельбурне Ига добралась до полуфинала.

    Наверняка польская теннисистка планировала сыграть в финале, но вряд ли она расстроена своим выступлением.

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    Хотя именно Швентек называли фаворитом в полуфинальном матче против Даниэль Коллинс. Американка в итоге одержала уверенную победу, отдав лишь пять геймов.
    В прошлом году Швентек выиграла в Дубае лишь один матч.

    Прогноз и ставка

    На Касаткину в этом матче можно поставить за 4.25, победу Швентек букмекеры предлагают за 1.24.

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    На Australian Open Дарья проиграла Иге в двух сетах, но это тот случай, когда счет может ввести в заблуждение. Россиянке катастрофически не везло в той игре, в отличие от Швентек.

    Ставка — Касаткина выиграет хотя бы один сет за 2.08.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Касаткиной больше 8,5 за 1.86.

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    Касаткина — Швентек: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 14.02.2022. Прогнозы на теннис. Касаткина снова поиграет Швентек?
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