Грек Стефанос Циципас сыграет против француза Бенуа Пэра в третьем круга Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 22 января, начало — в 06:00 мск. Пэр — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Пэр

Пэр добрался до третьего раунда Australian Open впервые с 2017 года. Похоже, француз постепенно приходит в себя после депрессии, которая накрыла его в начале пандемии.

При этом первые матчи в этом году Бенуа провел неудачно, проиграв на старте турниров в Мельбурне и Аделаиде. Но на австралийском мэйджоре ему внезапно удалось провести два классных матча.

Сначал француз выиграл у бразильца Тиаго Монтейро, дожав соперника в пятм сете. А потом Пэр сенсационно обыграл Григора Димитрова. Во время интервью после матча Бенуа даже расплакался.

Циципас

Циципас тем временем уже успел проиграть один сет. Это случилось в матче второго круга против Себастьяна Баеса.

И вообще, встреча с аргентинцем получилась не такой простой, как ожидалось. Борьбы было слишком много, особенно в первых сетах. Первый тай-брейк грек выиграл, а вот на следующем лучше был соперник. Дальше было попроще, но, скорее всего, Стефанос тоже не ожидал, что Баес будет так сопротивляться.

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И самое главное : Циципас позже сообщил, что локоть его больше не беспокоит. Так что эту тему можно закрывать.

В первом круге Стефанос легко выиграл у шведа Микаэля Имера.

Прогноз и ставка

На Пэра в этом матче можно поставить за 8.20, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.10.

Когда Пэр сконцентрирован, он действительно может быть непростым соперником. И судя по всему, сейчас француз старается показать свой лучший теннис.

За счет того, что у него неплохая первая подача, возможно, Бенуа удастся взять хотя бы одну партию. И это не станет большим сюрпризом. Главное, чтобы с настроем все было в порядке. В его случае это действительно очень важно.

Ставка — тотал сетов больше 3,5 за 2.00.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.14.