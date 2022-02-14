Касаткина
Касаткина на прошлой неделе планировала выступить в Санкт-Петербурге, где в прошлом году выиграла титул. Но, к сожалению, за несколько дней до старта турнира Дарья сдала положительный тест на коронавирус.
В итоге после Открытого чемпионата Австралии у россиянки возникла почти трехнедельная пауза. В Мельбурне Касаткина дошла до третьего раунда, где уступила Иге Швентек.
Но старт сезона все-таки можно считать успешным. В первой половине января Касаткина дошла до полуфинала на турнирах в Мельбурне и Сиднее. Там у нее был ряд очень классных матчей, в том числе против Мэдисон Киз, Элизы Мертенс и Гарбин Мугурусы.
Швентек
Швентек тем временем пока тоже не играла после Australian Open. Это было вполне ожидаемо, все-таки в Мельбурне Ига добралась до полуфинала.
Наверняка польская теннисистка планировала сыграть в финале, но вряд ли она расстроена своим выступлением.
Хотя именно Швентек называли фаворитом в полуфинальном матче против Даниэль Коллинс. Американка в итоге одержала уверенную победу, отдав лишь пять геймов.
В прошлом году Швентек выиграла в Дубае лишь один матч.
Прогноз и ставка
На Касаткину в этом матче можно поставить за 4.25, победу Швентек букмекеры предлагают за 1.24.
На Australian Open Дарья проиграла Иге в двух сетах, но это тот случай, когда счет может ввести в заблуждение. Россиянке катастрофически не везло в той игре, в отличие от Швентек.
Ставка — Касаткина выиграет хотя бы один сет за 2.08.
Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Касаткиной больше 8,5 за 1.86.