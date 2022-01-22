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    Сможет ли Циципас разгромить Пэра?

    Пэр — Циципас. Прогноз (к. 2.00) и ставки на Открытый чемпионат Австралии 22 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Пэр — Циципас
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против француза Бенуа Пэра в третьем круга Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 22 января, начало — в 06:00 мск. Пэр — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Australian Open. Мужчины 22 Января 2022 года
    Бенуа Пэр (Франция)
  • Australian Open. Мужчины
    •  Бенуа Пэр (Франция) 06:00 Стефанос Циципас (Греция) Стефанос Циципас (Греция)
  • Australian Open. Мужчины
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    Пэр

    Пэр добрался до третьего раунда Australian Open впервые с 2017 года. Похоже, француз постепенно приходит в себя после депрессии, которая накрыла его в начале пандемии.

    При этом первые матчи в этом году Бенуа провел неудачно, проиграв на старте турниров в Мельбурне и Аделаиде. Но на австралийском мэйджоре ему внезапно удалось провести два классных матча.

    Сначал француз выиграл у бразильца Тиаго Монтейро, дожав соперника в пятм сете. А потом Пэр сенсационно обыграл Григора Димитрова. Во время интервью после матча Бенуа даже расплакался.

    Циципас

    Циципас тем временем уже успел проиграть один сет. Это случилось в матче второго круга против Себастьяна Баеса.

    И вообще, встреча с аргентинцем получилась не такой простой, как ожидалось. Борьбы было слишком много, особенно в первых сетах. Первый тай-брейк грек выиграл, а вот на следующем лучше был соперник. Дальше было попроще, но, скорее всего, Стефанос тоже не ожидал, что Баес будет так сопротивляться.

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    И самое главное: Циципас позже сообщил, что локоть его больше не беспокоит. Так что эту тему можно закрывать.

    В первом круге Стефанос легко выиграл у шведа Микаэля Имера.

    Прогноз и ставка

    На Пэра в этом матче можно поставить за 8.20, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.10.

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    Когда Пэр сконцентрирован, он действительно может быть непростым соперником. И судя по всему, сейчас француз старается показать свой лучший теннис.

    За счет того, что у него неплохая первая подача, возможно, Бенуа удастся взять хотя бы одну партию. И это не станет большим сюрпризом. Главное, чтобы с настроем все было в порядке. В его случае это действительно очень важно.

    Ставка — тотал сетов больше 3,5 за 2.00.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.14.

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    Пэр — Циципас: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 22.01.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Циципас разгромить Пэра?
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