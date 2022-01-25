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    Берреттини выиграет у шикарного Монфиса?

    Монфис — Берреттини. Прогноз (к. 2.14) и ставки на Открытый чемпионат Австралии 25 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Монфис — Берреттини
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    Гаэль Монфис
    Француз Гаэль Монфис сыграет против Маттео Берреттини в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 25 января, начало — в 12:30 мск. Монфис — Берреттини: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Монфис

    Монфис второй раз в карьере вышел в четвертьфинал австралийского мэйджора. И надо сказать, что случилось этот в тот момент, когда от француза уже перестали ждать классной игры.

    Но в новом сезоне Гаэль порой демонстрирует просто невероятный теннис. На текущем турнире он до сих пор не проиграл ни одного сет.

    В четвертом круге Монфис обыграл Миомира Кецмановича. На этот раз матч получился не таким простым, как предыдущие, но он все равно был круче соперника.

    Ключевым стал тай-брейк второго сета, когда Монфис позволил сербу повести в счете, но в итоге отыгрался, причем сделав это очень эффектно.

    Берреттини

    Берреттини — единственный игрок, которому удалось дойти до четвертьфинала на четырех последних турнирах «Большого шлема». Почти чемпионская стабильность.

    У Маттео уже был один крайне сложный матч. В третьем круге он с трудом выиграл у Карлоса Алькараса. Испанец отыгрался с 0-2 по сетам. В пятой партии Берретини дожал супер талантливого оппонента на тай-брейке.

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    В четвертом раунде у Берреттини был напряженный матч против Пабло Каррено-Бусты, но здесь ему хватило трех сетов. Итальянец, как обычно, здорово действовал на своей подаче, испанец так ничего и не смог сделать на приеме.

    Прогноз и ставка

    На Монфиса можно поставить за 2.40, победу Берреттини в этом матче букмекеры предлагают за 1.63.

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    Монфис может похвастаться разнообразием в своей игре. В этом плане он заметно превосходит итальянца. Но Берреттини невероятно надежен в геймах на своей подаче, и этот момент может стать ключевым. Всего лишь одна ошибка может стоить французу целого сета.

    Ставка — победа Берреттини с форой по сетам (-1,5) за 2.14.

    К тому же, надо не забывать, что, в отличие от Берреттини, у Монфиса на этом турнире пока не было по-настоящему сильных соперников. Для Гаэля встреча с итальянцем может стать стрессом.

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    Монфис — Берреттини: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 25.01.2022. Прогнозы на теннис. Берреттини выиграет у шикарного Монфиса?
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