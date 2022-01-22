Россиянка Дарья Касаткина сыграет против польской теннисистки Иги Швентек в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 22 января, начало — в 11:00 мск. Швентек — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швентек

Швентек очень легко преодолела первые раунды. С одной стороны, она действительно классно играла, но и соперниц серьезных пока тоже не было.

В стартовом матче Ига разгромила британку Хэрриет Дарт. Вторую партию она выиграла со счетом 6:0.

Во втором раунде Швентек одержала победу над шведкой Ребеккой Петерсон, отдав ей лишь четыре гейма.

В начале января Швентек обыграла в Аделаиде Викторию Азаренко, но потом уступила Эшли Барти.

Касаткина

У Касаткиной тоже пока не было проблем. Россиянка уверенно выиграла два предыдущих матча.

Хотя перед игрой с Магдой Линетт были сомнения, удастся ли Дарье пройти в следующий раунда. Дело в том, что матчи против польской теннисистки ранее всегда получались очень сложными. Но на этот раз Касаткина шикарно провела игру, победив в двух сетах.

Все прогнозы на Australian Open

В первом матче Дарья разгромила швейцарку Штефани Фегеле.

Касаткина впервые с 2016 года вышла в третий круг Australian Open.

Прогноз и ставка

На Швентек в этом матче можно поставить за 1.37, победу Касаткиной букмекеры предлагают 3.32.

В прошлом сезоне Дарья разгромила Игу на турнире в Истборне. Но это было на траве, а на этом покрытии польская теннисистка выглядит не так убедительно, как на харде.

Скорее всего, будет реванш. Тем более против сильных соперниц Касаткина ранее играла не лучшим образом. В Мельбурне ее разгромила Аманда Анисимова, а в Сиднее — Паула Бадоса.

Ставка — победа Швентек в двух сетах за 1.94. Не исключено, что счет будет разгромным.