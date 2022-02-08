Россиянин Карен Хачанов сыграет против представителя Австралии Алексея Попырина в первом круге турнира в Роттердаме. Матч пройдет 8 февраля, начало — в 12:00 мск. Хачанов — Попырин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хачанов

Хачанов неплохо начал сезон, несмотря на то, что на Открытом чемпионате Австралии ему удалось выиграть лишь два матча.

После побед над Денисом Кудлой и Бенжаменом Бонзи Карен проиграл Рафаэлю Надалю, которого в итоге не смог остановить даже Даниил Медведев.

Кроме того, в начале января Хачанов дошел до финала в Аделаиде. В решающем матче россиянин уступил Гаэлю Монфису. На еще одном турнире в Аделаиде

В прошлом году Хачанов дошел в Роттердаме до четвертьфинала.

Попырин

Попырин тем временем вряд ли доволен своими результатами. В этом году он выиграл пока лишь один матч.

Алексей в начале января прошел один круг на скромном турнире в Мельбурне, обыграв Стефано Травалью. После этого были только поражения.

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В Сиднее Попырин, представляющий Австралию, проиграл Педро Мартинесу, на Australian Open его остановил Артур Риндеркнеш, а в Монпелье — Филип Краинович. Но все-таки стоит отметить, что все матчи прошли в борьбе.

Прогноз и ставка

На Хачанова в этом матче можно поставить за 1.38, победу Попырина букмекеры предлагают за 3.15.

В прошлом году у Карена был непростой матч против Алексея на турнире в Дубае. Россиянин дожал оппонента только на тай-брейке третьего сета.

Скорее всего, в предстоящем матче соперники тоже не ограничатся двумя партиями.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.43.

Также можно рассмотреть ставку на то, что Попырин выиграет хотя бы один сет за 1.76.

Кроме того, велика вероятность, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк (1.88).