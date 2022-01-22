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    Швентек возьмет реванш у Касаткиной?

    Швентек — Касаткина. Прогноз (к. 1.94) и ставки на Открытый чемпионат Австралии 22 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Швентек — Касаткина
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    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина сыграет против польской теннисистки Иги Швентек в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 22 января, начало — в 11:00 мск. Швентек — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Australian Open. Женщины 22 Января 2022 года
    Ига Свёнтек (Польша)
  • Итоговый чемпионат WTA. Группа A
    •  Ига Свёнтек (Польша) 11:00 Дарья Касаткина (Россия) Дарья Касаткина (Россия)
  • Сидней. Женщины
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    Швентек

    Швентек очень легко преодолела первые раунды. С одной стороны, она действительно классно играла, но и соперниц серьезных пока тоже не было.

    В стартовом матче Ига разгромила британку Хэрриет Дарт. Вторую партию она выиграла со счетом 6:0.

    Во втором раунде Швентек одержала победу над шведкой Ребеккой Петерсон, отдав ей лишь четыре гейма.

    В начале января Швентек обыграла в Аделаиде Викторию Азаренко, но потом уступила Эшли Барти.

    Касаткина

    У Касаткиной тоже пока не было проблем. Россиянка уверенно выиграла два предыдущих матча.

    Хотя перед игрой с Магдой Линетт были сомнения, удастся ли Дарье пройти в следующий раунда. Дело в том, что матчи против польской теннисистки ранее всегда получались очень сложными. Но на этот раз Касаткина шикарно провела игру, победив в двух сетах.

    Все прогнозы на Australian Open

    В первом матче Дарья разгромила швейцарку Штефани Фегеле.

    Касаткина впервые с 2016 года вышла в третий круг Australian Open.

    Прогноз и ставка

    На Швентек в этом матче можно поставить за 1.37, победу Касаткиной букмекеры предлагают 3.32.

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    В прошлом сезоне Дарья разгромила Игу на турнире в Истборне. Но это было на траве, а на этом покрытии польская теннисистка выглядит не так убедительно, как на харде.

    Скорее всего, будет реванш. Тем более против сильных соперниц Касаткина ранее играла не лучшим образом. В Мельбурне ее разгромила Аманда Анисимова, а в Сиднее — Паула Бадоса.

    Ставка — победа Швентек в двух сетах за 1.94. Не исключено, что счет будет разгромным.

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    Швентек — Касаткина: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 22.01.2022. Прогнозы на теннис. Швентек возьмет реванш у Касаткиной?
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